ČT odmítla poskytnout informace dle zákona a ignorovala právní předpisy. Nyní je v exekuci

Dnes se objevily zprávy o tom, že je Česká televize v exekuci a nejspíše bude muset zaplatit také pokutu. Ta by se přitom v první fázi mohla vyšplhat až na 100 000 Kč. Důvodem je, že odmítla poskytnout informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím, jak ji ve sporu s Unií obhájců (UO) v pravomocném rozsudku nařídil Městský soud v Praze.

Zmiňme, že se UO v roce 2017 obrátila se žádostí na danou televizi, aby poskytla informace týkající se vyváženosti diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce. Konkrétně chtěla vědět více o složení hostů pořadu v případě, kdy jeho tématem byly otázky týkající se justice, státního zastupitelství, advokacie, trestního řízení a trestních kauz. Stejně tak požadovala informace o hostech pozvaných do pořadu. Veřejnoprávní médium tak ale odmítlo učinit.

Nicméně, Městský soud v Praze v této souvislosti dospěl k závěru, že na to ČT u dvou dotazů neměla právo. Rozhodl také, že u dalších dvou otázek byla její odpověď právně nedostatečná. Z tohoto důvodu nařídil, aby televize do 15 dnů část informací poskytla a u části lépe objasnila své rozhodnutí.

Televize následně podala kasační stížnost, což z ní ale povinnost respektovat rozhodnutí soudu nesnímá. K věci se vyslovil i zástupce Unie Václav Vlk, který se nechal slyšet, že ze strany veřejnoprávní televize jde o ignoraci právních předpisů.

„ČT ve lhůtě informace neposkytla, pouze zaplatila náklady řízení a podala kasační stížnost. Takovému postupu se Unie obhájců musí bránit, jde o protiprávní jednání, které sama ČT ve svých reportážích často kritizuje,“ dodal k věci advokát a člen prezídia Unie obhájců.

Exekuce proti České televizi

Za zmínku stojí také to, že je proti televizi nyní vedena exekuce, kterou nařídil Obvodní soud pro Prahu 4. Má ji na starosti Tomáš Pospíchal, soudní exekutor z Nymburka, a připomeňme, že soud za porušení povinností povinnému v těchto případech ukládá pokutu.

„Jedná se o tzv. exekuci na nepeněžité a nezastupitelné plnění. České televizi, coby povinnému, může soudní exekutor ukládat tzv. donucující pokuty, jejichž účelem je donutit povinného ke splnění vymáhané povinnosti. Tyto pokuty lze ukládat opakovaně a lze je následně vymáhat jako peněžité plnění. Výše první donucující pokuty může dle ustanovení § 351 občanského soudního řádu činit až 100 000 Kč,“ řekla k věci mluvčí Exekutorské komory Lenka Desatová.

Vlk k záležitosti ještě doplnil, že exekuční řízení začalo dne 14. září. Pokud jde však o vyjádření České televize, její mluvčí Karolina Blinková sice nejprve sdělila, že se pokusí na dotazy k exekuci odpovědět, ale poté již nereagovala.

Nicméně, pokud jde o původní odpovědi na žádost o poskytnutí informací podle zákona, ČT v ní uvedla, že by informace o hostech pořadu nepostačilo mechanicky vyhledat, jelikož by všechny pořady ze sledovaného období musely být vyhodnocovány vzhledem k jejich obsahu a profesnímu zaměření hostů. Televize si tak stojí za tím, že by musela vzniknout „nová informace“, přičemž takovou povinnost zákon o svobodném přístupu k informacím nenařizuje.

Veřejnoprávní médium také tvrdilo, že nemůže vědět, zda lidé vystupující v televizi v souvislosti s jiným tématem, nejsou například advokáti. S tím však soud nesouhlasil, jelikož dle něj bylo zřejmé, že Unii obhájců šlo pouze o hosty, kteří v pořadu vystoupili právě z důvodu příslušnosti k advokátnímu stavu.

„Unie obhájců je toho názoru, že do pořadu byli ve výše uvedených případech zváni výhradně zástupci orgánů reprezentujících státní moc (státní zástupci, soudci) nabízející pouze jednostranný pohled a naopak advokáti, reprezentující zájmy jednotlivce, zcela absentovali. Očekává tak, že poskytnuté informace ji pomohou tento stav objasnit,“ uvedla Unie na svém webu.