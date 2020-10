Zeman o covidu: Potřebujeme drakonická, až vojenská opatření. Proto jsem jmenoval Prymulu. Je to buran, zní z opozice

Prezident republiky Miloš Zeman je přesvědčen, že kritika vlády za její tzv. drakonická opatření není na místě, protože jakákoliv rozhodnutí nyní vycházejí z doporučení odborníků.

„Němci mají krásný výraz – Besserwisser. To je člověk, který ví všechno lépe. No, a bohužel, tito užvanění amatéři, kteří nám říkají, že koronavirus je chřipka, způsobili na veřejnosti neoprávněné očekávání, že to brzy zmizí. Zatímco my – a proto jsem jmenoval profesora Prymulu – potřebujeme drakonická, chcete-li vojenská opatření. Jsme ve válce a ve válce se jemná opatření příliš neaplikují,“ zdůraznil prezident.

I když se tyto válečné podmínky nyní zhoršují, v žádném případě se u nás nebude schylovat k uzavření ekonomiky a vypnutí země. „Plně souhlasím s profesorem Prymulou, že je třeba zaměřit se na volnočasové aktivity, které se ekonomiky netýkají. Protože druhý pád ekonomiky už si tato země nemůže dovolit,“ vysvětlil Zeman.

„Dojde k osekání všech aktivit, které nemají souvislost s ekonomikou. Jsou to desítky a desítky aktivit. Někde jsem říkal – a říkal jsem to i profesoru Prymulovi –, že když zavřete noční kluby á la Techtle Mechtle, do kterých chodí, tak bude sedět, číst knihy, jak doporučuje Prymula, a zvyšovat tím svou beztak nízkou vzdělanostní úroveň,“ dodal prezident.

Jak ale poznamenal novinář, podobná proticovidová opatření negativně dopadají právě na tuto tzv. kulturní frontu, která však tradičně promlouvá do politiky. Novináře proto zajímalo, jestli by její hlas mohl sehrát v budoucích volbách do poslanecké sněmovny nějakou roli.

„Dovolte mi jeden drsný bonmot: Umělci vytvořili svá nejkrásnější díla tehdy, když byli hladoví,“ poznamenal Zeman.

Co nás z ekonomického hlediska v příštím roce čeká?

Podle prezidenta nikdo z nás pořádně neví, jak se koronavirus bude vyvíjet dál. Přesto věří, že za pomoci přijatých opatření se podaří vyhnout negativnímu dopadu na vývoj ekonomiky v příštím roce.

„Ale nezapomeňte, že globalizace není žádné heslo. Globalizace je tvrdá realita. A podívejte se na americkou ekonomiku, koneckonců na Brazílii, Indii, Mexiko a tak dále. Dokonce i tam, kde se zdálo, že je to v pořádku – viz Izrael, což je odstrašující příklad – tak epidemie najednou znovu udeřila. Takže je to prognóza s jednou velkou neznámou. A jediné, co se dá proti této neznámé dělat – i když je to strašně nepopulární – jsou drastická opatření,“ trvá na svém Zeman.

„Nechci být cynik, ale někdy natahují ruku i podniky, které by za normálních okolností zkrachovaly, i kdyby tady žádný koronavirus nebyl. Čili jsem zastáncem toho, čemu se říká COVID III. To znamená dlouhodobé, státem garantované úvěry s nízkou úrokovou sazbou a odloženou dobou splatnosti. A když podnikatelé nedokážou tento úvěr využít a zkrachují, nu, tak se pročistí trh. Protože jejich firma, když tuto pomoc nedokázala využít, je zřejmě neschopná, nebo jsou přesněji řečeno neschopní ti podnikatelé,“ upřesnil Zeman.

Reakce opozice

V každém případě je dnes podle něj potřeba si uvědomit, že česká ekonomika ani český rozpočet už nevydrží další nevratné plošné dotace. Zeman tvrdí, že by už měla následovat normální valorizace starobních důchodů a standardní podpora podniků.

S tímto rozhovorem prezidenta však nebyla spokojena předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. I když konkrétní odůvodnění své nespokojenosti politička neuvedla, z jejího příspěvku na Facebooku vyplývá, že celou řeč prezidenta v tomto rozhovoru nemůže hodnotit jinak, než jako hloupost.

„Docela bych panu prezidentovi přála, aby si vyzkoušel, jaké to je být hercem v komerčním divadle nebo takovým majitelem baru. S jistotou bych řekla, že by pak nemluvil jako buran,“ je přesvědčena Markéta Pekarová Adamová.