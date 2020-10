„V Senátu se momentálně hrají šachy.“ Štěpánek promluvil o výběru předsedy Senátu ČR

Na začátku příspěvku vysvětlil, co tímto označením myslel. „Šachy o to, kdo bude jeho předsedou, a tím pádem i druhým mužem, případně ženou, v české ústavní hierarchii. Hned po prezidentovi. Zdali fialový tchajwanský cestovatel, či někdo z ,odborové organizace‘ starostů,“ uvedl.

Pokračoval s tím, že doposud platil úzus, že předsedu nominoval nejsilnější senátorský klub.

„Jenže kdo je dnes v Senátu nejsilnější, která strana, když na politické scéně, a především na jejím opozičním břehu, se momentálně páří každý s každým?“ ptal se Štěpánek.

Nezapomněl okomentovat i krajské volby. „V krajských volbách to na sebe vzalo podobu neuvěřitelných koaličních slepenců mnohdy i značně nesourodých stran a uskupení, senátní kandidáty pro změnu podobné slepence navrhují, takže prase aby se v tom vyznalo, koho ausgerechnet reprezentují a za koho byli vlastně zvoleni. To se to pak licituje, špekuluje, nabízí, kupčí a do klubu a z klubu přetahuje a přeskakuje!“

Šachová taktika

Podle jeho mínění „kalouskovci“, kteří byli donedávna součástí senátního klubu STAN , odejdou a založí si vlastní klub. „Aby taky ne, když i ten nejmenší přípustný senátní klub, co je jen dle pravidel možný, samozřejmě požívá všech výhod s tím spojených, tzn. finančních, personálních, požitkových, kancelářských apod., což platí i pro jeho členy coby jednotlivce. No, nekupte to! A tak i pětičlenná partička může mít předsedu a místopředsedy, vyšší gáže, nějaké to služební auto a tak podobně,“ konstatoval.

S jistou dávkou ironie pokračoval Štěpánek dál s tím, že přichází na řadu další nástroj pro „předsednické šachové taktizování a poměřování“.

„My vám ty vaše poziční hry, kluby a klubečky, sesle a sesličky i pašalíky všeho druhu rádi zacálujeme. I tu vaši cestovku,“ dodal.

Na závěr svého příspěvku konstatoval, že tyto senátní šachy nabraly podobu společného klubu ODS a TOP 09. Podle jeho slov došlo k vytvoření klubu mezi stranou, která o sobě tvrdí, že je eurorealistická a někteří členové se ještě stále považují za euroskeptiky, a stranou „největších zdejších eurohujerů“.