V novém volebním modelu je ANO pod 25 procenty. Posílili naopak Starostové

Ve volebním modelu se stále na první příčce drží vládní hnutí ANO, které skončilo se 24,5 procenty. Nutno podotknout, že od srpna ztratilo tři procentní body a od března se jedná celkově o deset procentních bodů. Na druhém místě se nachází Piráti, kteří si sice lehce pohoršili, ale i přesto by jim svůj hlas dalo 19 procent dotázaných.

Na třetím místě je pak ODS s 1,5 procenty a na čtvrtém místě STAN, kteří mají 9,5 procenta a strana si tak polepšila o tři procentní body. SPD by skončilo s 8 procenty, KDU-ČSL se šesti. Do Poslanecké sněmovny by se dostala ještě i TOP 09 s 5,5 procenty.

Do Sněmovny by se naopak nedostali komunisté se 4,5 procenty a ani sociální demokraté se 4 procenty. Trikolóra skončila v modelu se třemi procenty.

Z Kantaru okomentoval model Pavel Ranoch. Podle jeho slov se voliči rozhodli již nedávat svou podporu hnutí ANO právě kvůli pandemii koronaviru.

„Když jsme se ptali jejich příznivců, proč odešli někam jinam, až na výjimky zmiňovali současnou epidemii a dění kolem ní, špatnou komunikaci vlády, promarněné léto, špatnou připravenost na druhou vlnu a často se měnící opatření,“ uvedl.

Vysvětlil, že asi pětina lidí odešla k Pirátům, třetina vůbec neví, koho by si zvolila a zbývající polovina by zvolila jednu z mnoha zbývajících stran.

Největší obliba

Připomeňme také výsledky průzkumu CVVM, který probíhal v září. Ukázalo se, že největší důvěru mezi stranickými představiteli má ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. Druhé místo obsadil předseda ANO a premiér země Andrej Babiš. Následuje předseda Trikolóry Václav Klaus mladší. Do první pětice se dostal také lídr Pirátů Ivan Bartoš a předseda SPD Tomio Okamura.

Hamáčkovi vyjádřilo důvěru až 43 % dotázaných, Babiš má výsledek 39 % a Klaus ml. získal 30 % přízně. O něco skromnější výsledky, než měl zakladatel Trikolóry, vykázal Bartoš (28 %) a Okamura (27 %).

Co se týče anketování o největší nedůvěře, většina ze zmíněných politiků se zařadila i zde. První příčku obsadil Okamura (61 %), dále jde končící v čele komunistů Vojtěch Filip (59 %), na třetí místo se usadil Ivan Bartoš (54 %). Danou pětici uzavírá Babiš (53 %).

Filip se rovněž zařadil jako šestý s největší důvěrou (22 % důvěřuje, 59 % nedůvěřuje), lídr KDU-ČSL Marián Jurečka je sedmý (21 % : 38 %) a první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek byl na osmém místě (21 % : 52 %).

Důvěru méně než dvacet procent získala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová (18 % : 40 %), šéf ODS Petr Fiala (18 % : 52 %) a předseda hnutí STAN Vít Rakušan (17 % : 37 %).