Hampl o boji Prymuly s dezinformacemi: Tohle ukazuje jeden z kořenů současného průšvihu

Jednou z nepravdivých informací, která se dnes šíří a kterou se podařilo identifikovat, je například to, že lékaři a sestry mají přikázáno chodit do práce i při pozitivním testu. Ministr zdravotnictví to však v rámci svého aktuálně zahájeného boje s dezinformacemi vyvrátil.

„Je to nesmysl. Existuje pouze opatření, kdy mohou v případě kritického nedostatku zdravotnického personálu poskytovat péči v případě, že jsou v karanténě, tedy negativní,“ vysvětlil Prymula.

Jak ale napsal na svém Facebooku Petr Hampl, ona potřeba boje se záplavou nepravdivých informací v době pandemie je výsledkem dlouhodobého selhání politiků uskutečňovat plnohodnotnou komunikaci směrem k obyvatelstvu.

„Tohle ukazuje jeden z kořenů současného průšvihu. Arogantní úředníci a neziskovkáři jsou už celé roky zvyklí na to, že s lidmi se prostě nemusí bavit. Jediný způsob dialogu, který se naučili, je zakazování a blokování. Bylo to pohodlnější,“ vysvětluje Hampl.

Teď jsme se však podle něj dostali do situace, kdy na schopnosti politických úřadů efektivně komunikovat hodně záleží, jenže ta dosud nebyla vyvíjena.

„Teď by potřebovali normálně komunikovat, jenže to neumí! A neví ani, koho požádat o pomoc, protože všude kolem sebe mají samé zakazovače,“ pokračoval Hampl s tím, že politikům je dnes opravdu těžko.

„Nechtěl bych být na jejich místě,“ uzavřel celou věc sociolog Petr Hampl.

Aktuální epidemiologická situace v Česku

Zastavit novou vlnu koronaviru se stále nedaří. V sobotu laboratoře odhalily 4635 lidí nakažených covidem-19. Jedná se tak o nejvyšší nárůst během víkendového dne.

Poslední dny láme koronavirus v Česku jeden rekord za druhým. Celkem 4635 pozitivních případů je pátý nejvyšší počet za jediný den od začátku epidemie. Ačkoli se včera nakazilo o téměř čtyři tisíce lidí méně než v pátek, došlo v sobotu k rekordnímu víkendovému nárůstu, kdy se méně testuje. K dřívějšímu víkendovému rekordu došlo minulou sobotu, tj. 3. října, kdy bylo odhaleno 2 555 případů.

Zvyšuje se i počet pacientů v nemocnicích s covidem. V sobotu jich tam bylo 2085, což je o 192 více, než bylo registrováno v pátek. Rychle roste i počet obětí. V souvislosti s koronavirem během soboty zemřelo dalších 22 lidí, celkový počet úmrtí se tak zvýšil na 948.

Od počátku epidemie, která do Česka přišla letos v březnu, koronavirem onemocnělo více než 114 tisíc lidí. Z tohoto počtu je nyní nemocných 58 148. Vyléčilo se 54 909.

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci vyhlásila vláda v zemi nouzový stav s platností od 5. října. V zemi byla omezena možnost shromažďovat se a pořádat veřejné akce. Byla omezena školní výuka i sportovní aktivity.

Situace se však nadále zhoršuje. Kvůli tomu ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v sobotu varoval, že může přijít zpřísnění koronavirových opatření. Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) varoval před radikálním omezením podle vzoru Izraele.

„Reálně hrozí Itálie, hrozí New York. Chápu, že vláda v některých věcech dělá chyby, špatně komunikuje, ale to gros je naprosto jasné: pokud to neuděláme, budou v ulicích mrazáky na mrtvoly,“ varoval Hamáček.

Před takzvaným lockdownem dříve varoval i premiér Andrej Babiš (ANO). To by znamenalo, že lidé budou mít zakázáno vycházet z domu mimo zaměstnání, podobně jako to bylo na jaře.