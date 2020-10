Vláda uvedla nová opatření: Na školách bude distanční výuka, bary a restaurace zavřou a omezí se shromažďování osob

Vláda po několikahodinovém jednání dospěla k dalšímu zavedení nových opatření. Podle nejnovějších informací by se měla dotknout zejména oblasti vzdělávání, tedy škol, restaurací a barů, ale také shromažďování lidí. Co dalšího se chystá?

Vláda na dnešním jednání rozhodovala o dalších mimořádných opatřeních, která budou přijata kvůli šíření koronaviru. Začalo se ale jednat až v podvečer. Na tiskové konferenci, která začala dnes před 22. hodinou, vystoupil premiér Andrej Babiš, ministr vnitra Jan Hamáček, ministr zdravotnictví Roman Prymula a ministr školství Robert Plaga. Následně byl prostor pro dotazy. ​Uvádí se, že většina těchto nových opatření vstoupí v platnosti již o půlnoci na středu 14. října.

Ti oznámili, že na základě nejnovějšího rozhodnutí přejdou školy, s výjimkou těch mateřských, na distanční výuku. Premiér uvedl, že znovu by se školy měly otevřít 2. listopadu. Pokud jde o ošetřovné, to by mělo zůstat na 60 % a mělo by činit nejméně 400 korun denně.

K omezením se přidal i zákaz ubytování studentů na kolejích či internátech, pokud mají trvalé bydliště jinde v Česku. Výjimka se vztahuje pouze na studenty s vládou nařízenou pracovní povinností nebo studenty v oborech všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programech a ty, kteří vykonávají pedagogickou praxi v mateřských, na základních a středních školách. Nové nařízení rovněž zakazuje poskytování ubytování žákům a studentům v domovech mládeže a internátech. Zakázány budou také školy v přírodě. Základní umělecké školy musí zrušit i dosud povolenou výuku jeden na jednoho.

Zákaz se vztahuje i na prezenční praktickou výuku, která se mohla dosud konat. Na vysokých školách se budou moci konat pouze zkoušky s účastí do 10 osob. Výjimka ze zákazu fyzické přítomnosti na Vš se vztahuje na studenty účastnící se klinické a praktické výuky a praxe ve zmiňovaných oborech.

​Vláda také uvedla, že shromažďování osob je omezeno na 6 osob. To se týká skupin venku i vevnitř, například i sportovců. Stejně tak je zakázáno pít alkohol na veřejně přístupných místech.

Připomeňme, že ministr zdravotnictví měl původně před 20. hodinou vystoupit v televizi a promluvit k národu o aktuálním vývoji situace, ale na poslední chvíli bylo jeho vystoupení zrušeno.

Je mi líto, stále na vládě diskutujeme o finální podobě opatření. Avizovaný projev je proto nutné odložit. — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 12, 2020

Mimo to bude od středy povinné nosit roušky také na zastávkách veřejné dopravy. Týká se to tedy nástupišť, přístřešků a čekáren. Připomeňme, že nyní v celé zemi již platí povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov, a to od 10. září.

Omezení se nakonec dotklo také restaurací a barů, které budou od středy do 3. listopadu uzavřené. Pouze do 20.00 hod je možné vydávat jídlo okýnkem. Výjimka platí pro hotely, kde se může současně stravovat max. 20 hostů.

„Byl zakázán provoz restaurací, umožněno bude jen výdejní okénko. Tak aby restaurace mohli fungovat i v tomto režimu. Výdejní okénko může fungovat do dvaceti hodin,“ řekl Prymula.

Hamáček, jenž je předsedou Ústředního krizového štábu, k opatřením uvedl, že kdyby vláda neudělala nic, pak hrozí nekontrolované šíření viru, a to si dle něj nemůžeme domluvit. Dodal také, že dodržování nových opatření bude kontrolovat policie, ale zdůraznil, že to dle něj nemůže být založeno na represi.

Vůbec nejlepší by podle šéfa ČSSD bylo, kdyby se lidé chovali jako na jaro - tedy šli do práce, pokud je to třeba, šli si nakoupit a jinak zůstávali doma.

​Dodává se také, že sociální služby omezí svůj provoz a bude poskytnuta jen nezbytná péče. Zařízením, v nichž bude chybět personál, by měli pomoci studenti sociálních oborů středních, vyšších odborných a vysokých škol. V domovech pro seniory či pacienty s demencemi se zavede zákaz vycházení. Klienti, za nimiž pečovatelé docházejí domů, budou muset mít roušku, respirátor či jinou ochranu nosu a úst.

S tím souvisí i to, že část invalidních důchodců a děti s průkazem postižených dostane do schránek pět roušek a respirátor. Doručit by jim je měla Česká pošta, jak uvedla na Twitteru i ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Ochranné pomůcky by se dle ní měly dostat asi k 185 000 lidem.

Distribuce ochranných pomůcek lidem s handicapem může začít! Dohodu o tom, že roušky a respirátor dostanou invalidé ve 3. stupni (169 633 lidí) a lidé s průkazem ZTP nebo ZTP/P mladší 18 let (15 169 lidí), jsme dnes na vládě potvrdili. — Jana Maláčová (@JMalacova) October 12, 2020

Pokud jde o nemocnice, které jsou personálně oslabené kvůli koronaviru, mělo by v nich vypomáhat až 2400 mediků čtvrtých a pátých ročníků, stejně jako studenti absolventských ročníků dalších profesí, například budoucí farmaceuti či zubaři.

„Zaktivovali jsme naše mediky a studenty zdravotnického profilu,“ uvedl Prymula.

Uvádí se, že pokud se průměrné reprodukční číslo za týden sníží na hodnotu 0,8, pak budou dnes přijatá opatření zmírněna. Pokud je totiž toto číslo menší než 1, pak epidemie koronaviru postupně slábne. V pátek bylo ale reprodukční číslo na úrovni 1,5, jak dříve uvedl Prymula.​

Kompenzace ano či ne?

Mnohé zajímá také to, jak to bude aktuálně s kompenzacemi pro postižené sektory.

„Budeme kompenzovat všechny sektory - restaurace, kulturu, sport, fitka, bazény. Pan ministr Havlíček o tom vede už pár dní debatu. Na stole jsou konkrétní dohody,“ řekl Babiš.

Přísná opatření obhajoval i Prymula, který argumetnoval tím, že vláda nemá bohužel na rozhodování rok, ani měsíc.

„To, že budeme mít dva, tři dny nižší hodnoty, nás nesmí uchlácholit,“ řekl Prymula, podle kterého nebylo možné s opatřeními otálet.