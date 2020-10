Prymula vzhledem k enormnímu nárůstu počtu nakažených zvažuje zpřísnění opatření

Situace v Česku není dobrá. Napovídají tomu i čísla – naše republika má totiž nyní v přepočtu 14x více nakažených než Německo a v EU má na obyvatele nejvíce případů, tedy zhruba o čtvrtinu víc než druhé Španělsko. Co to znamená? A jak se k věci staví epidemiolog a ministr zdravotnictví Roman Prymula?

Prymula reagoval na to, že nárůst počtu nakažených je enormní a že se reprodukční číslo zvýšilo na 1,4. To podle něj jasně svědčí o tom, že je nutné zpřísnit opatření. Dnes to v České televizi prohlásil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

I Hamáček mluví o radikálním omezení

Vzhledem k situaci již ve čtvrtek vláda rozhodla o omezení zejména aktivit pro volný čas i školní výuky. Část těchto změn přitom platí od pátku, další opatření mají začít platit od pondělí.

Dnes jsme informovali také o tom, že i šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček považuje růst počtu nakažených za alarmující. Dodává tedy, že je nyní podle něj otázkou, zda opatření stačí, nebo nastal čas pro radikální omezení po vzoru Izraele.

„Krizový štáb pracuje na vytváření záložních lůžkových kapacit. Počet nově infikovaných je alarmující a je otázka, zda je současný vývoj zvladatelný již platnými či navrhovanými opatřeními, nebo zda již nastal čas pro radikální řešení po vzoru Izraele,“ uvedl ministr vnitra.

Co se týče izraelského scénáře, zmiňme, že země zavedla přísné plošné uzavření již před třemi týdny. Nicméně, po prvním týdnu celostátního lockdownu tento stát opatření ještě zpřísnil a lidé se tak, s výjimkou cest do práce, nesmějí zdržovat od domu na víc než 500 metrů. V Izraeli navíc zůstávají zavřené školy, obchody s výjimkou potravin, restaurace, sportoviště a kulturní střediska. Venku se pak může shromažďovat nanejvýš dvacet osob. A vypadá to, že přísní opatření pomalu přináší výsledky. V jejich důsledku se totiž šíření nákazy v zemi patrně zpomaluje. Z celkového počtu provedených testů bylo ve středu pozitivních necelých devět procent, což je nejméně od poloviny září.

Připomeňme, že premiér Andrej Babiš či právě Prymula v pátek uvedli, že v případě dalšího růstu počtů nově infikovaných hrozí uzavření země, jako tomu bylo během první vlny na jaře.

Koronavirus aktuálně v ČR

Připomeňme, že během včerejška došlo k mohutnému skoku v počtu nakažených koronavirem. Za pátek laboratoře v naší zemi totiž odhalily rekordních 8618 infikovaných lidí. Jedná se o největší denní nárůst od počátku epidemie v ČR, která zde vypukla 1. března.

Denní rekord padl již počtvrté za sebou. S novými 8618 pozitivními případy aktuálně trpí koronavirem 55 296 osob. V nemocnicích se nyní nachází 1893 pacientů, včetně 412 lidí v těžkém stavu. Během pátku v souvislosti s covidem-19 zemřelo 25 lidí. Celkový počet obětí tak stoupl na 905 osob. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách.

Kvůli významnému nárůstu počtu hospitalizovaných panují obavy z přetížení zdravotnického systému. Ještě před týdnem leželo v nemocnicích ve vážném stavu 274 nakažených.

Celkem se od března, kdy se nový typ koronaviru objevil v Česku, nakazilo 109 374 osob. Zotavilo se 53 173 lidí. Za celou dobu bylo provedeno 1 539 835 testů, z toho 17 188 během pátku. V této souvislosti zmiňme, že stoupá podíl zaznamenaných případů v počtu provedených testů.

Dříve ministerstvo zdravotnictví informovalo, že se koronavirus komunitně šíří již v pěti krajích. Na covidovém semaforu jsou zabarvené červenou barvou, která signalizuje třetí stupeň rizika, Praha, Středočeský, Jihomoravský, Zlínský a Královéhradecký kraj. Ostatní regiony jsou oranžové.