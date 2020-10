Zeman vyznamená Karla Fialu, který se proslavil ve filmu Limonádový Joe

Zeman v rozhovoru prozradil jedno jméno, které je na seznamu vyznamenaných osob.

„Mezi vyznačenými bude limonádový Joe, čili pan Fiala, který nedávno zemřel,“ oznámil prezident v rozhovoru pro Blesk.

Státní vyznamenání udělí při příležitosti státního svátku dne 28. října.

Karel Fiala zemřel dne 3. října ve věku 95 let.

Prezident ho údajně chtěl ocenit ještě za jeho života.

„Měl být vyznamenán díky svým hereckým výkonům (…) pan Fiala, jak jsem byl informován, měl velkou radost. A já jsem šťastný, že jsem mu ji mohl udělat,“ řekl Zeman

Kromě toho prezident Zeman trvá na vyznamenání ministra zdravotnictví Romana Prymuly.

Loni prezident vyznamenal 42 osob. Kromě nich se oslav většinou účastní nejvyšší ústavní činitelé a rodinní příslušníci lidí, kterým je udělována medaile. Kvůli epidemiologické situaci ale zatím není jasné, v jakém formátu se ceremonie bude konat letos. V Česku do 18. října platí limit pro pořádání vnitřních akcí na 10 osob. Omezení se však nejspíše prodlouží.

Zeman by přesto chtěl provést slavnostní ceremonii, byť v komornějším duchu.

„Já bych řekl, že byly úvahy, že musíme dělat všechno proto, abychom této variantě zabránili,“ okomentoval prezident případné zrušení ceremoniálu. „Byla by to urážka státního svátku,“ doplnil.

Již ale avizoval, že nejspíše dojde ke zrušení recepce ve Španělském sálu.

Karel Fiala

Někdejší hvězdu karlínské opery, narozenou 3. srpna 1925, měli diváci spojeného zejména s rolí Limonádového Joea ze stejnojmenného filmu. Tato postava dle Fialy byla osudovou rolí. Najednou se tak tento ne příliš známý tenor rázem stal hvězdou stříbrného plátna a následoval jej dav fanynek.

Připomeňme, že filmové zpracování „koňské opery“ v kinech zhlédlo až 4,5 milionu diváků, přičemž další miliony se bavily při nesčetných reprízách v televizi. Pokud jde o divadelní hru, ta se dočkala čtyř desítek nastudování. Ve dvou z nich si zahrál také Fiala, když v roce 2001 v ABC poprvé ztvárnil otce Kolaloku.

Herec slavil rovněž úspěchy i na jevišti Hudebního divadla v Karlíně, a to od 50. let minulého století. Během čtyř dekád tam snad nebyl muzikál, v němž by Fiala neměl jednu z hlavních rolí. Za celoživotní přínos muzikálu získal v roce 2013 cenu Thálie.

Fiala hrál také Dalibora v přepisu Smetanovy opery, objevil se v pohádkách Dařbuján a Pandrhola a Labakan nebo v dramatu Martina Friče Povodeň. Zajímavé přitom je, že se k úspěšné herecké a pěvecké kariéře dostal vlastně náhodou. Narodil se totiž v rodině kominického mistra a málem šel ve šlépějích svého otce.

Dotyčný se narodil v Ostravě a do pěti let vyrůstal v Hrušově. Poté se s rodinou přestěhovali do Chuchelné na Opavsku, kde tatínek získal místo kominického mistra.