Babiš promluvil o zvyšování počtu lůžek mimo nemocnice. Kalousek ale už vyzývá žádat o pomoc zahraničí

Dnešní den se opět připíše jako rekordní co do počtu nových potvrzených případů koronaviru, přibylo 9232 potvrzených případů. V této souvislosti promluvil premiér Andrej Babiš s ministrem vnitra Janem Hamáčkem o aktuální situaci. Čísla jsou podle nich katastrofální a čas je momentálně největší nepřítel, informují Novinky.cz

K situaci se vyjádřil ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček. „V sobotu by měla začít výstavba kapacit v areálu výstaviště Letňany. Kapacita 500 lůžek, výstavbu bude zajišťovat armáda,“ uvedl s tím, že z hlediska personálního zabezpečení budou pověřeni ředitelé nemocnic.

„Musíme urychleně stavět náhradní kapacity, toto je absolutní úkol,“ uvedl Babiš před odletem na summit do Bruselu.

Stát plánuje koupit lůžka od společnosti Linet. Podle jejího ředitele Tomáše Koláře se ale tato lůžka nejprve musí vyrobit – většinu v Želevčicích na Kladensku, ve hře jsou i výrobní kapacity v Německu. Termín dodání lůžek je v listopadu.

Podle jeho slov by s tím Ústřední krizový štáb a armáda měly začít již o tomto víkendu. „Nemáme čas, prognóza není dobrá, čísla jsou katastrofální a skutečně to velice, velice spěchá,“ uvedl s tím, že lůžka jsou i ve státních hmotných rezervách, ale nebudou asi stačit.

Babiš konstatoval, že má ústně přislíbenou pomoc od sousedních zemí, pakliže by byl v nemocnicích velký nápor hospitalizovaných. Podle premiéra však vláda dělá všechno pro to, aby si Česko vystačilo samo.

„Všude nákaza stoupá, my máme ústní přísliby. Nespoléháme se na to a děláme vše, abychom to zvládli doma,“ uvedl.

Pomoc ze zahraničí

Na tuto zprávu stihl zareagovat již Miroslav Kalousek z Top 09. „Což o to, lůžka se vyrobí a prostory se najdou. Mnohem horší to bude ale s kvalifikovaným personálem. Vláda by se měla včas obrátit se žádostí o pomoc do zahraničí,“ míní Kalousek.

„Migranty? Vy jste se zbláznil,“ píše jeden z uživatelů.

Pod Kalouskovým tweetem se začaly hromadit reakce uživatelů. Ačkoliv je situace v Česku nepříliš dobrá, někteří Češi si zřejmě dokážou zachovat optimistický pohled na svět.

Jiná uživatelka konstatovala, že ačkoliv dříve milovala činnost dobrovolné zdravotní sestry, nyní by se k tomu již neodhodlala. „Tu činnost dobrovolné zdravotní sestry jsem milovala. Nebyl o to zájem. Teď bych už na to nenaskočila,“ napsala.

​Situace v ČR

Dnes přibylo v Česku rekordních 9544 potvrzených případů covidu-19, což je nejvyšší číslo od začátku epidemie. Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 139 290 lidí, z toho se 60 901 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí rekordních 77 217 nakažených, z nichž se 2 678 pacientů nachází v nemocnicích. V posledních týdnech rychle narůstají počty hospitalizovaných, roste také počet pacientů ve vážném stavu, aktuálně je jich 518.