Strážníci museli zpacifikovat opilého migranta v MHD. „Takovéto ‚obohacení´ zde nechceme!“ hřímá Fiala

„Opilý imigrant afrického původu (Není zřejmé, zda pochází z USA, Afriky či některé země západní Evropy, ale dle videa je zjevné, že jde o černocha) se v pražské MHD pohyboval opakovaně bez roušky a odmítl opustit tramvaj,“ uvedl Fiala.

Pokračoval pak, že při pokusu policistů ho vyvést, začal být cizinec agresivní a strážníky sprostě urážel vulgárními výrazy. Museli ho tak zpacifikovat. Správní orgán se tak nyní bude tímto jeho přestupkovým chováním zabývat.

Podle upozornění Fialy to není ojedinělý případ. Podobně se tento 31letý cizinec choval někdy před týdnem na nástupišti stanice metra Letňany.

„Takové lidi v naší zemi nechceme! Ti cizinci, kteří se neumí chovat slušně, by měli být potrestáni a následně vyhoštěni! Takovéto ‚obohacení´ zde nechceme!“ vzkazuje politik.

Celý incident u Fialy vyvolal jednu základní otázku. „Co vlastně u nás takoví lidé pohledávají?“ pohoršil se.

Hnutí SPD podle jeho slov nechce, aby se lidé v naší zemí báli vyjít na ulici kvůli strachu, že jim ublíží nějaký migrant, jak se to často stává v západní Evropě.

„Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi,“ opakuje místopředseda hnutí SPD Radim Fiala.

Je možné však něco udělat, aby migranti přijali evropská měřítka a normy?

Nedávno jsme informovali o incidentu ve francouzském Alsasku, kde byla napadena žena jen proto, že měla krátkou sukni. Uváděli jsme v této souvislosti rozhovor s publicistou a spisovatelem Benjaminem Kurasem, který se snažil vysvětlit, proč mladí migranti napadají ženy za to, že jsou sexy, a jak by to šlo v Evropě změnit.

„Islámská kultura a islámské právo staví ženy obecně do podřízeného postavení, a ženy nemuslimské někam úplně na dno společenského žebříčku. Vůči evropským ženám projevujícím přirozené sebevědomí a svobodu sexuálně nadržení a neuspokojení mladí muslimové cítí vztek, přiživovaný komplexem méněcennosti vůči ženám, který se pak projevuje v krajních případech znásilněním, v mírnějších případech drobným násilím jako modřina pod okem,“ vysvětlil Kuras.

„A co udělat proto, aby přijímali naše normy? Nejbezpečnější a nejsamozřejmější by bylo je sem nepouštět, nemáme k tomu žádný přirozený důvod, ani historickou morální povinnost. A když už jsme je sem pustili, soudit takové činy podle přísnějších sazeb, než jsou ty dva roky, které tu dostal jeden migrant za znásilnění,“ dodal.