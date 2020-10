Babiš slibuje další přitvrzení. Ve středu vláda vyhlásí nová opatření

Premiér Babiš již o víkendu avizoval, že vláda by chtěla v pondělí vyhlásit nová opatření, která by měla platit od středy.

První otázka v rozhovoru se týkala případného lockdownu, neboli umrtvení země. V pondělí bude o situaci jednat také Bezpečnostní rada státu.

„Poprosil bych vás, abyste nepoužíval slovo lockdown, protože každý si pod tím představuje něco jiného. To, o čem mluvíme, je zpřísnění současných opatření, protože čísla nakažených dramaticky, a mohlo by se říci, že i nekontrolovaně, rostou. V pondělí vyhlásíme nová opatření s tím, že by platila od středy,“ uvedl na toto téma Babiš a dodal, že středeční nová opatření by měla trvat asi tři týdny. Také uvedl, že vláda určitě požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, který nyní platí do 3. listopadu.

Premiér dále uvedl, že nová opatření jsou stále předmětem diskuze, musí v této otázce panovat shoda v koalici. Zdůraznil, že opatření budou projednána s opozicí, ekonomy a tripartitou. Podle něj hlavně půjde o maximální omezení kontaktu mezi lidmi. „Pokud to jen trochu půjde, tak nechceme zavírat plošně celé ekonomické sektory. To ale záleží hlavně na tom, jestli lidé budou dodržovat pravidla. Bohužel prosby a apely zatím moc nezabraly,“ uvedl premiér.

Ignorace opatření

O víkendu lidé v Praze a například v Pardubicích do pozdních ranních hodin seděli na náměstí a popíjeli, protože hospoda je obsluhovala z výdejního okénka. Přitom nemůže být řeč o rozestupech nebo rouškách. A to je podle Babiše velký problém.

„Zpráv o tom, že někteří lidé a podniky opatření vůbec nedodržují, máme bohužel plno. Máme informace, že některé bary naoko zavřou ve 20 hodin, ale ve sklepě se pokračuje dál. Stejně tak víme, že některé restaurace pokračují v provozu a prodávají lidem alkohol na ulici. Právě noční přenosy jsou velký problém. Provozovatelé restaurací by měli pochopit, že je i v jejich zájmu, aby jejich klienti nepopíjeli alkohol na ulici, protože pak opatření mohou dopadnout na všechny. Pokud jde o bary, tak pravděpodobně je budeme muset zavřít úplně,“ komentuje problém Babiš.

Vláda podle Babiše chce naopak nechat otevřená obchodní centra, ale pouze za podmínky, že majitelé zařídí striktní dodržování vládních opatření. „Sami ten boj s virem nezvládneme, potřebujeme pomoc ostatních,“ říká premiér.

Přenosy ve školách

Dalším problémem je přenos nákazy ve školách. Uvažuje tedy vláda o zavření i prvního stupně ZŠ?

„Ano, přenos covidu mezi dětmi a studenty je problém. Pokud jde o první stupeň, tak jejich zavření na čas se bohužel vyloučit nedá. Úvahy epidemiologů jdou i tím směrem, že po týdenních podzimních prázdninách (od soboty 24. října do neděle 1. listopadu) by navázalo 14 dní distanční výuky. Tedy tři týdny celkem,“ uvedl Babiš.

Premiér Babiš také uvedl, že se zatím nemluví o zákazu vycházení mimo určitou vzdálenost od obydlí, jako je tomu v jiných zemích. Podle něj úvahy jdou směrem ve smyslu, že by byly omezené hodiny, kdy by se mohlo vycházet. Výjimkou by samozřejmě byly cesta do práce a jiné povinnosti. Nic takového však podle něj není na stole. Premiér také uvedl, že se zatím neuvažuje ani o povinnosti nošení roušek na ulici, jak to zavedlo Slovensko. Všechno je však podle něj k debatě a různí epidemiologové mají různé názory.

Pokuty za nenošení roušek

Prezident Zeman také dříve navrhl, aby policie mohla pokutovat lidi za nenošení roušek. Premiér připomněl, že toto opatření přijalo například Bavorsko, kde je navrhována pokuta 250 eur. Podle něj i v Česku má policie tuto kompetenci a může pokutovat do výše 10 tisíc korun.

„Situaci musejí vyřešit policisté na místě, nechceme tu zavádět policejní stát.

Proto stále apelujeme na lidi, že je situace vážná a že bychom teď na čas měli omezit životní styl a být solidární. Pokud se nám to nepovede, tak opatření dopadnou negativně na úplně všechny. A ta opatření neděláme z plezíru, ale hlavně proto, aby nezkolaboval celý náš zdravotní systém. Bohužel se zdá, že jsou lidé, kteří naše výzvy stále ignorují,“ připomíná Babiš.

