Zeman znovu nepovýší Koudelku na generála. Podle něj si šéf čučkařů spíše zaslouží, aby byl odvolán

Prezident Miloš Zeman se domnívá, že by ředitel BIS Michal Koudelka měl být z čela úřadu kontrarozvědky odvolán. V rozhovoru pro Mladou frontu dnes (MfD) prezident proto uvedl, že odmítne návrh vlády na povýšení Koudelky do generálské hodnosti a poskytne premiéru Andreji Babišovi v souvislosti s tím materiál s argumentací daného rozhodnutí.

Český prezident Miloš Zeman v minulosti již čtyřikrát odmítl povýšit šéfa civilní rozvědky do hodnosti generálmajora, a proto ani teď své rozhodnutí nezměnil. Podle jeho názoru by měl být Koudelka z čela BIS zcela odvolán, ale vzhledem k blízkému vypršení funkčního období to už považuje za bezpředmětné.

„Ale vzhledem k tomu, že jeho funkční období vyprší ani ne za rok, tak už to pokládám za trochu bezpředmětné,“ poznamenal.

Podle prezidenta kabinet ministrů doporučil v souvislosti s výročím vzniku samostatného československého státu na povýšení mnoho dalších příslušníků bezpečnostních resortů, proti jejichž kandidaturám nemá Zeman žádné námitky.

„Jak jste si možná všimli, tak v Kanceláři prezidenta republiky začal pracovat pan Jiří Rom, bývalý šéf analytiky BIS,” upozornil prezident.

Vyšší hodnost mimo jiné získá policejní prezident, brigádní generál Jan Švejdar, jeho náměstek, brigádní generál Martin Vondrášek, ředitel Vězeňské služby, generálmajor Petr Dohnal a šéf vojenské rozvědky, brigádní generál Jan Beroun. „Všichni projdou,” uvedl stručně Zeman.

Pokud jde o Koudelku, své rozhodnutí vůči němu prezident argumentačně odůvodní.

„Já panu premiérovi při naší nejbližší večeři předám materiál, který se týká pana Koudelky. Myslím si, že každé rozhodnutí se má argumentovat, a tento materiál bude argumentací,“ řekl Zeman.

Veřejnosti je například známo, že prezident dlouhodobě kritizuje práci BIS. S Koudelkou se tak například dostává do sporu kvůli rozdílným pohledům na bezpečnostní rizika, která pocházejí ze strany Ruska a Číny.

Сo se vlastně děje v BIS?

Na zprávu o tom, že prezident Miloš Zeman nechce Koudelku povýšit do hodnosti generála a připravuje v souvislosti s tím argumentační materiál, zareagoval dnes bývalý velitel Vojenského zpravodajství generál Andor Šándor. Kritizoval totiž skutečnost, že se podobné rozepře dostávají do médií.

„I člověk neznalý prostředí tajných služeb si musí položit otázku, co se vlastně děje v BIS? Ve službě, která je podřízena vládě a prezident ji může úkolovat pouze s jejím vědomím. Nemělo by se toto ,špinavé prádlo’ (pokud je, sám nemám možnost to posoudit) prát mimo veřejnost?“ ptá se Šandor.

Poznamenal však, že lidem je to všechno pravděpodobně jedno, ale nebezpečí spočívá hlavně v tom, že jsou ve světě lidé, kteří získanou informaci o naší bezpečnostní službě mohou využít, a to nebude v náš prospěch.

„Určitě to sledují všechny státy, jejichž služby s BIS spolupracují, a také všichni lumpové, kteří by nám rádi ublížili,“ upozornil generál Andor Šándor.