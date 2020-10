Prymula a jeho projev k národu: Čekají nás opravdu tři složité a neveselé týdny. Ministr se lidem i omluvil

Ministr zdravotnictví Roman Prymula dnes zahájil svůj mimořádný televizní projev, který byl původně naplánoval na včerejší den, ale nakonec byl odložen.

„S plným vědomím jsem přijal zodpovědnost za to, že udělám maximum abych zabránil explozivnímu šíření viru v populaci,“ dodal.

Hned na začátku připustil, že nově přijatá vládní opatření výrazně zasáhnou do života lidí.

Poznamenal také, že je přirozené, že vzhledem k novým opatřením nutně musel vzniknout celospolečenský dojem frustreace a zklamání. „Že Prymula opět něco zakazuje a vláda jedná zmatečně, nerozhodně a nepřesvědčivě,“ dodal.

Zdůraznil, že i on je jen člověk, který na sebe přijal nelehký úkol, a sice ubránit lid pandemii, ale je přesvědčen, že zachraňovat lidské životy má svůj hluboký váznam.

„Konzistentně, nahlas a veřejně jsem říkal, že boj s pandemií je dlouhodobě trvalý proces, který vyžaduje promyšlenou a jasnou strategii od samého počátku,“ zdůraznil.

V souvislosti s tím také přiznal, že v létě možná nebyl tak důsledný a měl více apelovat na lidi, za což se omlouvá. „Nejsem bezchybný. A teď to nejdůležitější – zkrotit jakoukoli epidemii nelze nikdy a nikde na světě bez ztrát ekonomických a sociálních,“ zdůraznil něco, co si dle něj mnozí neuvědomují.

Nedokáže ale odpovědět na to, kolik nás tento boj s epidemií bude stát. Myslí si také, že není pravda, že volba staojí mezi ekonomikou a zdravím. „Ekonomika funguje, jen když je epidemie pod kontrolou, nejsou plné nemocnice a lidé se ze strachu před virem nezavírají doma,“ poznamenal.

Podle Prymuly navíc všichni vidíme, že se stav v ČR prudce zhoršuje a nárůst počtu případů je globálně jeden z nejvyšších. Dodal také, že modely jasně ukazují, že v dalších dnech a týdnech dojde k dalšímu nárustu hospitalizovaných osob, lidí v těžkém stavu a také k dalším obětem. To je dle něj takřka jisté.

„Čekají nás opravdu tři složité a neveselé týdny,“ přiznal.

„Musíme jednat rychle a mnohdy překotně. Současně deklaruji, že budeme stále monitorovat dopady jednotlivých opatření, i když se vám nebudou líbit,“ řekl.

Prymula opatřeních

Pokud by se ale podle jeho slov nic nedělalo, pak by to skončilo katastroficky. „Vím, že přijetí omezujících opatření vyvolalo velkou vlnu kritiky a nenávisti a že občané opatření často vnímají jako nelogická a šikanující. Zcela chápu, jak jste na to citliví, chci se za zásahy omluvit – ale věřte, pokud bychom nereagovali, šíření viru by se vymklo jakékoliv kontrole,“ vysvětlil.

Jasně také zmínil, že pokud to situace umožní, opatření, která nebudou nutná, se okamžitě uvolní. Vše ale bude záviset na vývoji epidemie, konkrétně na reprodukčním čísle. To je v současné chvíli na úrovni 1,5 a cílem ministra je dostat se alespoň na hodnotu 0,8.

„Opatření jsou promyšlená, a protože se jako epidemiologové snažíme obsáhnout činnosti, které jsou rizikové, zasahuje do životů každého z vás,“ poznamenal a vyzval lidi, aby jim věřili, protože ví, co dělají.

Zdůraznil také, že primárním cílem je vyhnout se lockdownu, k němuž došlo na jaře. „Nechceme zavřít celou zemi tak, jako na jaře. Nechceme lockdown, mým primárním cílem je se tomuto stavu vyhnout. Nechceme zavírat obchody, služby a fabriky. (...) A jak chceme tohoto cíle dosáhnout? Společně. Jen společně. Všichni,“ uvedl.

Ve svém projevu se Prymula také samostatně věnoval všem novým opatřením, která vláda včera oznámila. Snažil se lidem vše vysvětlit a argumentoval, proč byla taková opatření přijata. Dotkl se například uzavírání škol, které přecházejí na distanční výuku.

„Vím, že je to velký zásah pro všechny rodiny, ale dobrá zpráva pro vás, rodiče žáků prvního stupně je, že 2. listopadu se vaše děti do školy vrátí,“ podotkl.

Přiznal také, že si je vědom toho, že dané opatření má řadu odpůrců a zdůraznil, že o něm na vládě také velmi dlouho diskutovali.

„Jsou zde však jasná data, která ukazují, že nejčastěji jsou postiženi pedagogové a pracovníci ve školství, dokonce častěji než zdravotničtí pracovníci. Tento prudký nárůst začal 12. září a neustále raketově stoupá,“ objasnil.

Zároveň vyzval lidi, aby dodržovali hygienu rukou a vyhnuli se blízkému kontaktu, pokud jde o obchod a služby.

„Bez vás, bez každého z vás, vašeho porozumění pravidlům a opatřením, bez vaší důvěry v to, že mají smysl, a bez jejich dodržování, ten virus neporazíme. Prosím, pomozte. Pomozte mi v mé práci. Týká se to nás všech,“ poznamenal.

Tři pilíře boje s epidemií

Podle ministra má strategie boje s epidemií covidu-19 celkem tři klíčové pilíře. Ty se týkají nemocnic, testování a komunikace.

Prvním pilířem je dle něj robustní posílení kapacity lůžek pro pacienty s covidem-19, spoluřízení státních nemocnic ministerstvem a zajištění jejich dostatečného financování. Druhý pilíř bude zahrnovat plošné testování české populace s trasováním infekčních pacientů. Třetím pak bude změna způsobu komunikace a zlepšení informování veřejnosti.

AKTUALIZUJEME