Premiér také souhlasí s názorem, že někteří lidé opatření odmítají kvůli jeho osobě a profesoru Prymulovi nebo vládě. Což je podle něj velmi nešťastné, protože vláda má odpovědnost chránit životy občanů a minimalizovat ekonomické škody.

„Nemůžeme si dovolit úplné zmrazení ekonomiky jako na jaře, to nás stálo 200 miliard. Už na to nemáme. Zároveň musíme bojovat za každý život, nechci přistupovat na debatu, kolik lidský život stojí. Snažíme se hledat rovnováhu, doufám, že to většina lidí chápe. A pokud jde o chaotickou komunikaci, tak k té hlavně přispívají různá média a weby, které otisknou názor kdekoho, což pochopitelně občany mate. S nástupem pana Prymuly se komunikace citelně vylepšila, sám aktivně komunikuje za celý resort, reaguje na připomínky,“ říká Babiš.

Nespokojenost s Prymulou

Ministr zdravotnictví Prymula nedávno uvedl, že by se za současné situace nemělo pohřbívat do země. Premiér Babiš tuto věc nekomentuje, protože je to epidemiologická záležitost a on se v tom nevyzná. Ale předpokládá, že by ministr zdravotnictví něco takového nenavrhoval, pokud by to nebylo nutné.

Pro řadu lidí se ministr Prymula stal hromosvodem nespokojenosti. Ale premiér Babiš za ním stojí.

„Samozřejmě, že za panem ministrem stojím. Jsem v kontaktu s představiteli většiny zemí v EU a tlak na ministra zdravotnictví, ale i celou vládu je tam podobný, v této době to je logické. Ale i když se na něj někteří zlobí, tak většina lidí si uvědomuje, že covid je vážná věc. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomohli s hledáním lidí pro call centra, protože i přes obrovský nárůst stále věříme, že má smysl trasovat kontakty a snažit se je izolovat. Nechceme to vzdát,“ připomíná Babiš důležitost trasování.

V politických kruzích se mluví o plošném testování lidí na covid, s tímto návrhem přišel Prymula. Ministr vnitra Hamáček zase mluví o povinném testování. Podle Babiše se tato situace musí probrat i s ohledem toho, že k ničemu takovému zatím nepřistoupila žádná země. Stejnou debatu Babiš očekává i ohledně očkování.

České zdravotnictví

Andrej Babiš i nadále věří tomu, že české zdravotnictví tuto vlnu ustojí. I když je situace horší než na jaře, protože v Česku je mnohem více nakažených zdravotníků. „V nemocnicích máme 2106 lidí, z toho čtyři stovky jsou ve vážném stavu na JIP, ale potíž je hlavně v tom, že se růst nakažených projeví až s časovým odstupem. Proto musíme reagovat předem, než k nám ta vlna dorazí. Proto to zpřísňování už od středy,“ upozorňuje premiér.

Premiér Babiš se nechtěl vyjádřit k názorům prezidenta Miloše Zemana, který nedávno uvedl, že podnikatelé, kteří kvůli covidu-19 zkrachovali, jsou neschopní. Podle opozice měl Babiš dříve říci, že restaurací je v Česku moc.

„Jsou to názory pana prezidenta, nebudu je komentovat. O restauracích jsem neříkal, že je jich moc, ale citoval jsem statistiku, podle níž máme v porovnání s jinými zeměmi velké množství těchto zařízení. Co vím, tak pan Havlíček uvažuje o tom, že pomoc pro restaurace by se měla vázat opět na kompenzaci nájemného, u cestovního ruchu zvažujeme dotace podle tržeb nebo odvodů DPH,“ uvedl premiér.

Covid-19 v Česku

V neděli v Česku přibylo 3 104 potvrzených případů covidu-19, což je asi o 1 500 méně než v sobotu. Nemocí aktuálně trpí 59 920 lidí. Celkově tak od začátku epidemie ČR hlásí přes 117 tisíc nakažených covidem-19.

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 34 665 lidí. Českým maximem je nárůst z pátku 9. října, kdy testy odhalily 8 615 nových případů covidu-19 za jediný den.

V neděli přibylo 3 104 nakažených, což je asi o 1 500 méně než v sobotu. Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 117 110 lidí, z toho se 56 203 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí rekordních 59 920 nakažených, z nichž se 2 106 pacientů nachází v nemocnicích. V posledních týdnech rychle narůstají počty hospitalizovaných, roste také počet pacientů ve vážném stavu, aktuálně je jich 438.

V posledních dnech také výrazně stoupl počet úmrtí. Od začátku října se také zvyšují počty úmrtí s covidem-19, koronavirus tak má na svědomí již 987 obětí.