Koronavirus stále není pod kontrolou: v sobotu přibylo nejvíce nakažených během víkendového dne

Poslední dny láme koronavirus v Česku jeden rekord za druhým. Celkem 4635 pozitivních případů je pátý nejvyšší počet za jediný den od začátku epidemie. Ačkoli se včera nakazilo o téměř čtyři tisíce lidí méně než v pátek, došlo v sobotu k rekordnímu víkendovému nárůstu, kdy se méně testuje. K dřívějšímu víkendovému rekordu došlo minulou sobotu, tj. 3. října, kdy bylo odhaleno 2 555 případů.

Zvyšuje se i počet pacientů v nemocnicích s covidem. V sobotu jich tam bylo 2085, což je o 192 více, než bylo registrováno v pátek. Rychle roste i počet obětí. V souvislosti s koronavirem během soboty zemřelo dalších 22 lidí, celkový počet úmrtí se tak zvýšil na 948.

Od počátku epidemie, která do Česka přišla letos v březnu, koronavirem onemocnělo více než 114 tisíc lidí. Z tohoto počtu je nyní nemocných 58 148. Vyléčilo se 54 909.

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci vyhlásila vláda v zemi nouzový stav s platností od 5. října. V zemi byla omezena možnost shromažďovat se a pořádat veřejné akce. Byla omezena školní výuka i sportovní aktivity.

Situace se však nadále zhoršuje. Kvůli tomu ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v sobotu varoval, že může přijít zpřísnění koronavirových opatření. Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) varoval před radikálním omezením po vzoru Izraele.

„Reálně hrozí Itálie, hrozí New York. Chápu, že vláda v některých věcech dělá chyby, špatně komunikuje, ale to gros je naprosto jasné: pokud to neuděláme, budou v ulicích mrazáky na mrtvoly,“ varoval Hamáček.

Před takzvaným lockdownem dříve varoval i premiér Andrej Babiš (ANO). To by znamenalo, že lidé budou mít zakázáno vycházet z domu mimo zaměstnání, podobně jako to bylo na jaře.

Pro tvrdá opatření se vyslovil i prezident republiky Miloš Zeman.

„Němci mají krásný výraz – Besserwisser. To je člověk, který ví všechno lépe. No, a bohužel tito užvanění amatéři, kteří nám říkají, že koronavirus je chřipka, způsobili na veřejnosti neoprávněné očekávání, že to brzy zmizí. Zatímco my – a proto jsem jmenoval profesora Prymulu – potřebujeme drakonická, chcete-li vojenská opatření. Jsme ve válce a ve válce se jemná opatření příliš neaplikují,“ řekl prezident v rozhovoru pro MF DNES.