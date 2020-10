Kalousek o genderismu na UK: Možná by stačilo více kreativity

Na celou iniciativu na svém Twitteru zareagoval Miroslav Kalousek, který nastínil, jak se tento „problém“ řešil za jeho mladých let.

„Člověka potěší, že studenti UK dokáží vyhmátnout zásadní problém dnešních dnů… Možná by stačilo více kreativity. Do kolonky „pohlaví“ jsem většinou psával genderově neutrální slovo: Mám,“ napsal ve svém tweetu.

Člověka potěší, že studenti UK dokáží vyhmátnout zásadní problém dnešních dnů... Možná by stačilo více kreativity. Do kolonky “pohlaví” jsem většinou psával genderově neutrální slovo: Mám. https://t.co/iHH2WTVzxh — Miroslav Kalousek (@kalousekm) October 11, 2020

​Reagoval tím na to, že studenti UK ve své petici požadují zrušení kolonky pohlaví u studentů, umožnění studentům vybírat si jména dle svého uvážení a informovat vyučující, jakými zájmeny a jakým gramatickým rodem je mají oslovovat.

Petice na UK v Praze

Daní studenti se inspirovali u svých kolegů na amerických a britských univerzitách. Internetovou petici tak svým podpisem podpořilo zatím pět set studentů, a to s odůvodněním, aby se všichni cítili o něco více vítáni.

„Prvním z údajů by bylo pole se studentem*studentkou upřednostňovanými zájmeny a rodem oslovení (ženským/mužským/neutrálním). Druhým polem by potom bylo ‚zobrazované jméno‘, jež by se mohlo lišit od legálního,“ píše se v petici.

Uvádí se také, že v textu petice se používá inkluzivní slovník, který se vyznačuje tím, že se za hvězdičkou (*) píší možné gramatické varianty.

Dokument zároveň poukazuje na to, že na fakultách je mnoho studentů, kteří používají jiné jméno, než jaké mají oficiálně zapsané. Proto by měl vyučující v systému viděl obě tato jména.

„Navrhované úpravy by přispěly k tomu, aby vyučující oslovovali*y studenty*studentky tak, jak studenti*studentky preferují. Studenti*studentky by se tak mohli*y vyhnout mnoha nepříjemným situacím, kdy musí opravovat své vyučující. Tyto situace bývají o to méně příjemné, že v případě vyučujících se jedná o pozice studentovi*studentkám nadřazené,“ stojí v textu petice.

Signatáři i autoři petice tak kolonku pohlaví ve studentském profilu považují za zbytečnou. Navrhují tedy, aby bylo neveřejné, pokud by zůstalo.

„Pokud by toto pole mělo zůstat součástí profilu z důvodů identifikace, myslíme si, že by mělo být i nadále pouze neveřejné. Riziko ve zveřejnění spatřujeme například v jednoznačném rozpoznání studentů*studentek, u kterých se jejich upřednostňované oslovování neshoduje s pohlavím uvedeným na občanském průkazu,“ dodává se.

„Vedení UK oficiálně žádnou žádost od studentů neobdrželo, ale je případně připraveno vzít náměty obsažené v petici k diskusi. Pokud budou relevantní a ku prospěchu věci, bude se jimi seriózně zabývat,“ řekl mluvčí univerzity Václav Hájek.

Reakce na sociální síti

Univerzita Karlova uvedla, že o této iniciativě a petici ví, a dodala, že se případné debatě nebrání.

A jak na celou věc reagovali uživatelé sociálních sítí? Odezvy byly různé.

„Už to dorazilo i k nám… A za nás chodili do školy jen kluci a holky,“ psali někteří a zavzpomínali přitom na to, jak to bylo za jejich dob.

„Mezi nohama nemusí být nic. Žádný zákon na to není,“ dodávali jiní.

Jiní petici označovali za hloupou a zbytečnou. „Pořád se máme nejspíše až moc dobře, když je čas a energie na vymýšlení takových kravin,“ podotýkali.

„Co mají za problém? Když se cítí holka jako kluk, ať napíše kluk a když se kluk cítí jako holka, ať napíše holka. Coby přednášejícímu by mi bylo jedno jestli řeknu pane Prťatá nebo slečno Prťatý a spíš by mě zajímalo, jestli to „ono“ není tupé poleno, které tu nemá co dělat,“ dodal k věci jeden komentující.

A jak už to tak bývá, objevilo se samozřejmě i spousta vtípků a vtipných poznámek. Někteří se podělili o to, co uváděli do kolonky pohlaví oni: „Psávala jsem „hezké“.“

„Jo, lepší, když je to v angličtině. Sex: on Wednesday,“ podělili se o své příklady další.

„A nešlo by to udělat tak, že by se to pohlaví do těch kolonek kreslilo?“ bavili se jiní.

Další se pak zajímali o to, koho se vlastně tato iniciativa dotýká: „To jako VŠICHNI studenti UK žádají? Nebo zase jenom ti, co nakonec neodpromují?“