Ovčáček o situaci s Hůlkou: Každý z nás nese odpovědnost za toho druhého

Rozhovor se kromě jiného týkal zpěváka Daniela Hůlky, který adresoval prezidentovi otevřený dopis s tím, že přátelství považuje za ukončené a přijde na Pražský hrad vrátit státní vyznamenání. Hůlku motivovalo prohlášení prezidenta, které pronesl v rozhovoru pro MF Dnes.

Prezident totiž tehdy řekl, že Hůlka dostal vyznamenání za svůj pěvecký výkon. „Pokud jde o jeho účast na protirouškové demonstraci, doporučuji mu, aby si dal studený a mokrý hadr na hlavu a stáhl se na nějakou dobu do soukromí,“ dodal.

Ovčáček tak nyní odpovídal na otázku, jak prezident přijal Hůlkovo rozhodnutí a zda mu není líto ztráty přítele.

„Nebyl to pan prezident, kdo veřejně vypověděl přátelství, vykopal jakousi válečnou sekeru. Musím říct, že z naší strany žádná válečná sekera není. My jenom suše a jednoduše, pokud pan Hůlka bude chtít vrátit státní vyznamenání, ho převezmeme a tím pro nás celý příběh končí. Nejsou kolem toho na Hradě žádné emoce,“ konstatoval.

Uzavřená věc

Dodal, že Zeman považuje věc již za uzavřenou a Hůlku nemá důvod kontaktovat. Vysvětlil, že prezident dal zpěvákovi dobře mířenou radu, protože člověk by měl především v těchto kritických situacích přemýšlet nad tím, co dělá.

„Jestliže tady máme opravdu kritickou situaci, účast na demonstraci proti vládním opatřením je čistý nerozum. Každý z nás nese odpovědnost za toho druhého. Tím, že si nevezmu roušku a můžu být bezpříznakový, mohu nakazit velké množství lidí a ti pak mohou zemřít,“ sdělil s tím, že odpovědnost je na každém z nás.

„Pokud někdo vypoví přátelství, tak přátelství končí. Ale rozhodně to není o tom, že by pan prezident teď hloubal nad nějakým protikrokem. Prostě to vzal na vědomí. S velmi chladnou hlavou. To se v životě, a v politice zvláště, stává, že lidé, kteří jsou přáteli, náhle kvůli nějakému kroku přátelství vypoví,“ uvedl.

Podle Ovčáčkových slovZeman Daniela Hůlku za svého přítele. Konstatoval, že lidé nezapomínají a budou si pamatovat každého, kdo vyzýval k tomu, aby se nenosily roušky a nedodržovala opatření vlády. Vládu pochválil za to, že postupuje velmi moudře a rozumně, ale razantně.

Co se týče státního vyznamenání, které chce Hůlka vrátit prezidentovi, to podle Ovčáčka Zeman nepřevezme. Vysvětlil, že se jedná o věc, kterou bude řešit či už možná řeší odbor protokolu. Dodal, že navrácení vyznamenání je úřední záležitostí.

„Bude předáno do rukou někoho z kolegů. Nikoliv do rukou pana prezidenta. A bude to zaprotokolováno. Už jsem také jednou takto přebíral státní vyznamenání od režiséra Jana Němce. Mám určitou zkušenost. To ale není věc, kterou by měl řešit prezident republiky,“ sdělil.