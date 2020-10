Babiš na mimořádné konferenci vyzval k dodržování opatření a uvedl, že si lockdown nepřeje. Zřejmě ale nebude na výběr

Pokud jde o restaurace, Babiš na mimořádné tiskové konferenci vyzval, aby se před nimi lidé neshlukovali. Na to by měli dohlížet právě provozovatelé zařízení, kteří by měli kontrolovat také dodržování rozestupů a odchod lidí poté, co v souladu s vládními opatřeními hospody a restaurace v osm hodin večer zavřou.

„Je vidět, že klienti zůstávají kolem restaurací, nedodržují vzdálenosti. Chápu, že mladí lidé se chtějí bavit, ale jsme v situaci, která je vážná,“ vysvětlil.

„Je nutné, abychom přesvědčili, především mladé lidi, že je to vážné. Není to o této vládě, ale o budoucnosti, o ekonomice,“ míní Babiš.

Stejně tak premiér požádal všechny občany, aby skutečně dodržovali vydaná nařízení , jako je povinné nošení roušek.

Řeč přišla i na to, aby lidé neodkládali svůj termín testu na covid-19. Podle českého premiéra totiž řada lidí nedorazí ani na termín, na který jsou objednaní.

„K pátku evidujeme 37 440 žádanek na test covid-19 a bohužel lidi nechodí na odběrná místa. Chci všechny vyzvat, i když je nepřízeň počasí, abyste přišli,“ podotkl s tím, že podle něj hrozí, že dotyční před otestováním nakazí další osoby.

V poslední době se objevují také zmínky o zavedení tzv. lockdownu. To však bude podle Babiše na expertech, a dodal, že názor epidemiologů bude akceptovat. Definitivní rozhodnutí by přitom mohlo padnout příští týden, nejspíš už na jeho počátku. Sám premiér si ale zavření ekonomiky nepřeje.

„Ale pokud budou predikce, že to nemocnice nezvládnou, tak to nemůžu vyloučit,“ poznamenal a pokračoval: „Budeme akceptovat rozhodnutí expertů. Nepřejeme si izraelský nebo italský scénář, ale ten nárůst je obrovský.“

Vzhledem ke špatné a velmi znepokojivé situaci bude dnes, v sobotu 10. října večer, jednat také ministr zdravotnictví Roman Prymula s expertní epidemiologickou skupinou. Následně jej čeká také jednání právě s Babišem. V pondělí ráno bude kvůli situaci zasedat také bezpečnostní rada státu.

„Potřebujeme profesionály. I když proškolíme lidi, kteří se nám přihlásí, tak to není ono. A nemáme čas,“ objasnil.

Za zmínku stojí i to, že se stát v současné chvíli snaží najít lidi do call center ke covidu-19 , aby pomáhali s dohledáváním kontaktů nakažených. Aktuálně shání asi 500 osob, a tak Babiš požádal firmy, které mají vyškolené operátory, aby se přihlásily na úřady.

K situaci se již dnes krátce vyjádřil i sám Prymula, který se nechal slyšet, že nárůst počtu nakažených má exponenciální charakter. Reprodukční číslo ukazující, kolik lidí jeden infikovaný nakazí, totiž vzrostlo na 1,4, což značí potřebu zpřísnit opatření.

Koronavirus aktuálně v ČR

Připomeňme, že během včerejška došlo k mohutnému skoku v počtu nakažených koronavirem. Za pátek laboratoře v naší zemi totiž odhalily rekordních 8618 infikovaných lidí. S novými pozitivními případy tak u nás aktuálně koronavirem trpí 55 296 osob. V nemocnicích se nyní nachází 1893 pacientů, včetně 412 lidí v těžkém stavu. Během pátku v souvislosti s covidem-19 zemřelo 25 lidí. Celkový počet obětí tak stoupl na 905 osob. Celkem se od března, kdy se nový typ koronaviru objevil v Česku, nakazilo 109 374 osob. Zotavilo se 53 173 lidí. Za celou dobu bylo provedeno 1 539 835 testů, z toho 17 188 během pátku.