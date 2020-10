Česko se musí podle Prymuly připravit na nápor, počty nemocných v příštích týdnech porostou

Kromě Prymuly vystupuje i hlavní hygienička Jarmila Rážová či šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek. Poslední zmíněný konstatoval, že v porovnání s jarní situací nyní přibývá nemocných mezi seniory, kteří se často neobejdou bez hospitalizace.

„V posledních dvou týdnech, hlavně v tom posledním, pozorujeme opravdu velký nárůst pozitivně diagnostikovaných seniorů. V některých regionech z velkých sociálních a sociálně zdravotnických zařízení. To je samozřejmě záruka budoucího tlaku na nemocniční systém,“ uvedl.

Kromě toho okomentoval Dušek i aktuální čísla. „Při kontrole aktuálních klastrů sociálních zařízení, je jich zaznamenáno více než sto patnáct nových. Když se sečtou, tak mají po letech čtyřicet dva tisíc pozitivně diagnostikovaných seniorů, což jsou ale v podstatě jen sociální zařízení, nikoliv ti zranitelní obyvatelé, kteří se nakazili i v běžném životě.“

Jako velký problém označil nakažený zdravotnický personál. Momentálně se jedná o více než 6200 osob.

Upozornil také na vážnost situace. „V druhé polovině října, a to při reprodukčním čísle 1,4, by mohlo být nově diagnostikováno mezi 200 až 250 tisíci občany,“ uvedl a dodal, že se tento scénář zřejmě neobjeví, jelikož se s velkou pravděpodobností projeví přijatá opatření.

Ministr zdravotnictví konstatoval, že počet nově nakažených lidí bude stoupat ještě deset dní až dva týdny. Co se týče kapacit v nemocnicích, ty se podle něj podařilo zdvojnásobit. Polní nemocnice, které se mají připravovat o víkendu, budou zdůvodů, pakliže by kapacit v nemocnicích bylo málo. Neznamená to, že by se musely nutně využít.

K polní nemocnici v Letňanech uvedl Prymula, že její postavení neznamená automatické převezení pacientů. Jde o zálohu. „Nemocnice v Letňanech bude na bázi dvou polních nemocnic. To znamená, že jsou lidé, kteří jsou rozprostřeni ve zdravotnictví a mají své kontakty s armádou. V případě, že tato nemocnice bude zmobilizována, tak tam odcházejí,“ sdělil.

Prymula také nevyloučil, že v případě zhoršení situace by se rozšířila povinnost nošení roušek i venku. Prozatím je venku povinné jejich nošení na zastávkách MHD. Také poznamenal, že pozitivní zprávou jsou rekordní počty provedených testů, které se blíží hranici 35 tisíc. Taktéž se zvyšuje počet vytrasovaných osob.

Ministr zmínil i to, že asi 10 procent občanů omezení nedodržuje. V té souvislosti připustil přitvrzení celkových opatření. Zavázal se ke zlepšení komunikace s tím, že bude mluvit k národu pravidelně. Zveřejňovat bude i více dat.

Kolaps nehrozí

Předseda České společnosti anestezie, resuscitace a intenzivní péče Vladimír Černý okomentoval situaci v nemocnicích. Zdůraznil, že ačkoliv zemi čeká několik těžkých týdnů ve smyslu vysoké zátěže personálu či výskytu situací, na které systém nebyl zvyklý, kolaps lůžkové péče v naší zemi nehrozí.

Dále uvedl, že není vždy možné zabránit úmrtí u pacientů, kterým byl diagnostikován covid-19. „Tak jako to platí i u ostatních jiných infekčních onemocnění, bohužel u mnoha pacientů nelze ani přes maximální nastavenou léčbu té smrti zabránit a rozhodně smrt pacienta na covid není důsledkem selhání systému nebo jednotlivce. Jediným možným a nejúčinnějším způsobem prevence počtu úmrtí na covid je ochrana rizikových skupin a lidí,“ sdělil.

Aktuální situace

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 34 665 lidí. Dosavadním českým maximem byl nárůst ze středy 14. října, kdy testy odhalily 9 544 nových případů covidu-19 za jediný den.

Ve čtvrtek přibylo 9 721 nakažených, což je nejvyšší denní nárůst. Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 149 010 lidí, z toho se 63 350 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí rekordních 84 430 nakažených, z nichž se 2 920 pacientů nachází v nemocnicích. V posledních týdnech rychle narůstají počty hospitalizovaných, roste také počet pacientů ve vážném stavu, aktuálně je jich 543.

Od začátku října se také zvyšují počty úmrtí s covidem-19, koronavirus tak má na svědomí již 1 230 obětí, nejvíce pacientů zemřelo v pondělí 12. října, kdy do statistiky přibylo 55 mrtvých.