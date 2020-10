Václav Klaus ml. o následcích lockdownu: Je to cesta do dlouhodobé chudoby a otroctví, peníze nebudou na nic

Přední čeští politici v poslední době stále častěji nevylučují zavedení v Česku tzv. lockdownu, který by za účelem boje proti šíření koronaviru vedl k omezení společenského života a ekonomiky. Předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší uveřejnil na sociální síti své kritizující stanovisko k tomuhle opatření.

Na úvod Klaus ml. poznamenal, že na to, jak se vláda snaží současnou koronavirovou krizi překonat, má téměř zcela opačný názor než je ten, který prezentoval prezident Miloš Zeman.

Případný lockdown by tak podle Klause zcela zničil ekonomiku, která i s dosavadními omezeními prochází těžkými časy.

„Nárůst ekonomického koronaviru je děsivý. Když se zlikvidují lidé, kteří dávají práci jiným lidem - nebudou peníze na nic (ani na prezidentskou kancelář),“ varuje Václav Klaus mladší.

Upozornil pak, že přistoupení k lockdownu těsně souvisí s představou, že se budeme muset vrátit do zcela státní ekonomiky, když „vláda tiskne peníze, napůl řídí, napůl sanuje velké korporace“. Tohle však Klaus ml. považuje za cestu do dlouhodobé chudoby.

„Že se mezitím změní vláda na ‚taky evropskou‘ a víc digitální a ‚pokrokovou‘ - je ‚cesta do otroctví‘ a ještě dlouhodobější chudoby,“ dodal šéf Trikolóry.

Upozornil však, že by nerad působil dojmem, že samotnou nemoc nějak zlehčuje, ale má jasno v tom, že plošná opatření proti šíření nákazy není nic jiného než čirý marketing, a tedy nijak nefungují. Dokládá to podle Klause ml. minimálně to, že se stát měl starat o dostatek lůžek v nemocnicích, ale namísto toho se zabýval ‚chytrou‘ karanténou, na kterou se dokonce vykašlal.

Jak však ukázaly krajské volby, poptávka po nějakém systémově jiném řešení je ve společnosti jen 15 %, což je podle Klause docela frustrující skutečností.

„Ale svět se vždy rychle mění,” vyjádřil své naděje předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus ml.

Politici o možném přistoupení k lockdownu

Epidemiologická situace se u nás nadále zhoršuje. Kvůli tomu ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v sobotu varoval, že může přijít zpřísnění koronavirových opatření. Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) varoval před radikálním omezením podle vzoru Izraele.

„Reálně hrozí Itálie, hrozí New York. Chápu, že vláda v některých věcech dělá chyby, špatně komunikuje, ale to gros je naprosto jasné: pokud to neuděláme, budou v ulicích mrazáky na mrtvoly,“ varoval Hamáček.

Před takzvaným lockdownem dříve varoval i premiér Andrej Babiš (ANO). To by znamenalo, že lidé budou mít zakázáno vycházet z domu mimo zaměstnání, podobně jako to bylo na jaře.

Pro tvrdá opatření se vyslovil i prezident republiky Miloš Zeman.

„Němci mají krásný výraz – Besserwisser. To je člověk, který ví všechno lépe. No, a bohužel tito užvanění amatéři, kteří nám říkají, že koronavirus je chřipka, způsobili na veřejnosti neoprávněné očekávání, že to brzy zmizí. Zatímco my – a proto jsem jmenoval profesora Prymulu – potřebujeme drakonická, chcete-li vojenská opatření. Jsme ve válce a ve válce se jemná opatření příliš neaplikují,“ řekl prezident v rozhovoru pro MF DNES.

K plánovaným omezením a možnému lockdownu se v dnešní Partii v televizi Prima vyslovil také český ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. Ten zdůraznil, že vláda nemá v plánu tak rozsáhlé ekonomické restrikce jako na jaře.

Havlíček tvrdí, že i když je situace taková, jaká je, obchody, restaurace a další služby by měly zůstat i přes další zpřísnění opatření otevřené. Nové omezení by se tak podle jeho slov mělo týkat především shromažďování lidí a sociálních kontaktů.

„Celkový ekonomický lockdown nechceme zrealizovat. S největší pravděpodobností se nezavřou obchody, restaurace a služby, jako tomu bylo na jaře. Budeme ale tlačit na to, aby se omezilo shromažďování a shlukování lidí,“ prohlásil ministr.

Je přesvědčen o tom, že dojde k dalšímu zpřísnění opatření. Návrh dalších opatření by přitom vládě měl představit ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Havlíček rovněž dodává, že by k jejich případnému zavádění nemělo dojít ze dne na den, ale subjekty by měly mít čas na přípravu.

Ministr se zmínil i o tom, že za alarmující koronavirovou situaci podle něj zčásti může i vláda.

„Byli jsme málo důslední, aby se dodržovala opatření. Zároveň jsme v létě asi podlehli tlakům veřejnosti při rozvolňování,“ vysvětlil svůj pohled na věc a podotkl, že vývoj epidemie však podcenili téměř všichni.