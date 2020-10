„Přestřelená opatření! Babiš svými výroky podvazuje ekonomiku!“ IVK tiskovku premiéra neocenil

„Považujeme za nutné říci právě teď zřetelně a nahlas, že strašení a vyhrožování občanům, jaké předvedli pánové Babiš a Prymula na dnešní tiskové konferenci, je rezignací na seriózní přístup k řešení dnešní situace a na poskytování pravdivých informací,“ píšou bývalý prezident Václav Klaus, ekonom Jiří Weigl a publicista Ladislav Jakl.

Členové IVK rovněž vyzývají, aby byl kladen větší důraz na opatrnost při proslovech, třeba u výroků o exponenciálním růstu nakažených. „To jen prozrazuje nedostatečnou znalost jednoduché matematiky. Počet nakažených (nemluvě o tom, že to není počet nemocných) exponenciálně neroste,“ uvádí se v komentáři IVK.

Některá protikoronavirová opatření schválená a navrhována vládou jsou IVK označována za nesmyslná, přestřelená či nadsazená. Neupřesňuje se však, o jakých opatřeních jde konkrétně řeč, je ale zdůrazněno, že podobnými kroky ztrácí vláda důvěru občanů.

Andrej Babiš čelil kritice členů IVK osobně kvůli slovům o možném lockdownu: „Nejen eventuálně uskutečněný lockdown ekonomiky a společnosti, ale i výroky o možném lockdownu z úst předsedy vlády mají v okamžiku jejich vyslovení obrovské ekonomické náklady. Zásadním způsobem už dnes podvazují veškerou ekonomickou aktivitu. Vzniká bludný kruh, který bude obtížné opustit.“

V pátek český premiér vystoupil na mimořádné tiskové konferenci, kde vyzval občany k respektování ohlášených nových opatření proti šíření koronaviru. Babiš rovněž nevyloučil možný lockdown celé země. Ministr zdravotnictví Roman Prymula ze své strany upřesnil, že podobné rozhodnutí by se vztahovalo jenom k mimopracovním aktivitám, z domu do práce by lidé tedy mohli.

Koronavirus v Česku

Ve čtvrtek přibylo v republice 5 394 nakažených, což je nejvíce od začátku epidemie. Celkem se v ČR nakazilo již 100 757 lidí, z toho se 51 160 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí rekordních 48 728 nakažených, z nichž se 1 741 pacientů nachází v nemocnicích. V posledních týdnech rychle narůstají počty hospitalizovaných, roste také počet pacientů ve vážném stavu, aktuálně je jich 360.

V posledních dnech také výrazně stoupl počet úmrtí. Od začátku minulého týdne se počet úmrtí zvýšil o více než čtvrtinu, covid-19 tak má na svědomí již 869 obětí.

Ve čtvrtek vláda ohlásila zpřísnění opatření proti šíření nákazy. Některá z nich platí od pátečního rána, většina až od pondělí 12. října, a to na dobu 14 dní. Jde především o omezení veřejných shromáždění. Za tímto účelem se uzavřou divadla a kina, zastaví se kulturní akce. Nebude také možné sportovat ve vnitřních sportovištích či navštěvovat restaurace pozdě večer. Řada omezení se vztahuje na vzdělávací instituce. Omezen má být i provoz úřadů.