Koronavirus krouží kolem prezidenta ČR. Po Tomanovi má covid i poradce Nejedlý a další zaměstnanec kanceláře prezidenta

Vypadá to, že nejbližší okolí českého prezidenta Miloše Zemana trápí koronavirus. Poté, co se před pár dny objevily zprávy o tom, že ministr zemědělství Miroslav Toman, který se s ním nedávno setkal, má koronavirus, nyní pozitivní test hlásí i další osoby z prezidentova okolí. O koho se jedná a co to pro českou hlavu státu znamená?