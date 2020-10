Za pátek přibylo přes 11 tisíc případů covidu-19 a byl tak překonán rekord

V Česku byl první případ zaznamenán 1. března. Od té doby se nakazilo 160 112 lidí. Za říjen se však číslo prudce zvedlo, počet se zdvojnásobil, protože přibylo přes 89 tisíc případů.

Co se týče koronavirové statistiky, pak celkem na koronavirus zemřelo 1283 lidí, hospitalizaci potřebuje momentálně 3120 osob. Aktivních případů je 92 736 a vyléčených pacientů je tak 66 093.

Tento týden v laboratořích zaznamenali vysoké přírůstky, které překračovaly hranici 9000 případů. Za středu odhalily laboratoře 9544 případů a ve čtvrtek 9718.

V posledních dnech přibývá také provedených testů. V úterý jich laboratoře provedly více než 30 000, ve čtvrtek to bylo ještě více – 33 445 testů. Nejrychlejší nárůst má nemoc v okrese Plzeň-sever, kde za posledních sedm dní přibylo 699 nově nakažených na 100 tisíc obyvatel. Na Příbramsku se jedná o 678 obyvatel a následuje Uherskohradišťsko se 670 nakaženými za poslední týden.

Příprava na nápor

Na včerejší tiskové konferenci promluvil ministr zdravotnictví Roman Prymula o nynější situaci spojenou s koronavirem. Ministr zdravotnictví konstatoval, že počet nově nakažených lidí bude stoupat ještě deset dní až dva týdny. Co se týče kapacit v nemocnicích, ty se podle něj podařilo zdvojnásobit. Polní nemocnice, které se mají připravovat o víkendu, budou z bezpečnostních důvodů, pakliže by kapacit v nemocnicích bylo málo. Neznamená to, že by se musely nutně využít.

K polní nemocnici v Letňanech uvedl Prymula, že její postavení neznamená automatické převezení pacientů. Jde o zálohu. „Nemocnice v Letňanech bude na bázi dvou polních nemocnic. To znamená, že jsou lidé, kteří jsou rozprostřeni ve zdravotnictví a mají své kontakty s armádou. V případě, že tato nemocnice bude zmobilizována, tak tam odcházejí,“ sdělil.

Prymula také nevyloučil, že v případě zhoršení situace by se rozšířila povinnost nošení roušek i venku. Prozatím je venku povinné jejich nošení na zastávkách MHD. Také poznamenal, že pozitivní zprávou jsou rekordní počty provedených testů, které se blíží hranici 35 tisíc. Taktéž se zvyšuje počet vytrasovaných osob.