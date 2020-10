„Trapné divadýlko! Hnus!“ Česká fotbalová reprezentace poklekla za Black Lives Matter a dostala výprask na sítích

„Hele, až bude z fotbalu zase normální sport a přestanou do něj strkat tuhle úchylnou politiku poklekávání na hvizd, dejte mi někdo vědět. Dík. Výměnu nádherných dresů nároďáku v národních barvách se státním znakem za zelený žabáky jsem ještě dal, ale tohle už ne,“ reagoval na sociální síti politik František Matějka.

Hele až bude z fotbalu zase normální sport a přestanou do něj strkat tuhle úchylnou politiku poklekávání na hvizd, dejte mi někdo vědět. Dík. Výměnu nádherných dresů nároďáku v národních barvách se státním znakem za zelený žabáky jsem ještě dal, ale tohle už ne. pic.twitter.com/7LFyq6B7d6 — František Matějka 🇨🇿 (@FrMatejka) October 14, 2020

Ostře se k věci vyjádřil také poslanec za SPD Jaroslav Foldyna. „Skotsko - Česko: oba týmy klečely za BLM (zkrátka od Black Lives Matter, pozn. red.)! Hnus!“ tweetoval politik.

Skotsko - Česko: oba týmy klečely za #BLM! Hnus! — Jaroslav Foldyna (@FoldynaJaroslav) October 14, 2020

K negativním vzkazům se připojil i novinář Matyáš Zrno: „Naši hráči asi klečí, aby odprosili za náš podíl na mezinárodním obchodu s otroky, kterého se účastnili jejich pra-pra-pra-pra-pra předci, když si u Žida koupili kafe.“

Utkání ČR-Skotsko #BLM



Naši hráči asi klečí, aby odprosili za náš podíl na mezinárodním obchodu s otroky, kterého se účastnili jejich pra-pra-pra-pra-pra předci, když si u Žida koupili kafe. pic.twitter.com/opcYi6E5ka — Matyas Zrno (@MatyasZrno) October 14, 2020

Své nepochopení kroku českých fotbalistů vyjadřovali na sociálních sítích i další uživatelé. Někdo z nich prosil netahat do sportu politiku.

„Trapné divadýlko pro média, sledování fotbalu pro mne skončilo, sport není politika, co bude dál? Povinné kvóty?“ uvádí se.

Slovenská reprezentace za BLM

Připomeňme, že před několika dny sklidila kritiku fotbalová reprezentace Slovenské republiky. Ta před začátkem utkání s Irskem také poklekla za BLM. K věci se tehdy vyjadřoval předseda Národní rady SR Boris Kollár, který sportovcům vytkl, že podpořili hnutí, které dle něj stojí za rasovými nepokoji a vyrabovanými obchody v USA.

„Pokud se tedy fotbalisté chtějí plést do politiky, tak mohli podobné gesto udělat tehdy, když zabili našeho občana v Belgii. Tehdy by to dávalo nějaký smysl,“ dodával politik.

Black Lives Matter

Hnutí Black Lives Matter zaznamenalo nárůst podpory po smrti 46letého černocha George Floyda, který zemřel při zadržení. V reakci na to vypukly obrovské protesty po celých Spojených státech, a dokonce i mimo ně, požadující sociální a rasovou spravedlnost. V některých státech nepokoje vyústily v pogromy, loupeže, střelbu a žhářství. Spolu s protesty začalo po celém území USA obrovské odstraňování pomníků Jižanů z dob války Severu proti Jihu.