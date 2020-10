Do hlavního města dorazil první konvoj s polní nemocnicí a přivezl 165 tun materiálu. Kdy bude projekt hotový?

Připomeňme, že Armáda ČR plánuje na výstavišti v Letňanech vybudovat záložní polní nemocnici pro pacienty nakažené koronavirem. Uvádí se, že kapacita 500 lůžek bude plně připravena již v neděli 25. října, a to v 16. hodin. již o víkendu na místo dorazil přípravný tým, jehož úkolem bylo nachystat zázemí na příjezd materiálu.

Dle dostupných informací jsou přepravované kontejnery buď organickou součástí polní nemocnice a tvoří je operační sály, jednotky intenzivní péče, lékárny, laboratoře, rentgenové vybavení, nebo je ve zbývajících kontejnerech zdravotnický materiál, který bude využíván při fungování nemocnice.

V souvislosti se stavbou nemocnice tak dnes v osm hodin ráno vyjel z Hradce Králové konvoj a do hlavního města dorazil krátce po desáté hodině.

Náš hlavní konvoj vyráží směr Praha! pic.twitter.com/QeZm5lrItL — Armáda ČR (@ArmadaCR) October 19, 2020

​Podle informací měla tato kolona jet do Prahy po dálnici D11 a doprovázela ji Vojenská policie.

„Jde celkem o 29 kusů kolové techniky, z toho 20 multiliftů s kontejnery o hmotnosti 165 tun,“ prozradila o konvoji Magda Dvořáková z Generálního štábu.

Materiál by se měl do areálu výstaviště navážet až do pátku 23. října. Podle plánu by armáda do té doby měla postupně v konvojích, čítajících 10 až 29 vozidel, přepravit celkem 339 tun materiálu. Celkem se jedná o 81 kusů kolové techniky a 49 kontejnerů. V úterý by se mělo začít také s navážením materiálu ze skladů Správy státních hmotných rezerv Opava.

A první část konvoje s "polní" nemocnicí už do Letňan dorazila. pic.twitter.com/n7rS7WNj0a — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) October 19, 2020

​Stavba polní nemocnice

Na výstavbě této záložní polní nemocnice se má podílet celkem 60 vojáků, přičemž polovina z nich pochází z Agentury vojenského zdravotnictví a zbylých třicet spadá pod pozemní a vzdušné síly a Vojenskou policii. Právě ta totiž bude ve spolupráci s ostrahou areálu tento prostor hlídat.

Když následně dojde na aktivaci záložní nemocnice, na jejím provozu se bude podílet 200 příslušníků vojenského zdravotnického personálu. Následně bude personál dle potřeby doplněn o civilní zdravotnický personál. Zdůrazněme, že o využití záložní nemocnice bude rozhodovat ministerstvo zdravotnictví.

Toto záložní zdravotnické zařízení v současné chvíli vzniká ve středové části areálu EXPO Letňany, konkrétně v halách č. 2 a 5. Prostory kongresového centra a haly č. 4 budou využity jako zázemí zdravotnického personálu a administrativní a řídící prostory.

Koronavirus v Česku

Zmiňme, že v neděli v Česku přibylo 5 059 potvrzených případů covidu-19, což je nejvyšší nedělní nárůst. Nemocí aktuálně trpí 100 329 lidí. Celkově tak od začátku epidemie ČR hlásí téměř 175 tisíc nakažených covidem-19.

Od začátku října se také zvyšují počty úmrtí s covidem-19, koronavirus tak má na svědomí již 1 422 obětí, nejvíce pacientů zemřelo v pátek 16. října, kdy do statistiky přibylo 67 mrtvých.