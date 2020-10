Babiš promluvil o covidu a vyzval k dodržování opatření: Situace je vážná, příští týden rozhodne

Podle jeho slov se zřejmě ve středu rozhodne, zda opatření, která byla přijata od 12. října, fungují a zda se tedy podaří zbrzdit velký nárůst přibývajících případů. Pokud by tomu tak nebylo, bude se muset podle něj přemýšlet ještě o dalších opatřeních.

Ve svém projevu si neodpustil kritiku ani směrem ke dnešní demonstraci v Praze. „Situace je vážná, a já se divím, že někteří naši spoluobčané, a tady pod okny Úřadu vlády je policie, dnes bude demonstrace. Nechápu proč. Naše vláda rozhodla a přidělila 500 milionů korun všem sportovním klubům, a na fotbal šlo myslím asi 200 milionů korun. Nerozumím tomu,“ uvedl.

Zmínil také nadcházející Vánoce s tím, že právě příští týden se může rozhodnout o tom, jak to bude nejen v dalších dnech a týdnech, ale právě i na Vánoce.

„Příští týden se rozhodne o tom, jak to bude dále, de facto se rozhodne o tom, jak to bude na Vánoce. Já myslím, že všichni bychom si přáli, abychom měli alespoň trochu normální Vánoce. Já v to pevně věřím, ale teď je to na nás,“ konstatoval.

Boj za každý život

Vyzval, aby lidé trávili čas co nejvíce doma, trávili čas s rodinou. „Takže já vás prosím, zůstaňte doma. Zůstaňte s rodinou. Pokud můžete, pracujte z domu. Homeoffice taky, když to porovnáme s tím březnem, jsou ty čísla podstatně horší. Nejdůležitější je nemít ten kontakt. To znamená nikam nechodit, necestovat. Být s rodinou, a když jste s rodinou, tak vlastně nepotřebujete ani tu roušku,“ uvedl a vyzdvihl důležitost takzvaných 3R: rozestupů, mytí rukou a nošení roušek.

Vděčnost vyjádřil všem hygienikům, zdravotníkům a armádě. Za nejdůležitější považuje kapacity zdravotního systému nemocnic.

„Budeme bojovat za každý život, chceme ochránit každý život. To skutečně nemůžeme vzdát, a to je klíčové. Nemůžeme si dovolit kolaps našeho zdravotnictví,“ nechal se slyšet.

Zmínil, že to je jeden z důvodů, proč v minulém týdnu kontaktoval firmu Linet a vláda rozhodla, že nakoupí 2000 postelí. „Takže vláda rozhodla o nákupu posteli, o nákupu ventilátorů. Připravujeme se na to, já jsem samozřejmě i do zálohy mluvil s okolními státy, s premiéry. Uvidíme, jak se to celé vyvine. Doufejme, že to zvládneme. To je to nejdůležitější,“ řekl.

Uvedl, že v pondělí představí ministr zdravotnictví Roman Prymula speciální program na ochranu starších lidí. Ve svém projevu se dotkl i ekonomických opatření. Podle jeho mínění jsme jako země reagovali velmi rychle.

Rychlá reakce

„Už v pondělí, když jsme vyhlásili ta ekonomická opatření, která jsou platná od středy, tak kolega Havlíček jednal celé úterý se svazy, připravil podpůrné programy. Už ve středu, když začala opatření platit, se vyhlásily programy na podpory restaurací, všech zavřených provozoven, podnikatelů v kultuře, ve sportu, v zájezdové dopravě. Zavřeným provozovnám zaplatíme 100 procent mezd a nájmu. Takže si myslím, že jsme se tady poučili z té první vlny, a reagovali jsme velice rychle,“ konstatoval.

V závěru svého projevu opět zopakoval důležitost příštího týdne. Vyzval také k využívání online služeb, pokud jsou na to prostředky.

„Prosím vás, zkusme to spolu, abychom znovu ten vir zastavili a porazili, a abychom to udělali tak, abychom si užili Vánoce. Já v to pevně věřím a moc vám za to děkuji,“ uvedl závěrem premiér.