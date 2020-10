„Najednou se princip „největší klub bere“ nehodí a neplatí.“ ODS chce funkci šéfa Senátu pro Vystrčila. Co na to STAN?

Předseda ODS Petr Fiala na včerejší tiskové konferenci uvedl, že bude s hnutím STAN jednat o křesle šéfa pro končícího předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Podle jeho slov opoziční strany v Senátu po obměně třetiny horní komory získaly silný mandát a vypadá to, že se voliči otočili zády k vládním stranám.

Fiala v této souvislosti promluvil o tom, jaké jsou po volbách další plány a ambice jeho strany. Připustil také, že bude jednat s hnutím STAN o postu senátora.

„Reálné to je, protože (Vystrčil, pozn. red.) je vynikajícím reprezentantem nejen Senátu, ale i České republiky,“ myslí si Fiala.

„A povedeme je (vyjednávání, pozn. red.), všichni budeme mít schopnost domluvit se,“ doplnil s tím, že by mohla začít již brzy.

Podle něj ale záleží i na dohodě senátorů. Sám za sebe však dodal, že k vyjednávání hodlá přistupovat s pokorou.

Petr Fiala pak, stejně jako Miloš Vystrčil, pogratulovali STAN k vítězství ve volbách. Zmínka padla i o tom, že příští týden budou noví senátoři jednat i o členství v klubech. V souvislosti s tím Vystrčil uvedl, že pokud klub existuje, měl by kandidát vstoupit do klubu strany, která ho navrhovala, a pokud ne, pak je to na zvoleném senátorovi.

Starostové se cítí být vítězem voleb a chtějí protlačit svého kandidáta

Vzhledem k výsledkům voleb se Starostové a nezávislí (STAN) dle předsedy hnutí Víta Rakušana cítí být vítězem, a oprávněně.

Šéf hnutí rovněž doplnil, že výsledky jsou pro hnutí povzbuzením a důležitým signálem. Zároveň bere jako odpovědnost to, že STAN bude tvořit nejsilnější klub v Senátu. Rakušan se také nechal slyšet, že je jeho hnutí připraveno navrhnout kandidáta na šéfa horní komory. Dodal však, že při tom všem bude vycházet z názoru vlastního senátorského klubu.

Řeč přišla i na to, že Rakušan hodlá o vedení komory hovořit s předsedy dalších politických stran a šéfem Senátu Milošem Vystrčilem.

„Je potřeba vyjednat, zda platí nepsané pravidlo, které bývalo dodržováno, že nejsilnější klub jmenuje předsedu Senátu. Naposledy jsme viděli, že to bylo komplikovanější, byla tam dohoda KDU-ČSL a ODS,“ poznamenal.

„Pokud by byla jiná pevná dohoda, my jako vedení (STAN) nebudeme ti, kdo bude měnit subsidiární rozhodování, tedy že o tomto rozhoduje senátorský klub,“ poznamenal s tím, že u členů klubu zjistí vyjednávací taktiku a taky to, zda bude mít sebevědomí o post předsedy Senátu usilovat.

„Najednou se princip „největší klub bere“ nehodí a neplatí.“

Zmínil se i o tom, že hnutí může dle jeho mínění nabídnout osobnosti, které by funkci předsedy komory zastaly.

Této skutečnosti si povšiml i český právník a někdejší poradce exprezidenta Václava Klause, Pavel Hasenkopf. Celé to okomentoval na sociální síti.

„A to se podívejme, najednou se princip „největší klub bere'“ nehodí, a tak vlastně neplatí… Zatím platil vždycky, vyjma Pitharta, protože ten byl jako předseda první a krom toho byl bývalý předseda české vlády (a hlavně to pravidlo vzniklo až po něm). Při vší hluboké averzi, kterou k Pithartovi cítím, na tohle Vystrčil nemá… Jen ať ODS pěkně přenechá křeslo šéfa Senátu Jiřímu Růžičkovi nebo jinému borci ze STAN, když nedokázala vyhrát volby,“ uvedl na Facebooku.

V závěru pak poznamenal, že proti nepsaným pravidlům najednou bojují jejich dosavadní největší zastánci.

„Kdepak zůstal duch ústavy a demokratické principy a další podobná hesla, co? Zmaten… Teď se ukazuje, jak jsou ti duchové a principové pružní a tvární...“ ukončil svou myšlenku.