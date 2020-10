„Pokud nic neuděláme, budou v ulicích mrazáky na mrtvoly.“ Hamáček tvrdě o alarmující epidemiologické situaci v ČR

Český ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček poskytl rozhovor portálu Novinky.cz, v němž se opět vyjádřil ke koronavirové krizi a k tomu, jak to v naší republice s touto epidemií aktuálně vypadá. Vyjádřil se i k nedávno avizovaným opatřením, u nichž předpokládá, že za dva týdny rozhodně neskončí, i když se to původně slibovalo.

Vláda vzhledem ke zhoršující se situaci ve čtvrtek schválila přísná opatření pro následujících čtrnáct dnů. Ta se týkala například uzavření zoologických zahrad, omezení vnitřních sportovišť, provozu restaurací, úřadů apod. Od 12. října mají být také zastaveny kulturní akce, uzavřou se divadla a kina. V tomto oznámení se však našlo několik chaotických momentů a veřejnost tak byla zmatena tím, co platí již od pátku a co naopak až od pondělí. Sám Hamáček v tom sice jasno má, ale i tak by uvítal, aby vše probíhalo méně zmatečně.

„Samozřejmě bych stál o to, aby to bylo všechno bez zmatků, na druhou stranu problémy zoo jsou ve srovnání s tím, co se na nás řítí, naprosto marginální,“ dodal k věci.

„Vláda to přece nedělá pro srandu králíkům. Dělá to proto, že zjistila, že situace je opravdu špatná, na čemž jsme se mimochodem shodli i s opozicí, a pokud to neuděláme, tak náš systém to nezvládne,“ řekl rozhodně ministr vnitra.

Naprosto také chápe, že lidem zmatky vadí, jelikož vadí i mu samotnému, ale to podle něj není důvod pro nerespektování opatření.

Hamáček přitom zdůraznil, že Česku za současné situace aktuálně hrozí kolaps zdravotnictví.

„Reálně hrozí Itálie, hrozí New York. Chápu, že vláda v některých věcech dělá chyby, špatně komunikuje, ale to gros je naprosto jasné: pokud to neuděláme, budou v ulicích mrazáky na mrtvoly,“ nastínil šéf ČSSD tvrdě.

Kde se stala chyba?

Kromě toho to navíc nyní vypadá, že vzhledem k vývoji počtu nakažených, hospitalizovaných i mrtvých se naplňuje Hamáčkův černý scénář vývoje. Poznamenal však, že vláda dělá účinná opatření.

„Vláda dělá opatření, která jí odborníci navrhují jako efektivní. To není o tom, že bychom to psali jako politici někde na vládě na koleně. Je tady ministerstvo zdravotnictví, které metodicky řídí boj s epidemií, tak přijde s opatřením a vláda ho odsouhlasí. Prostě postupujeme podle doporučení odborníků,“ podotkl.

I přesto, že vláda dříve avizovala, že znovu nehodlá vypínat ekonomiku jako na jaře, postupně se tak stává a ve hře je i úplný lockdown.

„Ano, některé sektory zasaženy jsou, ale jiné, jako třeba strojírenství a výroba, jedou dál,“ přiznává Hamáček, podle kterého nyní ministerstvo průmyslu a obchodu pracuje na jistých kompenzačních opatření.

Hamáček o současných opatřeních

A tato kompenzace dle něj půjde to sektorově. „Obrovskou ránu dostala kultura, ale v rozpočtu Covid kultura je asi 800 milionů, takže pan ministr Zaorálek má za úkol připravit, jak dostat peníze k těm, kteří jsou postiženi. Totéž platí pro sektor stravování, který jako druhý dostal největší ránu. Jen mohu dodat, že na jaře byla opatření plošná, zatímco nyní mají cílit na postižené sektory,“ vysvětlil.

Když přišla řeč na současná opatření, Hamáček uvedl, že jsou primárně určena k tomu, aby počet nemocncýh dál nerostl.

„Když počty dál porostou a opravdu se dostaneme na osm, deset tisíc případů denně, tak nám během čtrnácti dnů zdravotnictví zkolabuje,“ varoval.

Šéf Ústředního krizového štábu také doplnil, že je možné, že budou daná opatření platit o něco déle.

„Rozhodně se nedá očekávat, že za čtrnáct dnů všechna opatření skončí. To se nestane,“ řekl s tím, že pokud bude potřeba prodloužení nouzového stavu, který je nyní vyhlášen na dobu od 5. října do 3. listopadu, tak se tak i stane.

„Nouzový stav je zatím na měsíc, já si osobně myslím, že zvládnutí epidemie bude vyžadovat mimořádné kompetence déle než na měsíc. Takový je můj názor,“ doplnil.

Další témata rozhovoru

Pokud jde o další témata, o nichž se v rozhovoru mluvilo, Hamáček nastínil i to, na čem se v pátek dohodli v krizovém štábu.

„Hlavním tématem byla příprava záložních lůžek. Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo materiál, který záložní kapacitu rozkládá do čtyř kategorií a v rámci každé z nich hledáme možnosti, jak danou kapacitu posílit,“ podotkl.

Následně nastínil, že první kategorií jsou lůžka v nemocnicích, druhou kategorií jsou ústavy sociální péče, zatímco třetí a čtvrtá kategorie jsou ubytování hotelového typu.

Zmínka padla také o novém vedení resortu zdravotnictví, s nímž je Hamáček velmi spokojen. Podle jeho slov se totiž koordinace a komunikace mezi oběma resorty zlepšila hned o několik úrovní.

Dotyčný vyslovil také svůj názor na celoplošné testování milionů Čechů, které zvažuje ministr zdravotnictví Roman Prymula. V této souvislosti například prohlásil, že celonárodní testování musí být povinné, pokud má mít smysl. V tom se však neshoduje s Prymulou, který prohlásil, že má být dobrovolné.

V neposlední Hamáček okomentoval zapojení policie do kontroly dodržování přijatých nařízení. Podle jeho slov totiž Policie ČR už koná.

„Denně provádí tisíce kontrol, řádově čtyřicet tisíc, a každý den jde o sto padesát, dvě stě případů, kdy řeší nedodržování nařízení. Buď domluvou, nebo pokutou. Stále platí, že policie to může řešit v blokovém řízení,“ uvedl.

Dotkl se také toho, že tento týden proběhlo videojednání s premiérem, dalšími ministry a se zástupci opozice, na kterém se hovořilo o hledání profesionální agentury, jejímž cílem je boj proti dezinformacím ohledně koronaviru. Podle Hamáčka ale v této věci není ministerstvo vnitra zaangažováno.

„Jak jsem pochopil, ministerstvo zdravotnictví hledá kapacity pro posílení svého odboru komunikace,“ podotkl k věci.