Šéf farmaceutického průmyslu Dvořáček: Je špatně, že Trump a Putin z vyvinutí vakcíny proti covidu-19 udělali závod

Dvořáček rozhovor začal odpovědí, že se Česko nedokáže z epidemie dostat bez účinné vakcíny. Bez vakcíny to podle něj bude stále jako na houpačce.

„To, co teď děláme, je jakási houpačka. Na chvíli sociální kontakty utlumíme a zavedeme přísná opatření, pak to opět pustíme. A pořád dokola. Tímto způsobem ale virus nezmizí, v populaci bude přežívat dál. Vakcína je naší jedinou šancí. Samozřejmě ale pomůže jen v případě, kdy bude proočkovaná velká část populace,“ říká šéf asociaci a dodává, že se koronavirus podaří potlačit, když bude proočkováno 75 až 80 procent populace.

Podle Dvořáčka by se měli nechat naočkovat ti, kdo se naočkovat mohou, protože v populaci jsou vždy lidé, kteří se z různých zdravotních důvodů nemohou nechat naočkovat. „Očkováním tedy chráníme nejenom sebe, ale i ty nenaočkované jedince,“ říká.

Žádné nežádoucí účinky

Expert také říká, že se lidé u očkování nemusí bát nežádoucích účinků. Češi podle něj musí vědět, že se k pacientům dostávají pouze vakcíny a léky, které jsou opravdu účinné a bezpečné.

„Důvod k obavám není. Neříkám, že nemohou nastat, člověk je složitý organismus. Může mít něco skrytého v imunitním systému, a v těle pak vznikne nežádoucí účinek. Ale jde skutečně o promile případů. Vakcíny jsou biologické přípravky, které jsou nesmírně precizně vyráběny. To ale nemohu lidem vysvětlovat já jako ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, to musí primárně stát. My jsme ekonomické subjekty, vyděláváme na tom, proto nám lidé nemusí věřit. Je to logické,“ vysvětluje.

Následně Dvořáček vysvětluje, jestli farmaceutické společnosti v rámci boje o prvenství nemohou něco zanedbat. Podle něj je špatně, že z vývoje vakcíny ruský prezident Putin a americký prezident Trump udělali závod.

„Je pravda, že ruský prezident Putin a americký prezident Trump z toho udělali závod. To je samozřejmě extrémně špatně. Proto deset největších farmaceutických společností, jež aktuálně vyvíjejí vakcíny proti covidu, podepsalo prohlášení o tom, že politické tlaky pro ně nemají absolutně žádný význam. Podepsala to třeba AstraZeneca či Pfizer, které právě dokončují poslední fázi klinického hodnocení. V prohlášení se zavázaly k tomu, že vývoj probíhá precizně v souladu se všemi pravidly a že nepodlehnou žádné politické moci. Při vývoji vakcíny postupujeme stejně, jako jsme byli zvyklí doteď. Máme určitý standard, jejž neměníme,“ říká šéf asociace.

Registrace vakcín

Odborník nadále vysvětluje, jak probíhá registrace vakcín. Uvedl, že v Evropě na registraci léků a vakcín dohlíží nezávislá Evropská léková agentura se sídlem v Nizozemsku, která má přes tisíc zaměstnanců. „Když se klinické hodnocení chýlí ke konci, farmaceutická společnost začne předkládat agentuře jednotlivé výstupy a výsledky. Vše musí být naprosto detailně propracované. V agentuře si výsledky testů převezme tým, v němž jsou desítky až stovky lidí. Ti klinické hodnocení projdou ze všech možných úhlů, z biomedicínského, z bezpečnostního, z aplikačního a podobně. Zhodnocení trvá řádově měsíc a více. Když EMA rozhodne, že vakcína je v pořádku, zaregistruje ji. V tu chvíli je využitelná pro evropské pacienty,“ vysvětluje.

