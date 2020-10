V pátek došlo k nebývalému nárůstu nakažených. Přibývá i mrtvých

Během včerejška došlo k mohutnému skoku v počtu nakažených koronavirem. Za pátek laboratoře odhalily rekordních 8618 infikovaných lidí. Jedná se o největší denní nárůst od počátku epidemie v zemi. Je to o tři tisíce lidí více než během dosavadního rekordu ze čtvrtka.

Denní rekord padl již počtvrté za sebou. S novými 8618 pozitivními případy aktuálně trpí koronavirem 55 296 osob. V nemocnicích se nyní nachází 1893 pacientů včetně 412 lidí v těžkém stavu. Během pátku v souvislosti s covidem-19 zemřelo 25 lidí. Celkový počet obětí tak stoupl na 905 osob. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách.

Kvůli významnému nárůstu počtu hospitalizovaných panují obavy z přetížení zdravotnického systému. Ještě před týdnem leželo v nemocnicích ve vážném stavu 274 nakažených.

Celkem se od března, kdy se nový typ koronaviru objevil v Česku, nakazilo 109 374 osob. Zotavilo se 53 173 lidí. Za celou dobu bylo provedeno 1 539 835 testů, z toho 17 188 během pátku. V této souvislosti zmiňme, že stoupá podíl zaznamenaných případů v počtu provedených testů.

Dříve ministerstvo zdravotnictví informovalo, že se koronavirus komunitně šíří již v pěti krajích. Na covidovém semaforu jsou zabarvené červenou barvou, která signalizuje třetí stupeň rizika, Praha, Středočeský, Jihomoravský, Zlínský a Královéhradecký kraj. Ostatní regiony jsou oranžové.

Nouzový stav a nová omezující opatření

Od pondělí 5. října 2020 v zemi začal platit nouzový stav, který zahrnuje omezující opatření, která se v první řadě týkají shromažďování. Nicméně kvůli neustále zhoršující se epidemiologické situaci ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ohlásil ve čtvrtek 8. října další opatření v boji proti koronaviru.

Nová omezení se také vztahují na sportovce, kteří nebudou moci do vnitřních sportovišť a musí trénovat venku o maximálním počtu 20 osob. Fitness centra a vnitřní bazény se rovněž zavírají. Všechny profesionální soutěže jsou na dva týdny také pozastaveny.

Restaurace musí zavírat již ve 20:00, u jednoho stolu mohou sedět pouze čtyři lidé, ještě menší počet, pouze dva, je stanoven pro jídelny a obchodní centra.

Omezen je i provoz úřadů, a to na dva dny v týdnu. Pro veřejnost budou otevřeny jen na pět hodin.

Základní školy dle nových nařízení mají učit polovinu žáků 2. stupně prezenčně a další polovinu na dálku, po týdnu se děti vymění. Distančně se budou učit vysokoškoláci a středoškoláci.

Úřady také poskytnou možnost dobrovolné izolace v hotelech pro nakažené, kteří chtějí zabránit šíření koronaviru uvnitř svých rodin. Provoz hotelů přitom nebude omezen.

Ministr zdravotnictví i premiér Andrej Babiš (ANO) rovněž varovali, že pokud se situace nezlepší a lidé nebudou dodržovat nová zařízení, nelze vyloučit i kompletní „lockdown“. To by znamenalo omezení vycházení z domu mimo zaměstnání. Jednalo by se o podobná opatření, která platila na jaře.