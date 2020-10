Radostné zprávy pro zastánce 5G sítě v Česku: ČTÚ uvolnil první část pásma milimetrových vln

Český telekomunikační úřad udělal první krok na cestě k využití milimetrových vln. Jedná se o experimentální provoz milimetrových vln na 26 GHz pro operátory. Tato frekvence umožní zajištění internetu o rychlosti až 10 Gb/s, v budoucnu by to mohlo být dostupné i pro komerční využití.

ČTÚ uvolnil první část pásma milimetrových vln na 26 GHz pro technologie 5G. O plánech zpřístupnit v nejbližších dnech tento úsek pásma k experimentálnímu provozu ČTÚ informoval již minulý týden. Podle zdroje by se tyto testy měly stát podmínkou pro budoucí komerční využití.

„ČTÚ k tomuto kroku přistoupil i s vědomím toho, že na trhu teprve vzniká nabídka zařízení 5G a reálně zatím neexistuje poptávka po nových službách v tomto pásmu,” uvádělo se v tiskové zprávě ČTÚ.

Vyhodnocení výsledků experimentálního provozu má proběhnout na konci prvního pololetí roku 2021.

Milimetrové vlny

Milimetrové vlny jsou frekvenční pásma v rozsahu přibližně od 24 GHz do 100 GHz. Co se týče současného testování milimetrových vln v Česku, mělo by se jednat o pásmo 24,25–27,5 GHz. Jako hlavní výhoda jejich využití se uvádí vyšší datová propustnost, což teoreticky umožňuje internet o rychlosti až 10 Gb/s. Nicméně existují i určité problémy, a sice krátký dosah a obtížné procházení překážkami, jakými jsou například vysoké budovy ve městech.

V České republice komerční provoz sítí 5G zahájili již dva operátoři. Těmi jsou O2 a Vodafone, kteří zatím využívají frekvence sub6. Technologie 5G přitom předpokládá kombinaci frekvence sub6 a milimetrových vln.

Spolupráce USA a Slovenska v budování sítě 5G

Minulý týden se bývalý ministr školství SR Juraj Draxler kriticky vyjádřil vůči posílení spolupráce mezi USA a Slovenskem v budování sítě 5G. Je přesvědčen, že možné podepsání deklarace o vzájemné spolupráci v této oblasti lze vnímat jako upevnění vazalského postavení Bratislavy ve vztazích s Washingtonem.

„Američané se už déle snaží co nejvíce ovlivnit světový byznys s 5G sítěmi, zejména vyřazováním jakýchkoli konkurentů a diktováním, jak tyto sítě stavět. Vláda SR se takovou deklarací vlastně jen přihlásí k tomu, že je ochotna být v jasně vazalském postavení,“ prohlásil slovenský politik.

Připomeňme, že v květnu podobnou deklaraci se Spojenými státy na dálku podepsalo Česko. Během telefonického jednání mezi českým premiérem Andrejem Babišem a americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem bylo podotknuto, že sítě 5G umožní rozvoj nových služeb a technologií.

Spojené státy usilují o vytlačení Číny z pozice vedoucí země v oblasti 5G. Američtí politici, jako například generální prokurátor William Barr, uznávali zaostávání své země v rozvoji dotyčných sítí. Barr však obviňoval Peking z krádeže amerických technologií 5G, a zároveň vyzýval k posílení spolupráce USA s technologickými společnostmi ze spojeneckých států.

Sítě 5G se stávají terčem vandalismu v EU

V Evropské unii byl zaznamenán prudký nárůst aktů vandalizmů namířených proti šíření technologií 5G. Portál EURACTIV informoval o tom, že se v Evropě šíří dezinformace týkající se údajného spojení sítě 5G a vývoje pandemie covidu-19. Uvádí se, že v prvním pololetí letošního roku došlo k více než 140 útokům na věže pro mobilní sítě v zemích Evropské unie.

Podle autorů zprávy právě šíření konspiračních teorií o tom, že vývoj technologií 5G je bezprostředně spojen s pandemií koronaviru, je příčinou výše zmíněných aktů vandalismu.