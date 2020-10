Foldyna se rozlítil kvůli činu českých fotbalistů: Pro mě osobně ti lidé skončili

Kritika na adresu české fotbalové reprezentace již zazněla od mnoha osobností. Nyní se k věci vyjádřil v rozsáhlém komentáři Jaroslav Foldyna, který ostrými slovy nešetřil.

„Některé národy, a také někteří jedinci, tvrdí, že jediný, před kým kdy pokleknou, je Bůh. V druhém případě, který má tradici a národ je ochoten pokleknout, je vlajka jejich státu,“ píše Foldyna na začátek a dodává, že to svou logiku má.

Vysvětluje, že pokleknutí je výrazem bezpodmínečné podřízenosti či oddanosti a něco takového si asi opravdu nikdo jiný nezaslouží. „Když nacisté v roce 1936 chtěli na olympijských hrách demonstrovat svoji nadřazenost, tak po sportovcích nechtěli, aby před nimi poklekli. Buď je to nenapadlo, nebo si to netroufli, a tak tehdy stačil ,jen‘ nacistický pozdrav. To však novodobým nacistům v roce 2020, svoloči, jež se schovává za zkratku BLM, nestačí,“ pokračoval dále.

Cílem je podřízenost

Podle jeho mínění je jejich cílem vidět lidi na kolenou a chtějí, abychom jim veřejně demonstrovali bezpodmínečnou podřízenost. „Fotbalová reprezentace České republiky ale před novými nácky v roce 2020 poklekla. Pro mě osobně ti lidé skončili. Nechci už o nich slyšet, nechci je vidět, nechci už o nich nic vědět,“ nešetřil kritikou.

Konstatoval, že tito lidé nereprezentují ani jeho, ani jeho rodinu a ani zemi. Vyzval, aby si klidně klečeli, před kým chtějí a ať si hrají, s kým chtějí. Zdůraznil, že ne však jeho jménem.

Vysvětlil dále svůj postoj, který měl k fotbalovému svazu. Často totiž zaznívaly argumenty, že do této „neziskovky“ tečou velké peníze a zda mu to nevadí.

„Vždy jsem odpovídal, že nevadí, protože podpora sportu je propagací zdravého životního stylu. Tvrdil jsem, že když budou mít děti nějaký vzor, například fotbalového reprezentanta, tak se mu budou snažit vyrovnat, a i když pak třeba nedosáhnou takových sportovních kvalit, jako on, tak už jen to, že se o to pokusí, dá dětem zdravé návyky, jež sport utváří. To už však, alespoň v případě fotbalu, neplatí,“ vyjádřil svůj postoj.

Kam směřovat peníze

Poté se dotazoval, jaký může být pro lidi vzor člověk, který poklekne „na počest násilnickým zhovadilcům, kteří systematicky pořádají hony na lidi, jejichž jediným prohřeškem je (bílá) barva kůže, nebo jiný názor“.

„Pokud někdo před podobným lidským odpadem pokleká, tak je buď sám také takovým odpadem, nebo hlupákem, nebo zbabělcem. Jiná možnost není, a ani jedna z možností není dobrým vzorem vůbec pro nikoho, pro děti zejména,“ uvedl.

Podle jeho mínění není fotbal na vrcholové úrovni nic jiného než byznys, z toho důvodu není jeho podpora z veřejných peněz na místě. V závěru pak vysvětlil, co považuje on sám za „skutečný, hmatatelný život“. Míní, že peníze by se měly dávat „normálním chlapům“, kteří si chodí zahrát fotbal rekreačně po práci.

„To je náš život. Měli bychom podpořit normální chlapy, kteří jdou hrát, protože je to baví, a ne proto, že za to dostanou zaplaceno. Tihle normální chlapi, kteří ve svém volném čase běhají po hřišti, nebo třeba udržují hasičské zbrojnice, jsou totiž opravdovými vzory pro naše děti. Jsou to jejich tátové. A nikdy by si neklekli...“ uzavřel.