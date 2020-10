Babiš má čisté svědomí. Opozici se však nová opatření kvůli koronaviru nelíbí

Premiér Andrej Babiš na včerejší večerní tiskové konferenci uvedl, že vláda dělá maximum a že on sám vždy postupoval podle nejlepšího vědomí a svědomí a podle doporučení expertů a epidemiologů.

„Já mám čisté svědomí a ano, můžeme říkat, že máme 1000 mrtvých, ale to je průměr tří dnů. V České republice zemře 110.000 lidí za rok, já to nechci podceňovat, každý život je cenný a děláme maximum pro to, abychom to zvládli,“ uvedl Babiš.

Kritika z řad opozice

Ačkoliv někteří z opozičních politiků o víkendu vyjádřili vládě podporu, nyní z opozice zní kritika. Podle některých politických lídrů vláda situaci nezvládá a nová opatření prý nemá dostatečně podložena daty.

Lidovecký šéf Marian Jurečka pro Právo uvedl, že vláda nemůže od opozice čekat podporu, protože od premiéra ani ministra nedostává žádné podklady.

„Chybělo mi, že by svá tvrzení podpořili daty. Řekli nám ústně, že tam a tam dochází nejčastěji k přenosům, ale tomu mohu věřit, nebo nemusím. Ale když jde o takový zásah do společnosti, vzdělávání a podnikání, tak mi pouze ústní tvrzení přijde hodně málo,“ uvedl Jurečka.

Ke své kritice politik dodal, že je nutné zlepšit trasování nemocných. „To nezvládají. Apeloval jsem, aby se vytáhli úředníci např. z dozorových orgánů, kteří umí komunikovat, že nestačí žádat pouze call centra,“ říká Jurečka.

Lidovci také kritizují, že podnikatelům chybí větší pomoc. „Je zásadní zachraňovat životy, ale i živobytí lidí. Kompenzace pro podnikatele, které vláda navrhuje, považujeme za nedostatečné, protože zavírání hospod a hotelů dopadne i na další obory, které ale kompenzace nedostanou,“ uvedl na závěr Jurečka.

Jurečka večer po vyhlášení nových opatřeních byl vůči Babišovi na Twitteru ostřejší a označil premiéra za ubohého. Obvinil ho také, že nemá žádnou reflexi a pokoru.

„Je to ubohý premiér, který ani nyní neumí náznakem přiznat, že by pochybil! Nulová sebereflexe, žádná pokora, jsme rukojmí tohoto egomaniaka, věřím a udělám pro to maximum, že jen do příštích voleb!“ napsal Jurečka na Twitteru.

Maskovaný lockdown

Pro Právo situaci okomentoval také první místopředseda STAN Jan Farský, který měl Babišovi říci, že zavření škol by mělo být až to poslední, protože podle něj je to maskovaný lockdown.

„Nejen z důvodů vzdělávání, ale zavře to firmy, služby, je to maskovaný lockdown. Měli by udělat všechno možné před zavřením škol. Školy musí mít přednost před bary,“ uvedl Farský.

Následně dodal, že to vláda nezvládá.

„Vláda to nezvládá, nejvíc o tom vypovídá fakt, že premiér sháněl v okolních zemích lůžka pro české pacienty. Dostali nás do šílené situace jen proto, že opatření odkládali po volbách, aby v nich získali víc procent,“ dodal Farský.

Šéf pirátů Ivan Bartoš také uvedl, že by vláda měla zveřejnit modely a predikce zahlcení zdravotnického systému. Vládu také obvinil, že se na přípravu země na druhou vlnu vykašlala.

„Na přípravu země na druhou vlnu se vláda fakticky vykašlala, místo toho dělala kampaň do krajských voleb a teď doslova obětuje životy lidí v zemi. Lidé vládě nevěří a vláda není schopna si důvěru získat. Proto žene zemi do lockdownu,“ uvedl Bartoš.

Chybí důkazy

Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 také postrádá důkazy, že jsou opatření správná a cílená. Podle ní pravá ruka neví, co dělá levá.

„Z toho, co nám předvedli, to vypadá, že pravá ruka neví, co dělá levá. Zcela mi chyběl promyšlenější přístup založený na datech a predikcích,“ oznámila Pekarová.

Předsedovi Tomio Okamurovi z SPD chybí větší pomoc podnikatelům a firmám. Podle něj je potřeba chránit ohrožené skupiny, chránit zdraví a životy, ale ekonomika podle něj s tím musí jít ruku v ruce.

Vojtěch Filip z KSČM reagoval, že považuje kroky vlády za důvodné, pouze uzavření prvního stupně základních škol považuje za diskutabilní a nepodporuje ho.

Nová opatření vlády

Vláda na včerejším jednání rozhodovala o dalších mimořádných opatřeních, která budou přijata kvůli šíření koronaviru. Začalo se ale jednat až v podvečer. Na tiskové konferenci, která začala dnes před 22. hodinou, vystoupil premiér Andrej Babiš, ministr vnitra Jan Hamáček, ministr zdravotnictví Roman Prymula a ministr školství Robert Plaga. Následně byl prostor pro dotazy. ​Uvádí se, že většina těchto nových opatření vstoupí v platnosti již o půlnoci na středu 14. října.

Ti oznámili, že na základě nejnovějšího rozhodnutí přejdou školy, s výjimkou těch mateřských, na distanční výuku. Premiér uvedl, že znovu by se školy měly otevřít 2. listopadu. Pokud jde o ošetřovné, to by mělo zůstat na 60 % a mělo by činit nejméně 400 korun denně.

K omezením se přidal i zákaz ubytování studentů na kolejích či internátech, pokud mají trvalé bydliště jinde v Česku. Výjimka se vztahuje pouze na studenty s vládou nařízenou pracovní povinností nebo studenty v oborech všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programech a ty, kteří vykonávají pedagogickou praxi v mateřských, na základních a středních školách. Nové nařízení rovněž zakazuje poskytování ubytování žákům a studentům v domovech mládeže a internátech. Zakázány budou také školy v přírodě. Základní umělecké školy musí zrušit i dosud povolenou výuku jeden na jednoho.

Zákaz se vztahuje i na prezenční praktickou výuku, která se mohla dosud konat. Na vysokých školách se budou moci konat pouze zkoušky s účastí do 10 osob. Výjimka ze zákazu fyzické přítomnosti na Vš se vztahuje na studenty účastnící se klinické a praktické výuky a praxe ve zmiňovaných oborech.

​Vláda také uvedla, že shromažďování osob je omezeno na 6 osob. To se týká skupin venku i vevnitř, například i sportovců. Stejně tak je zakázáno pít alkohol na veřejně přístupných místech.