Paranoia, špehování a GDPR. Čím žijí radní ČT?

Z čeho Šarapatka usvědčil či neusvědčil Matochu? O tom informoval na svém Twitteru a připojil dvě fotografie pořízené videokamerou. Na snímcích si totiž Matocha fotografuje SPZ Šarapatkova auta, které stálo na parkovišti během zasedání Rady ČT, na níž Matocha nebyl přítomen „z pracovních důvodu“. Šarapatka sdělil, že tyto snímky získal prakticky ihned od ostrahy ČT.

Zasedání Rady ČT v Brně. Předseda omlouvá radního Matochu z Babišova holdingu z dalšího jednání "z pracovních důvodů". Minutu poté mě informuje ostraha ČT, že na parkovišti kdosi fotí SPZ mého auta. Bezpečnostní systému ukazuje, že "kolega" Matocha. A TOHLE vás v ČT zastupuje pic.twitter.com/w2iAGtt8Eo — zdeněk šarapatka (@zdeneksarapatka) October 7, 2020

K celé kauze se na Facebooku vyslovil také Matocha. Napsal, že do chvíle, než byl tweet uveřejněn, vůbec netušil, že šlo o auto radního Šarapatky.

„Paranoici a příliš sebestředné osoby to mají v životě těžké,“ poznamenal.

Vysvětlil, že nešlo ani o to auto, natož o Šarapatku, ale o hru SPZ Abaku, k čemuž se značka s čísly 2060 podle něj velmi hodí.

Důležitější a mnohem více alarmující je pro Matochu ale to, že v této kauze pracovníci České televize mohli náhodou porušit předpisy o nakládání s pořízeným videozáznamem ze svých bezpečnostních kamer, tedy legislativu GDPR.

„Bývalý předseda Úřadu na ochranu osobních údajů a největší expert na GDPR v ČR Igor Němec, je přesvědčen, že předáním těch fotografií z kamerového systému třetí osobě k porušení GDPR došlo,“ poznamenal.

Co se týče údajné nepřítomnosti Matochy, člen Rady ČT rovněž dodal, že na tomto jednání byl od začátku do 12.15 hod, dále měl domluvené jiné jednání na jiném místě.

„Jednání Rady ČT mělo dle programu končit před 12.00 hod, protáhlo se zejména kvůli nesmyslným vystoupením právě Šarapatky,“ uvedl v komentářích.

Uživatelé sítě pod tímto příspěvkem neskrývali své překvapení z celé situace, kdy se jeden radní pokusil nachytat toho druhého, a nakonec byl sám dopaden.

Příspěvky obou členů rady sdílel na své facebookové stránce také jejich další kolega, radní Ľuboš Xaver Veselý. A i on si vysloužil spoustu reakcí.

„Mě by jen zajímalo z jakého titulu informuje ostraha ČT radního Šarapatku o dění na parkovišti a předává mu záznam z bezpečnostních kamer, a pokud je to běžné, měl by se zajímat uoou… Problém je jen v tom, že flastr těm zmetkům uhradí koncesionář… Další důvod pro dobrovolné poplatky,“ napsal jeden z komentujících.

Jiný komentující označil incident za „ukázkovou demonstraci přepjatého chování“.

„Myslím si o tom to, že pokud budeme věřit oběma aktérům, jedná se o ukázkovou demonstraci přepjatého chování. Jedna strana očekává, že ji ta druhá něco provede. Každý akt kterékoli ze stran je tou druhou vykládán jako útok, ať je jeho motivace jakákoli. Takto vznikají války v tzv. nárazníkových zónách,“ uvedl.