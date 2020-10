„Vládě může dnes závidět a toužit ji nahradit opravdu jen blázen.“ Keller o politické prodejnosti, opatřeních a volbách

Na začátku padly poznámky ohledně přijatých opatření, která podle profesora Ostravské univerzity byla nezbytná a která budou dodržena.

„Proč jsem si tím jistý? Jednak jsou na západ od našich hranic v zemích, které jsou momentálně zasažené méně než ta naše, opatření mnohde přísnější. No a ta druhá věc: žádná vláda, tedy ani ta Babišova, si nebude schválně snižovat preference zaváděním opatření, která nepovažuje za nutná, ale je si vědoma jejich nepopulárnosti,“ domnívá se sociolog.

Vyslovil se i k výzkumu CVVM, který potvrdil rostoucí podíl lidí, kteří opatření proti koronaviru označují za neúčinná.

Zde Keller zdůraznil, že důvěra ve vládní opatření klesla jednak proto, že část lidí je považuje za příliš přísná, jednak ale také proto, že část lidí je považuje za příliš mírná.

„Když je vláda zpřísní, naroste tábor těch, kterým to bude vadit. Když je zmírní, naroste zase tábor těch, kterým bude vadit to zmírnění. To by se týkalo každé vlády. Přiznám se, že příliš nerozumím politikům, kteří se v takové situaci na Babišovo místo tlačí. Vládě může dnes závidět a toužit ji nahradit opravdu jenom blázen. Příjemné podmínky pro vládnutí u nás přece už byly,“ podotkl.

Nechyběl ani komentář k výroku prezidenta Miloše Zemana, podle kterého v dnešní situaci mají neschopní zkrachovat a pražské smetánce doporučil četbu knih.

Keller se na tento problém ale dívá jinak.

„Není to tak, že by krachovali ti neschopní a přežívali schopnější,“ uvedl s tím, že krachem je ohrožena velká část firem a provozů, kde poskytovatel služby přichází do přímého kontaktu s klienty.

Zároveň publicista poznamenal, že prosperitu zažívají odvětví, kde je kontakt s klienty minimalizován.

„Hovořit o jakémsi ‚pročištění´ stavu podnikatelů je nesmysl. Sebeschopnější majitel hotelu či restaurace zkrachuje s vyšší pravděpodobností než sebeneschopnější provozovatel výrob či služeb, které přímý kontakt s klientem nevynucují,“ dodal.

„Vláda neusiluje ani o naši svobodu, ani o krach ekonomiky“

V rozhovoru nebyl opomenut ani další výrok českého prezidenta, který dříve na adresu pracovníků v zábavním průmyslu připomněl, že umělci vytvořili svá nejkrásnější díla tehdy, když byli hladoví,“ uvedl před časem Zeman.

Keller zareagoval tím, že systém domácího systému sociálního zabezpečení je stále ještě na takové úrovni, že ani těm, kdo se stanou profesně neúspěšní, hladovění nehrozí.

„Kategorií, které u nás akutně hrozí nedostatek kvalitních potravin, jsou starší ženy, vdovy, které platí vysoký nájem a kvůli svému zdravotnímu stavu potřebují léky, jež jsou u nás všeobecně hodně drahé. Jejich situace nemá ovšem nic společného s tím, zda v době své ekonomické aktivity působily v oblasti umění,“ poznamenal.

Nechyběly ani úvahy o tom, že další „zavření státu“ by obyvatele ČR kromě svobod stála i celou ekonomiku.

U této problematiky Keller poukázal na to, že v každé společnosti lze najít lidi, kterým je absolutně jedno, jak dopadnou staří a nemocní. Sociolog zastává názor, že je záležitostí sociální patologie, aby zkoumala, nakolik jsou takové asociální postoje vrozené a nakolik získané špatnou výchovou.

„Mám ovšem pochopení pro ty, kdo se upřímně strachují o budoucnost naší ekonomiky. A přeji jim, aby nedopadli jako já. Dlouhodobě tvrdím, že naše ekonomika a systém sociálního zajištění by zkolabovaly v případě, že se otevřeme přílivu migrantů. Jsem za to některými (převážně mladými a levicovými) označován za nácka či fašistu. Doufám, že těm, kdo mají podobně oprávněné obavy z dopadů úplného uzavření ekonomiky, nebudou adresovány ze stejných kruhů stejné nadávky. Zároveň jsem přesvědčen, že vláda neusiluje ani o naši svobodu, ani o krach ekonomiky, za jejíž fungování bude ještě minimálně do příštích voleb odpovídat,“ vyslovil se sociolog.

Následně padla otázka k senátním volbám, které ovládlo hnutí STAN, které obsadilo 11 z 27 křesel, o které se bojovalo.

„Bylo by ze strany STAN taktičtější ve funkci ponechat Miloše Vystrčila (v čele Senátu, pozn. red), aby se tak vyhovělo ODS s ohledem na blížící se parlamentní volby?“ zazněl dotaz, adresovaný Kellerovi.

Bývalý poslanec Evropského parlamentu prohlásil, že tohle je mu lhostejné.

V této souvislosti s tímto tématem padla zmínka o Jiřím Drahošovi, který na dotaz, zda se bude o funkci také ucházet, uvedl, že to závisí na vyjednávání klubu.

Keller se zcela jasně vyslovil k tomu, jestli by Drahoš v pozici lídra Senátu byl protiváhou současnému prezidentovi. Domnívá se, že pokud bude Zeman pokračovat ve svých nešťastných výrocích, mohl by mu být protiváhou dokonce i Drahoš.

„Osobně si myslím, že by to byla velká škoda pro naši zemi, která i bez Drahoše bude na tom teď asi po dlouhou dobu docela špatně,“ varoval profesor.

Co se týče výsledku ANO a ČSSD v senátních volbách a odchodu Milana Štěcha, který ze Senátu odchází po 24 letech, sociolog poskytl kritický pohled na situaci.

Především Keller odkázal na předsedu ČSSD Jana Hamáčka, který prohlásil, že voliči sociální demokracie nemají zájem o senátní volby.

„Zatím to vypadá tak, že za rok prohlásí, že voliči sociální demokracie nemají očividně zájem ani o volby parlamentní. V případě Milana Štěcha mne pobavilo jeho bědování nad tím, že předseda Senátu Miloš Vystrčil přijel osobně podpořit ve druhém kole jeho protikandidáta, i když Štěch schvaloval Vystrčilovu cestu na Tchaj-wan. Myslím, že tento výrok by byl ozdobou každé učebnice o politické prodejnosti,“ uzavřel publicista.