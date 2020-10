„Zklamal jsi mě, Miloši.“ Zpěvák Daniel Hůlka zamíří na Hrad vrátit Zemanovi vyznamenání

Vypadá to, že přístup českého prezidenta Miloše Zemana některým lidem opravdu vadí. Proti hlavě státu se tak nyní obořil i český zpěvák Daniel Hůlka, jenž chce vrátit státní vyznamenání, které od něj obdržel v roce 2016. Důvodem je zejména to, jak se Zeman staví k aktuální koronavirové situaci a také jeho poslední výroky.

Zemanovi spousta lidí vyčítá, že v těžké době nedokáže podpořit svůj národ, a také to, že nevystoupil s žádným projevem, v němž by se k celému dění v naší zemi vyjádřil. Naopak se na něj snesla vlna kritiky za to, co prohlásil v jednom nedávném rozhovoru. A to bylo zřejmě poslední kapkou i pro českého zpěváka Daniela Hůlku. Co je totiž moc, je příliš…

Hůlka se tedy rozhodl, že prezidentovi naší země zašle otevřený dopis, v němž mu sdělí vše, co má na srdci. Znění tohoto dopisu pak zveřejnil na svém facebookovém profilu.

„Vážený pane prezidente, příteli, kamaráde, milý Miloši, donedávna jsem žil v domnění, že Tě mohu nazývat přítelem. I u těch nejlepších přátel se může stát, že nastane situace, na níž má každý z nich opačný názor. Opravdoví přátelé, kteří k sobě mají vzájemný respekt, spolu o věci diskutují a třeba se i pohádají. Opravdový přítel však nikdy veřejně svého kamaráda nezesměšní a nevzkazuje mu prostřednictvím médií, že si má dát mokrý hadr na hlavu, jen proto, že má odlišný názor,“ začal svůj dopis zpěvák.

Dále Hůlka poukazoval na to, že v demokracii má každý názor stejnou hodnotu, tedy, ať už je to názor jeho, prezidenta nebo kohokoli jiného. „Pokud ovšem ještě žijeme v demokratické zemi,“ neodpustil si poznámku.

V další části dopisu pak zpěvák uvádí, že jej Zeman zklamal nejen jako člověk a přítel, ale především jako prezident naší země. Následně vysvětlil, proč tomu tak je.

„Žijeme v těžké době, v níž je mnoho našich spoluobčanů na pokraji osobního nebo firemního bankrotu, a to v žádném případě vlastní vinou. Tito lidé se bojí o svoji budoucnost a o budoucnost svých dětí. Jde jim v podstatě o život. Tobě nehrozí nic, Ty o nic nepřicházíš. A právě v této době, kdy národ, který Tě demokraticky zvolil prezidentem své země, od Tebe očekává pomoc či slova útěchy, si Ty naopak ještě přisadíš. Řekneš lidem, že jsou neschopní, nevzdělaní a zaslouží si zkrachovat, potažmo skončit na ulici,“ reagoval Hůlka na nedávná slova českého prezidenta.

„Co si to k nám, normálním lidem, vlastně dovoluješ? Ty nejsi o nic víc než my, jsi taky jenom člověk, i když si to asi nemyslíš. Ale hlavně: Proč jsi se obrátil proti svému národu, proti obyčejným normálním pracujícím lidem? Proč se k nám chováš sprostě, agresivně, nenávistně, egoisticky, egocentricky, narcisticky a naprosto bohorovně?“ nedokáže pochopit jeho jednání.

V dopise také dává najevo, že nechápe, proč tak Zeman jedná a ptá se, proč to vlastně dělá a co ho k tomu vede.

Vzhledem k výše uvedenému se tak Hůlka rozhodl, že se bude řídit pořekadlem: „Na hrubý pytel, hrubá záplata.“ Své přátelství s českým prezidentem tak ukončil.

„Děkuji Ti za poslední lekci, kterou jsi mi dal na rozloučenou s naším přátelstvím. Ukázal jsi mi svou pravou tvář, a tím jsi mě donutil zachovat se následovně: Ve státní svátek 28. října 2020 Ti přijdu na Pražský hrad vrátit vyznamenání, které jsi mi udělil. Nemohu si ponechat toto ocenění, které jsem obdržel z rukou člověka, jakým ses ukázal být. Musel bych se za sebe stydět,“ objasnil své rozhodnutí.

V závěru si pak Hůlka neodpustil ještě jednu poznámku: „A k tomu Ti vzkazuji to samé, co jsi přes média vzkázal Ty mně: „Miloši, dej si prosím studenej mokrej hadr na hlavu a stáhni se do soukromí “. Bude to lepší pro Tebe a pro nás všechny.“

I tak ale zpěvák české hlavě státu v závěru dopisu popřál hlavně zdraví a zdůraznil, že mu nepřeje rozhodně nic zlého.

Reakce Ovčáčka

Na celou věc zareagoval také prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček. Ten u této příležitosti na svém Twitteru zveřejnil následující příspěvek:

„Zloba není dobrý rádce. Ale každý z nás je sám odpovědný za svou růži.“

K příspěvku pak připojil obrázek s textem, v němž se píše: „Když člověk nechá své srdce ovládnout zlobou, je schopen napsat cokoliv. A většinou toho později velmi, velmi lituje. Vrátit státní vyznamenání je vzkaz celé republice, jejím hodnotám a obětem předků. Daniel Hůlka navíc sám sebe usvědčuje z toho, že žije v klamu. Panu prezidentovi podsouvá výroky, které nikdy, to zdůrazňuji, neřekl. Evidentně vychází z mediálních zkazek. Ukazuje se tak, jak nebezpečná umí být mainstreamová média v krizových situacích, kdy otevřeně lžou nebo šíří dezinformace.“