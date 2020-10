Covidové aktuality: Zeman je pro důsledné pokutování za nenošení roušek, ministr Havlíček promluvil o možném lockdownu

Prezident České republiky Miloš Zeman v rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že by důsledně pokutoval občany, kteří nenosí roušky. Jejich nošení je totiž na mnoha místech povinné. Pokud jde o pokutu, Zeman by jim udělil peněžní trest ve výši 2000 až 3000 Kč. Nechal se totiž inspirovat přístupem v Bavorsku, kde je právě nenošení roušek pokutováno.

„Já bych se přimlouval za důsledné pokutování všech, kdo roušky nenosí, ač se roušky nosit mají,“ nechal se slyšet.

„Jsem proti lockdownu, který by ohrozil ekonomiku, protože si domnívám, že Česká republika si už druhý lockdown nemůže dovolit,“ dodal s tím, že uzavření ekonomiky by nyní mělo podobné důsledky jako samotný virus.

Prezident země však plně podporuje opatření, která zavedl nedávno jmenovaný ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

V neposlední řadě hlava země okomentovala epidemiologickou situaci u nás, ale i jinde. Zeman se totiž nechal slyšet, že žasne nad tím, jak covid-19 v řadě zemí akceleruje. Podle něj se Česká republika, stejně jako Izrael, ocitla na chvostu žebříčku, i když předtím byla premiantem.

Havlíček: Rozsáhlé ekonomické restrikce jako na jaře nejsou v plánu

K plánovaným omezením a možnému lockdownu se v dnešní Partii na televizi Prima vyslovil také český ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. Ten zdůraznil, že vláda nemá v plánu tak rozsáhlé ekonomické restrikce jako na jaře.

Havlíček tvrdí, že i když je situace taková, jaká je, obchody, restaurace a další služby by měly zůstat i přes další zpřísnění opatření otevřené. Nové omezení by se tak podle jeho slov mělo týkat především shromažďování lidí a sociálních kontaktů.

„Celkový ekonomický lockdown nechceme zrealizovat. S největší pravděpodobností se nezavřou obchody, restaurace a služby, jako tomu bylo na jaře. Budeme ale tlačit na to, aby se omezilo shromažďování a shlukování lidí,“ pronesl ministr.

Je tedy přesvědčen o tom, že dojde k dalšímu zpřísnění opatření. Návrh dalších opatření by přitom vládě měl představit ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Havlíček rovněž dodává, že by k jejich případnému zavádění nemělo dojít ze dne na den, ale subjekty by měly mít čas pro přípravu.

Ministr se zmínil i o tom, že za alarmující koronavirovou situaci podle něj zčásti může i vláda.

„Byli jsme málo důslední, aby se dodržovala opatření. Zároveň jsme v létě asi podlehli tlakům veřejnosti při rozvolňování,“ vysvětlil svůj pohled na věc a podotkl, že vývoj epidemie ale podcenili skoro všichni.

O aktuální epidemiologické situaci dnes ráno, v neděli 11. října, jednalo několik členů vlády, a to spolu s premiérem Andrejem Babišem. Výstup z jednání zatím nebyl zveřejněn. Uvádí se, že další opatření budou záviset na analýze vývoje z posledních dní. Navíc bude o současném stavu v pondělí 12. října jednat i Bezpečnostní rada státu.

Koronavirus aktuálně v ČR

V ČR se stále nedaří zastavit novou vlnu koronaviru. V sobotu totiž laboratoře odhalily 4635 lidí nakažených covidem-19. Jedná se tak o nejvyšší nárůst během víkendového dne. Od počátku epidemie, která do Česka dorazila letos v březnu, koronavirem onemocnělo více než 114 tisíc lidí. Z tohoto počtu je nyní nemocných 58 148. Vyléčilo se 54 909.

Zvyšuje se však i počet pacientů v nemocnicích s covidem. V sobotu jich tam bylo 2085, což je o 192 více, než bylo registrováno v pátek. Rychle roste i počet obětí. V souvislosti s koronavirem během soboty zemřelo dalších 22 lidí, celkový počet úmrtí se tak zvýšil na 948.

V zemi platí od 5. října nouzový stav, ale vzhledem k tomu, že se situace nadále zhoršuje, může přijít další zpřísnění koronavirových opatření. Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček dokonce varoval před radikálním omezením po vzoru Izraele.