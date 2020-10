Po víkendu počet nakažených opět roste. V Česku je přes 62 tisíc aktivních případů

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 34 665 lidí. Českým maximem je nárůst z pátku 9. října, kdy testy odhalily 8 615 nových případů covidu-19 za jediný den.

V pondělí přibylo 4 310 nakažených, což je nejvyšší pondělní číslo. Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 121 421 lidí, z toho se 58 200 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí rekordních 62 170 nakažených, z nichž se 2 146 pacientů nachází v nemocnicích. V posledních týdnech rychle narůstají počty hospitalizovaných, roste také počet pacientů ve vážném stavu, aktuálně je jich 426.

Od začátku října se také zvyšují počty úmrtí s covidem-19, koronavirus tak má na svědomí již 1 051 obětí.

Podle expertů je nárůst případů výsledkem častějšího a cílenějšího testování. Minulý týden laboratoře prováděly průměrně téměř 21 tisíc testů denně nejvíce testů bylo provedeno v pátek 9. října – 26 713.

Aktuálně je nemocí nejvíce zasažené Uherskohradišťsko, kde je evidováno asi 570 případů na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dnů. Následuje Žďár nad Sázavou (449) a Příbramsko (434).

Od středy platí další omezení

Vláda včera po několikahodinovém jednání dospěla k dalšímu zavedení nových opatření. Podle nejnovějších informací by se měla dotknout zejména oblasti vzdělávání, tedy škol, restaurací a barů, ale také shromažďování lidí. Co dalšího se chystá?

Vláda na včerejším jednání rozhodovala o dalších mimořádných opatřeních, která budou přijata kvůli šíření koronaviru. Začalo se ale jednat až v podvečer. Na tiskové konferenci, která začala před 22. hodinou, vystoupil premiér Andrej Babiš, ministr vnitra Jan Hamáček, ministr zdravotnictví Roman Prymula a ministr školství Robert Plaga. Následně byl prostor pro dotazy. ​ Uvádí se , že většina těchto nových opatření vstoupí v platnosti již o půlnoci na středu 14. října.

Ti oznámili, že na základě nejnovějšího rozhodnutí přejdou školy, s výjimkou těch mateřských, na distanční výuku. Premiér uvedl, že znovu by se školy měly otevřít 2. listopadu. Pokud jde o ošetřovné, to by mělo zůstat na 60 % a mělo by činit nejméně 400 korun denně.

K omezením se přidal i zákaz ubytování studentů na kolejích či internátech, pokud mají trvalé bydliště jinde v Česku. Výjimka se vztahuje pouze na studenty s vládou nařízenou pracovní povinností nebo studenty v oborech všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programech a ty, kteří vykonávají pedagogickou praxi v mateřských, na základních a středních školách. Nové nařízení rovněž zakazuje poskytování ubytování žákům a studentům v domovech mládeže a internátech. Zakázány budou také školy v přírodě. Základní umělecké školy musí zrušit i dosud povolenou výuku jeden na jednoho.

Zákaz se vztahuje i na prezenční praktickou výuku, která se mohla dosud konat. Na vysokých školách se budou moci konat pouze zkoušky s účastí do 10 osob. Výjimka ze zákazu fyzické přítomnosti na Vš se vztahuje na studenty účastnící se klinické a praktické výuky a praxe ve zmiňovaných oborech.

​Vláda také uvedla, že shromažďování osob je omezeno na 6 osob. To se týká skupin venku i vevnitř, například i sportovců. Stejně tak je zakázáno pít alkohol na veřejně přístupných místech.

Mimo to bude od středy povinné nosit roušky také na zastávkách veřejné dopravy. Týká se to tedy nástupišť, přístřešků a čekáren. Připomeňme, že nyní v celé zemi již platí povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov, a to od 10. září.

Omezení se nakonec dotklo také restaurací a barů, které budou od středy do 3. listopadu uzavřené. Pouze do 20.00 hod je možné vydávat jídlo okýnkem. Výjimka platí pro hotely, kde se může současně stravovat max. 20 hostů.