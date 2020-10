„To je obrovská tragédie.“ Prymula se vyslovil k pseudoodborníkům na covid a účinku roušek

Nejvíce ministra znepokojuje to, že čtvrtina Čechů považuje podle průzkumu roušky za zbytečné.

„To určitě není pravda,“ zdůraznil Prymula.

Poznamenal, že rouška musí logicky ovlivňovat proud vydechovaného vzduchu.

„Ty roušky mají význam, pokud je nosíme všichni,“ podotkl.

Uznal, že textilní roušky nemají účinnost v prostředí plném koronaviru, takže lidi neochrání.

„Pokud limitujeme vydechování nebo vykašlávání částic, tak z nějakých padesáti až osmdesátí procent nás chrání a to je procento myslím poměrně vysoké,“ doplnil.

Čtvrtina Čechů považuje podle průzkumu roušky za zbytečné. Poslechněte si, co si o tom myslím. pic.twitter.com/LNvU3glo1N — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 17, 2020

​V dalším videu Prymula uvažuje o tom, komu se má naslouchat, pokud se jedná o epidemii.

„Já to považuji možná za největší tragédii současnosti, protože se běžný občan skutečně nevyzná v tom, co je pravda,“ prohlásil ministr.

„Vystupuje tady řada různých odborníků, kteří jsou renomovanými experty, kteří jsou odborníky ve své oblasti, ale vyjadřují se v oblasti úplně jiné. A pak to je naprosto matoucí,“ podotkl.

Osobně by vycházel z renomovaných zdrojů, protože problém koronaviru je celosvětový. Jako příklad uvedl americkou autoritu CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí), která garantuje kvalitu informací.

Uživatelé sociální sítě moc nadšeni ale z jeho výroků nejsou.

„No jistě. To by tak hrálo, aby se k tomu vyjadřovali lidé. Lidé, kterých se opatření vlády existenčně dotýká, a kteří přicházejí o práci a byznys, zatímco těm, kteří o opatřeních rozhodují, přijde plat každý měsíc přesně na den, i kdyby všechno soukromé zavřeli. Bože můj...“ napsal František Matějka.

K epidemii se vyjadřuje mnoho lidí. Komu má cenu naslouchat? pic.twitter.com/EtpFM9SFu7 — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 17, 2020

​„Moc by mě zajímalo jaké vypracované postupy má vláda ČR pro případ jiných mimořádných událostí. Jak by se chovala například v případě války, výpadku elektřiny, výpadku zásobování, přírodní katastrofy... To, co předvádí, je pouze zmatená reakce na překvapení, ne jasný scénář,“ vyjádřil se uživatel se jménem Medvěd z Brd.

„Hlavně ne, prosím, povinně roušky venku! Lidi potřebují aspoň někde dýchat čerstvý vzduch a nabývat imunitu, když jsou kolikrát zarouškovaný celý den v práci,“ žádá Camill Kaminski.

„To že roušky jsou placebo, je možné pozorovat ve všech zemích, kde jsou zavedeny, Španělsko, Izrael, Francie Itálie a třeba my nebo Slovensko. Je to jen buzerace. A aby vypadalo, že se něco děje, protože by si lidi toho třeba nevšimli,“ napsal Petr E.