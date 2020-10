Starý fízl, mravní troska, mizerný lhář. Střet radních nabírá na obrátkách. Šarapatka se opět pokusil nachytat Matochu

Včera se mezi radními ČT Zdeňkem Šarapatkou a Pavlem Matochou odehrál konflikt. Matocha si totiž po svému dřívějším odchodu z jednání Rady na parkovišti vyfotil SPZ auta Šarapatky, který se o tom záhy dozvěděl a pojal to jako zlý úmysl. I když Matocha následně vysvětlil, že SPZ potřeboval jen pro hru Abaku, Šarapatka je přesvědčen, že lže.

Šarapatka včera ve svém příspěvku na Twitteru připojil dvě fotografie pořízené videokamerou. Na snímcích bylo vidět, jak si Matocha fotografoval SPZ Šarapatkova auta, které stálo na parkovišti během zasedání Rady ČT, z něhož se Matocha omluvil „z pracovních důvodu“. Šarapatka sdělil, že tyto snímky získal prakticky ihned od ostrahy ČT.

Matocha záhy na to ale vysvětlil, že do chvíle, než byl tweet uveřejněn, vůbec netušil, že šlo o auto radního Šarapatky. „Paranoici a příliš sebestředné osoby to mají v životě těžké,“ poznamenal s tím, že šlo mu jen o hru SPZ Abaku, k čemuž se značka s čísly 2060 právě hodila.

Důležitější a mnohem více alarmující bylo pro Matochu ale to, že v této kauze pracovníci České televize mohli náhodou porušit legislativu GDPR. „Bývalý předseda Úřadu na ochranu osobních údajů a největší expert na GDPR v ČR Igor Němec, je přesvědčen, že předáním těch fotografií z kamerového systému třetí osobě k porušení GDPR došlo,“ poznamenal.

Co se týče údajné nepřítomnosti Matochy, člen Rady ČT rovněž dodal, že na tomto jednání, které mělo skončit ve 12.00 hod, byl od začátku až do 12.15 hod. Zdržet se ale nemohl, jelikož měl domluvené jiné jednání na jiném místě.

Zdeněk Šarapatka však neuvěřil žádnému z jeho vysvětlení. Vyplývá to z jeho odpovědi, kterou dnes zveřejnil na Facebooku.

„Vir nevir, staré fízly novým kouskům nenaučíš. Když jsou v koncích, mluví o paranoiách, vymýšlí primitivní konstrukce, zastrašují a zuřivě kopou kolem sebe. Mravní trosky se totiž ze zásady neomlouvají. Naopak, jsou jako zloději, co mají plné gatě a honem křičí: chyťte zloděje!“ uvedl Šarapatka.

„‚Kolega' Matocha, Babišův a Klausův milec v Radě České televize, přistižený při focení mých SPZ místo účasti na zasedání rady v Brně, lže jako hradní mužik s Burešem dohromady,“ tvrdí.

Šarapatka tak nepochybuje o tom, že Matocha neříká pravdu, a to hlavně proto, že sám byl svědkem toho, jak tento radní lže jiným lidem.

„Na parkovišti ČT jsme se totiž potkali při příjezdu na jednání rady poté, co zaparkoval hned vedle mě, to vše za přítomnosti 4 zaměstnanců ČT Brno. Kterým se navíc na dotaz, kýmže je, představil i jako místopředseda Rady ČT. Zaprotokolováno, dosvědčeno,“ označil Šarapatka.

O lži podle něj svědčí i samotný argument Matochy o nutnosti využít fotografii SPZ auta ve hře na mobilu

„Jak mizerně je na tom tahle „vipka“ s fantazií, nechť pak posoudí laskavý čtenář: místopředseda RČT fotil auto dalšího radního, protože se mu (sic!) SPZ hodila do jakési hry/soutěže. Tak určitě,“ nevěří mu Šarapatka.

„Svým přítelem Igorem Němcem, bývalým předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů a exprimátorem metropole, jenž den před fatální záplavou Prahy tvrdil občanům, že ohrožena nebude a „situace je výtečná“, se Matocha ohání v RČT při každé možné příležitosti. Pěkně po bolševicku, jako za Husáka. Medvědí služba, řekl bych…“ uzavřel celou věc radní ČT Zdeněk Šarapatka.

Navíc mu připadá celkem nedůstojné i to, že se obrátil na advokáta za účelem toho, aby Šarapatku a ty, kteří mu videozáznamy předali, obvinil z porušení legislativy