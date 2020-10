Fanoušci oblíbených sportů chystají demonstraci v Praze. Dnes odpoledne budou protestovat proti nařízením vlády

Na Staroměstském náměstí v Praze se dnes chystá demonstrace. Na té se sejdou fanoušci fotbalových a hokejových klubů v Česku, kteří se budou snažit vyjádřit svůj nesouhlas se „zmatečnými“ vládními opatřeními kvůli šíření covidu-19. Policie ČR kvůli této akci do hlavního města povolala již stovky policistů z celé republiky.

Příznivci daných sportů se na demonstraci svolávají prostřednictvím sociálních sítí. Podle informací pražského tento protest nese název „Demonstrace za práva a svobodu občanů v době korona krize“ a měl by proběhnout dnes od 14.00 do 17.00 hod, a to na Staroměstském náměstí před pomníkem Jana Huse.

Již dříve policisté avizovali, že průběžné informace k demonstraci budou publikovat na svém účtu na Twitteru.

V souvislosti s dnešní ohlášenou demonstrací připravila pražská policie bezpečnostní opatření. Několik stovek policistů z pořádkové, kriminální i dopravní služby bude v ulicích Prahy dohlížet na bezpečnost, veřejný pořádek a dodržování aktuálních platných nařízení. #policiepha — Policie ČR (@PolicieCZ) October 18, 2020

​Údaje také hovoří o tom, že by se akce mohlo zúčastnit až 500 lidí, přičemž počet pořadatelů je deset. V kolonce ohlašovatel magistrát zveřejnil pouze iniciály I. S.

Připomeňme, že platné vládní nařízení uvádí, že protestu se může účastnit nejvýše 500 osob, které musí být rozděleny do skupin po dvaceti osobách. Také platí, že mezi těmito skupinami musí být dodržován alespoň dvoumetrový rozestup. Za nezbytné je považování i to, aby měli všichni zúčastnění zakrytá ústa a nos.

„Pokud by se akce zúčastnilo více lidí, vyzveme svolavatele, aby zjednal nápravu a dodržel současná opatření,“ vyjádřila se k věci v pátek pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Pokud by tak svolavatel podle jejích slov neučinil, policie to může oznámit a porušení povinnosti budou úřady řešit jako přestupek.

Policisté aktuálně dohlíží na příjezd účastníků demonstrace na Hlavním nádraží. #policiepha pic.twitter.com/Ho204O2roq — Policie ČR (@PolicieCZ) October 18, 2020

​Praha v pohotovosti

Jak již bylo řečeno, pražští policisté požádali o pomoc další policejní krajská ředitelství. Důvodem je to, že policie v hlavním městě má v současné chvíli více než sto pozitivně testovaných na nový typ koronaviru a 135 policistů je v karanténě.

Celá akce se však nelíbí policejnímu řediteli Janu Švejdarovi. Ten se totiž nechal slyšet, že si organizátoři a účastníci demonstrace podle něj neuvědomují, že akcí v době epidemie ohrozí vlastní zdraví a že mohou oslabit i policejní jednotky.

Své k tomu řekl také český ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček. Ten v Partii Terezie Tománkové na TV Prima prohlásil, že kvůli akci je v Praze v pohotovosti jeden tisíc policistů.

„Z mého pohledu je to (konání demonstrace, pozn. red.) strašně nezodpovědné. Policie je oslabená, jak ji oslabuje virus. Nepochybně to zvládne, ale bude to stát spoustu peněz a lidského nasazení,“ myslí si Hamáček.

Zároveň ministr všechny účastníky akce vyzval k pokojnému průběhu a k dodržování pravidel. Kromě toho z jeho úst v pátek v České televizi zaznělo, že se dle informací policie ukazuje, že úmysl pokojně demonstrovat může být zneužit ze strany fotbalových chuligánů.

„Obávám se, že jejich cílem není demonstrovat, ale vyvolat násilí. Chtěl bych před tím varovat,“ pronesl Hamáček a dodal, že za pořádek je primárně zodpovědný svolavatel akce.

Plánovaná demonstrace se nezamlouvá ani šéfovi KSČM Vojtěchu Filipovi, podle kterého je špatné hlavně načasování akce.

„Máme svobodu slova i shromažďování, nicméně demonstrace ultras v době pandemie covidu je jen výkřikem sobecké sebestřednosti. Nesouhlas s konáním vlády lze v době, kdy stoupá počet nemocných a mrtvých, vyjádřit i jinou formou. Svým jednáním mohou ohrozit zdraví dalších občanů. A to nikdo zajisté nechceme. Navíc zatíží Policii, která bude na demonstraci dohlížet. Měl by vždy vítězit rozum, ne exhibice,“ řekl Filip.

Koronavirus v Česku

V Česku aktuálně koronavirus prodělává 98 530 lidí. Během soboty testy odhalily 8 713 nových případů. Za celou dobu se nakazilo téměř 169 tisíc lidí a necelých 70 tisíc se vyléčilo. Na koronavirus zemřelo 1352 lidí. Kvůli znepokojivé epidemiologické situaci byl v zemi vyhlášen nouzový stav a zavedena přísná opatření proti koronaviru.