Oslavy 28. října na Pražském hradě zřejmě proběhnou bez veřejnosti a politiků. Poslední slovo ale bude mít hygiena

Český předseda vlády a ministr vnitra se dnes v Lánech setkali s prezidentem Milošem Zemanem, s nímž diskutovali o aktuálním dění kolem koronavirové epidemie. Dnes odpoledne by měl Zeman přijmout také ministryni financí Alenou Schillerovou, s níž bude probírat návrh státního rozpočtu.

Na setkání hlavy státu s Babišem a Hamáčkem, mimo jiné, přišla řeč také na. Hamáček v této souvislosti ještě před setkáním naznačil, že by chtěli Zemana přesvědčit, aby se 28. října nekonalo předávání státních vyznamenání, jelikož to dle něj v současné chvíli není vhodná věc. Připomeňme však, že se Zeman již dříve nechal slyšet, že by zrušení ceremonie považoval za zbabělost a neúctu ke státnímu svátku.

Prezident nakonec souhlasil s tím, že by oslavy 28. října měly proběhnout bez účasti veřejnosti a politiků. Na Pražském hradě by se tak v tento den měli sejít pouze prezident a vyznamenaní lidé bez rodin.

„Pan prezident bude moci oslovit obyvatele ČR prostřednictvím televizní obrazovky. Pak předá vyznamenání. Nikdo jiný by se toho neměl účastnit,“ řekl k věci Hamáček.

O věci však ještě bude vláda jednat s hygieniky, kteří budou mít poslední slovo.

Kritika ze všech stran

Ne všichni ale souhlasí s tím, že by za současných podmínek vůbec mělo nějaké předání ocenění proběhnout. Lidem, i politikům, se nelíbí zejména to, že by v této situaci měl mít prezident a jeho akce výjimku. Zejména opozice na tento fakt poukazuje, a to proto, že vláda omezila shromažďování lidí. A také rektoři se nechali slyšet, že pořádat v době mimořádných restrikcí kvůli covidu-19 ceremoniál předání státních vyznamenání, byť omezený, je nevhodné a neodpovědné.

Na kritiku ale reagoval v jednom z rozhovorů vrchní protokolář Pražského hradu Vladimír Kruliš, který vysvětlil, že na prezidenta se vládní omezení týkající se hromadných akcí nevztahuje.

„Toto je přesně akce ústavního orgánu,“ řekl a dodal, že jde o výjimku, která umožňuje zasedat například vládě či Parlamentu.

„V současné době čekáme na vyjádření hlavní hygieničky, která by nám měla dát pokyn, jak a případně v jakém formátu předávání státních vyznamenání lze uskutečnit. Jenom bych chtěl dodat, že se bavíme o ústavním aktu, to znamená jenom o tom ceremoniálu předávání státních vyznamenání. Máme zrušenou recepci, není s tím spojená žádná číše vína. To znamená, že to nejsou oslavy, jak říkají některá média, ale pouze ceremoniál,“ poznamenal.

I tak ale vše dle něj závisí především na

To, že Pražský hrad požádal o vyjádření hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou, dnes potvrdil také kancléř Vratislav Mynář. Podle jeho slov jí bylo navrženo několik scénářů, za kterých by se předávání vyznamenání mohlo konat.