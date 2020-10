Klaus: Prymulovi věřím velmi málo. V roušky nevěřím vůbec

První otázka, které bývalý prezident v rozhovoru pro Reflex čelil, byla, zdali nový druh koronaviru je důvodem ke znepokojení.

„Já si myslím, že to skutečně k znepokojení je. Abychom to bagatelizovali, to já bych nikdy nedělal. Na druhé straně je potřeba to zasadit do kontextu a ta zdánlivě hrozivá čísla je potřeba s něčím porovnat. Že to souvisí s počtem testů, je naprosto jasné. To že je někdo nakažený vůbec neznamená, že je nemocný. To se tady u nás pořád plete dohromady. Zatřetí, když je někdo nemocný, tak se nemluví o tom, jak moc je nemocný – někdo o tom vůbec ani neví, někdo má malou chřipčičku, někdo je na tom hůř. A tak dále,“ uvedl bývalý prezident a dodal, že nelze jedno konkrétní číslo vytrhávat z kontextu.

Václav Klaus následně poukázal na skutečnost, že nový druh koronaviru není ze strany medicíny pochopen.

„To, že může dojít najednou k takovému radikálnímu zrychlení formálně nakažených, to jasně říká, že o té nemoci vůbec nic nevíme. Já jsem od žádného pana Prymuly nikdy neslyšel, proč se to stalo,“ prohlásil v rozhovoru s Čestmírem Strakatým.

Bývalý prezident konstatoval, že nástroje používané pro boj s nemocí, a hlavně jejich důsledky, považuje za hroší než samu nemoc.

„Já hodnotím vedlejší efekty za mnohem hrozivější než samotnou epidemii. Není pravda, že by epidemie covidu způsobila větší úmrtnost. Nemáme více mrtvých, než jsme měli v předchozích letech. To si myslím, že je klíčový ukazatel. Další věc je známý fenomén, že umírají lidé na covid, ale v 90 % nebo 85 % mají tito lidé paralelní vážné nemoci, které různí lidé odhadují, že 70 % z těchto lidí by stejně nežilo déle než rok, i kdyby nedostali žádný covid,“ prohlásil.

V souvislosti s přibývajícím počtem lidí v nemocnicích bývalý prezident zmínil, že existují objektivní problémy, které nesouvisejí s nemocí, jež je v nemocnicích drží.

„Není pravda, že lůžkové kapacity nemocnic jsou přecpané. Spousta lidí na lůžkách jsou lidé, které není kam vrátit. Jsou zavřené různé domovy důchodců a podobné. (…) Jestli v nemocnicích nechávám spousty lidí v pořádku, jimž zavřeli domov důchodců a oni se nemají kam vrátit, tak potom budou ty kapacity přecpané,“ prohlásil Václav Klaus.

Bývalý prezident rovněž uvedl, že před několika dny měli v jeho institutu půldenní debatu s jedním z předních českých lékařů akutní medicíny, „a ten to také nevidí tak dramaticky“.

„Nebezpečnější je, jak na to naše společnost reaguje. Ta reakce prostých lidí by nemusela být špatná, ale lidé jsou vylekáni nekonečnými zprávami o tom, kolik lidí zemřelo, co se v jaké zemi stalo. (…) Žádná nemoc nemá tak vysoké PR, jako má covid,“ myslí si bývalá hlava státu.

„Já nevím, nakolik je pan Prymula odborník na slovo vzatý v této věci. Já mu věřím velmi, velmi málo,“ konstatoval Klaus.

On sám se podle vlastních slov ve svých činnostech neomezuje, a to nehledě na svůj relativně vysoký věk.

„Já jsem super-riziková skupina, mě bude příští rok 80 let, já bych ani neměl vycházet z domu. Já ale vycházím z domu od začátku této pandemie, dělám všechno, co jsem dělal kdykoli předtím a nevěřím v roušky. Tudy cesta opravdu nevede,“ uvedl.

Podle jeho názoru je pro zvládnutí situace nezbytné používat racionální přístup a „přesně stratifikovat“, kdo je nemocný vážně, kdo je nemocný polovážně a zacházet s covidem stejně jako s každou jinou nemocí. „To se v tomto případě neděje, ona dostala to pěkné PR, a tak se s ní zachází úplně jinak,“ dodal.

Bývalý prezident zastává názor, že koronavirus je používán jako instrument k přeměně společnosti.

Možný lockdown

Premiér Andrej Babiš během dneška vystoupil na mimořádné tiskové konferenci a promluvil o situaci související s koronavirem. Apeloval na občany ČR, aby respektovali a dodržovali nová opatření, která platí ode dneška a další od pondělí. Nevyloučil ani možnost lockdownu celé země.

„Opakovaně jsem vás prosil a důrazně žádám, abyste opatření respektovali. Názor lidí se změnil, především na nošení roušek. Dokonce 7 % Čechů je nenosí vůbec. Buď budeme všichni opatření dodržovat, nebo budeme přistupovat k omezujícím krokům. Nemůžeme vyloučit ani lockdown,“ uvedl na tiskové konferenci předseda vlády.