Následně podle něj farmaceutická společnost musí v daném státě předložit výstup Evropské lékové agentury o tom, že vakcína je bezpečná a účinná. Co se týče Česka, předkládá se Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který má dalších 400 zaměstnanců. Ten znovu vše překontroluje a určí, za jakých podmínek čeští pacienti vakcínu či lék dostanou.

Rychlost vývoje

Rychlost vývoje vakcíny proti koronaviru je podle odborníka způsobena tím, že tomu všechny společnosti věnují nejvyšší prioritu. Souhlasí také s názorem, že by očkování proti covidu-19 nemělo být v Česku povinné.

„Protože tomu všechny společnosti věnují tu nejvyšší prioritu. Do výzkumu zapojují mnohem více zaměstnanců, než je běžné. I klinických testů se účastní o dost více dobrovolníků a zemí v různých koutech světa. Tím se celý proces urychlí. Určitě to ale není tím, že by se něco podcenilo. Lidé by si měli sami uvědomit, že očkování je ochrana nejen pro ně, ale i pro ostatní. Bojím se, že u Čechů převládá určitá míra sobectví. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale společnost je čím dál tím více zaměřená na sebe. Každý přece máme babičku či nemocné příbuzné, které chceme ochraňovat,“ říká Dvořáček.

Očkování proti koronaviru podle něj bude povinné maximálně někde v totalitních státech. Podle něj celý euroamerický prostor bude postupovat na bázi dobrovolnosti. „Jsem ale přesvědčen o tom, že jiné země své občany lépe připravují a vysvětlují jim, že vakcína bude bezpečná a podobně. Když o ní v Česku začneme pořádně mluvit čtrnáct dní předtím, než se k nám dostane, bude to pozdě. To už názor lidí nezměníte. Na tom musíte dělat měsíce dopředu, v létě bylo pozdě,“ říká.

V tuto chvíli se již ví, že aplikace musí proběhnout nadvakrát, přeočkování proběhne asi po měsíci. „Ještě ale nevíme, jak přesně dlouho bude očkování účinné, jak dlouho v těle vydrží protilátky. Mělo by to být v řádu let, záleží také na tom, jak se virus bude měnit. Doživotní imunitu očkováním ale určitě nezískáme. Předpokládám, že to bude podobné jako u chřipky, že budeme chodit na přeočkování jednou za rok či za dva roky,“ doplňuje.

Na závěr Dvořáček také dodává, že cena jedné dávky bude přibližně 75 až 80 korun, což vysvětluje tím, že farmaceutické společnosti na tom nevydělávají.

A kdy se Česko dočká účinné vakcíny?

„Už dvě společnosti – AstraZeneca a Pfizer – předložily výsledky prvních fází klinického hodnocení Evropské lékové agentuře. Třetí fázi dokončují. Myslím si, že výsledky této poslední etapy předloží v následujících týdnech. EMA to pak asi za měsíc až dva vyhodnotí. Vakcína by tedy mohla být registrována na konci roku a do Česka by se pak mohla dostat někdy v lednu či v únoru,“ uvedl na závěr Šéf Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček.

Koronavirus v Česku

V neděli v Česku přibylo 5 059 potvrzených případů covidu-19, což je nejvyšší nedělní nárůst. Nemocí aktuálně trpí 100 329 lidí. Celkově tak od začátku epidemie ČR hlásí téměř 175 tisíc nakažených covidem-19.

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 56 773 lidí. Dosavadním českým maximem je nárůst z páku 16. října, kdy testy odhalily 11 105 nových případů covidu-19 za jediný den.

V neděli přibylo 5 059 nakažených, což je nejvyšší nedělní nárůst. Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 173 885 lidí, z toho se 72 134 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí rekordních 100 329 nakažených, z nichž se 3 519 pacientů nachází v nemocnicích. V posledních týdnech rychle narůstají počty hospitalizovaných, roste také počet pacientů ve vážném stavu, v sobotu jich bylo 587.

Od začátku října se také zvyšují počty úmrtí s covidem-19, koronavirus tak má na svědomí již 1 422 obětí, nejvíce pacientů zemřelo v pátek 16. října, kdy do statistiky přibylo 67 mrtvých.