Prymula promluvil o povinné kremaci obětí s koronavirem. Proti jeho nápadu se ale ohradil Ondráček i Maříková

Šéf resortu zdravotnictví se k věci vyjádřil v CNN Prima NEWS. Argumentoval tím, že koronavirus je infekčním onemocněním, u něhož platí trochu jiná pravidla.

„Covid-19 je infekční onemocnění a tady platí pravidla, která říkají, že optimální způsob pohřbívání je v podstatě žeh, nebo kremace, která vede k tomu, že opravdu tam nejsou jakákoliv rezidua infekčního viru,“ vysvětlil.

„V našich podmínkách je to opravdu striktně doporučováno, až je to téměř závazné. My k tomu vydáme nějaké dobrozdání, aby každý nemusel chodit za pohřební službou a individuálně se tam domáhat nějakého opatření,“ dodal však nyní k věci Prymula.

Zatím však pohřební služby nemají. „Zemřelí s potvrzeným nebo suspektním onemocněním covid-19 mohou být pohřbeni nebo zpopelněni, jak je obvyklé,“ vyjádřil se k věci resort na jaře.

Za zmínku stojí i to, že by zákaz pohřbívání lidí nakažených koronavirem do země připravil pohřební služby o 33,5 milionu Kč. Myslí si to český ekonom Lukáš Kovanda. A vypadá to, že ani politici Prymulovo nadšení nesdílí.

Maříková: Prymula zasahuje do práv občanů

K tomuto nápadu se postupně začali vyjadřovat někteří činitelé politické sféry. Celou věc na svém Facebooku okomentovala například poslankyně za SPD Karla Maříková. Podle ní je tento krok až příliš.

„Toto je věc pozůstalých. Stačí, že se zemřelé osoby s covidem-19 nepitvají, prý kvůli minimalizování rizik nákazy. Ministr Prymula už zasahuje do práv občanů více než je zdrávo,“ napsala hned v úvodu.

Politička přitom dodala, že nepopírá, že je covid-19 nové onemocnění, o kterém toho zatím moc nevíme. I tak zde ale dle ní existuje stejně nebo více infekčních onemocnění, což svědčí o jejich reprodukčním čísle, ale nic takového se kvůli nim nevytváří.

„Pokud je reprodukční číslo (dále R0) menší než 1, nemoc obvykle vymizí. R0 větší než 1 znamená, že každá nemocná osoba infikuje v průměru alespoň jednu další osobu, která by pak mohla infikovat ostatní. Například typický kmen sezonní chřipky má R0 přibližně 1,2, což znamená, že na každých pět infikovaných lidí se nemoc v průměru rozšíří na šest nových lidí, kteří ji předají ostatním,“ vysvětlila Maříková.

„Koronavirus známý nyní jako covid-19 je nemoc v medicíně zcela nová a vědci stále shromažďují údaje potřebné k výpočtu R0. K 19. únoru 2020 byly odhady R0 nad 1,4, ale pod 4, což odpovídá rozmezí u jiných koronavirů, jako je třeba SARS,“ uzavřela celou věc.

Ondráček se bojí zneužívání

Podotkla přitom, že v tomto ohledu jsou šampionem spalničky , jejichž R0 je obvykle uváděno mezi 12 a 18. To v podstatě znamená, že každá osoba se spalničkami infikuje 12 až 18 nových lidí v nevakcinované populaci. A jak je to vlastně s koronavirem?

Nápad ministra zdravotnictví neunikl ani bývalému policistovi a poslanci za KSČM Zdeňkovi Ondráčkovi. I on si neodpustil několik slov.

„Přátelé, tento příspěvek bude na blbé téma, ale… Osobně jsem mluvil s ministrem Prymulou a řekl mu svoje výhrady k nepitvání zemřelých s a na covid a jejich okamžité kremace. Tou výhradou je obava, aby se nějaký sociální pracovník takto „nezbavil“ klienta, o kterého má pečovat. To samé platí na nedočkavého dědice. Samozřejmě můžete namítat, že každého zemřelého ohledává lékař, ale vzpomeňte na kauzu heparinového vraha. Tehdy jsme si také mysleli, že jde o přirozená úmrtí. Prostě stále myslím jako policejní vyšetřovatel,“ vyjádřil se k tomuto nápadu politik.

Poznamenal však, že to všechno je „panu ministrovi evidentně jedno“, jelikož „řeší jen roušky a další omezení všech“.