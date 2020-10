„Oportunista typu kam vítr, tam plášť.“ Šichtařová se pustila do Fialy kvůli vyvolání hlasování o nedůvěře vládě

Ekonomka Markéta Šichtařová uvedla v rozhovoru pro Parlamentní listy svůj pohled na nynější situaci v České republice v souvislosti s koronavirem. Podle ní by se měla ekonomika otevřít bez omezení a zaměřit by se vše mělo spíše na ochranu rizikových skupin. Fialův nápad o vyvolání hlasování o nedůvěře vládě nepodporuje. Co dalšího si myslí?

V rozhovoru okomentovala plánovaný krok předsedy ODS Petra Fialy, který chce vyvolat po konci nouzového stavu hlasování o nedůvěře vládě. Šichtařová jej označila za „oportunistu typu kam vítr, tam plášť“.

„Úplně otočil, když vycítil, že nyní mezi lidmi roste nespokojenost. Jeho jediným programem je navážet se do Andreje Babiše bez ohledu na to, jaké kroky zrovna premiér a hnutí ANO udělají. Jeho rétoriku bych tedy nebrala příliš vážně,“ konstatovala.

Uvedla, že ačkoliv může představa výměny vlády znít lákavě, je to jen do chvíle, než si člověk uvědomí, co by následovalo. „Vláda ekonomicky zcela dezorientovaných a neomarxistických Pirátů? To je moje noční můra. Apolitická vláda nějakých ,odborníků‘? A kdo by v tuhle chvíli byl ochotný vládu vzít, když je zcela jisté, že se následně proti němu obrátí stávající všeobecná zlost lidí? Rozhodně ne žádný skutečný odborník, ale jen někdo, kdo prahne po moci za každou cenu,“ konstatovala.

Vypnutí ekonomiky

Za to nejrozumnější řešení považuje počkat do řádných voleb, jak se poté vykrystalizují politické síly. Ekonomka míní, že měnit vůdce uprostřed války nebývá většinou příliš dobrý nápad. „A to říkám přesto, že nejsem fanoušek stávající vlády,“ dodala.

A jaký má Šichtařová názor na vypnutí ekonomiky? Podle ní k němu vůbec nemělo dojít a nemělo se ani zabraňovat firmám, aby fungovaly. Vyzývá tak k tomu, aby se důsledně chránily ohrožené skupiny lidí a abychom dělali vše pro to, aby mohl zdravotnický personál normálně fungovat.

„Správné rozhodnutí by nyní bylo – ekonomiku otevřít bez ekonomických omezení. Vykašlat se na nějaké nehorázně drahé plošné testování – vždyť k čemu nám bude informace, kolik lidí si v sobě nese fragment RNA covidu? – a napnout síly na ochranu rizikových skupin, které by měly být cíleně vyhledávány,“ míní ekonomka.

Ke koronaviru se v Česku vyjadřuje velké množství známých i méně známých osobností, kteří ale nemají vzdělání v příslušném medicínském oboru. I na toto má Šichtařová svůj názor.

„Víte, co je strašně legrační? Že když lékaři, jako například kardiochirurg Pirk, tvrdili, že plošné uzavírky a stávající opatření jsou k ničemu a napáchají víc škody než užitku, byli označováni za neodborníky, a bylo jim doporučováno, aby mlčeli. Prý nejsou dostatečně vzděláni v příslušném medicínském oboru. A když se k témuž, jenom z opačné strany, vyjadřuje jaderná fyzička (Dana Drábová, pozn. red.) nebo vysokoškolský učitel technického směru, najednou jsou dáváni za příklad odborných kapacit, které musíme poslechnout. Asi to medicínské vzdělání mají lepší. Tak tomu říkám logické myšlení par excellence...“

Politická korektnost

Ekonomka míní, že nejde vůbec o pravdu ani o fakta a vyhodnocování dat, ale o to, který názor je a není politicky korektní. Dodává, že politicky korektní je momentálně dělat z covidu démona a strašit lidi. Na druhou stranu ale kritizuje i takzvané popírače, kteří tvrdí, že covid neexistuje.

„Dneska už ten, kdo chce data správně číst, dojde poměrně lehce k závěru, že smrtnost covidu je cca 0,2 procenta, což je ve srovnání s chřipkou (0,1 procenta) dvojnásobek. Je tedy z hlediska letality 2× nebezpečnější než tzv. pravá chřipka. Fakt, že v médiích se běžně udává smrtnost vyšší, je daný naprostým nepochopením statistik a principu současného testování,“ dodala.