Na Fridrichovou a ČT se valí kritika kvůli odvysílanému záznamu s Maláčovou. Je to žurnalistika za hranou, tvrdí Hamáček

Dnes se rozpoutala diskuze o tom, zda by měl pořad 168 hodin Nory Fridrichové vysílat i to, co politici řeknou, když se jich zrovna nikdo na nic neptá. Takovou debatu spustil výrok ministryně Maláčové, který pronesla ve vzteku mimo kameru. Maláčová prohlásila: „To je bordel, co ten Babiš udělal. A teďkon to všichni musíme slíznout. To je debil, pardon, s prominutím.“ A její slova mimo záběr následně pořad odvysílal.

V souvislosti s tím se tak začaly objevovat zmínky o tom, že sedostává na úroveň bulváru. Někteří se ale zase televize zastávali s tím, že bylo veřejným zájmem dozvědět se, co si Maláčová o Babišovi myslí.

Pokud jde o ministryni, ta svůj nelichotivý výrok již vysvětlila. Podle jejích slov u ní v tu chvíli převládly emoce.

„Šlo o vyjádření v emocích. Když máte velkou zodpovědnost, tak to bez nich prostě nejde, nejsem robot,“ dodala, ale na otázku, jestli má v plánu se za svá slova omlouvat, zatím nereagovala. Dodala jen: „Jsme uprostřed druhé vlny pandemie a pro mě je priorita řešit tyto bezprecedentní problémy než jeden výrok.“

Hamáček: Jde o podraz ČT

K celému incidentu se dnes vyslovil také předseda ČSSD Jan Hamáček, který v Rádiu Impuls prohlásil, že se jednalo o podraz ze strany ČT.

„Ta situace je vypjatá a já neznám nikoho, kdo by někdy nepoužil silnější slovo. Z mého pohledu to ale nejvíc vypovídá o kvalitě a etice České televize, která se specializuje na to, že vypne kameru, a pak čeká, na čem politika uloví. Je to žurnalistika za hranou a specialita paní Fridrichové. Kdyby to bylo na záznam, tak neřeknu ani popel a paní Maláčová by se měla omluvit. Tohle ale byl podraz ze strany České televize,“ myslí si.

Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu tak rovněž nevidí důvod k tomu, aby se Maláčová omlouvala. Dodal také, že o tom nemluvili ani na koaliční radě. „Z mého pohledu je to za námi,“ dodal.

Opozice má radost

Celou věc okomentovala také mluvčí ČT Karolína Blinková, podle níž se televize reportáží již zabývá. „Včerejší reportáž pořadu 168 hodin, v níž zazněl výrok ministryně Maláčové, považujeme za hraniční, a proto se jí interně zabýváme. Pokud to bude třeba, necháme přezkoumat postup a použití záběru Etický panel ČT,“ řekla Blinková.

Nicméně, poněkud jiný názor zastávají někteří členové opozice a jiní politici. Ti jsou totiž bezprostředním výrokem Maláčové nadšeni.

„Dlouho se spekulovalo nad kvalifikovanou diagnózou premiéra Andreje Babiše. Díky moc Janě Maláčové za objasnění. Myslel jsem si to také, ale bál jsem se to vyslovit,“ nechal se slyšet europoslanec Tomáš Zdechovský.

​K reakcím se přidal také bývalý předseda STAN Petr Gazdík, který napsal: „Pravda vítězí! Zjevně i ve vládě.“

Celou věc si nenechal ujít ani europoslanec Jiří Pospíšil z TOP 09, podle kterého již někteří ministři prý začínají procitat.

„Po včerejším výzkumu Kantaru, kdy hnutí ANO zaznamenalo nejhorší výsledek od voleb, začínají někteří ministři procitat… Uvidíme, jak dlouho to bude trvat těm dalším,“ napsal.

Po včerejším výzkumu Kantaru, kdy hnutí ANO zaznamenalo nejhorší výsledek od voleb, začínají někteří ministři procitat...



​Incident zjevně pobavil také předsedu poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Ten si totiž z celé věci na sociální síti utahoval.

„Výrokem Jany Maláčové na adresu Andreje Babiše by se měly zabývat příslušné úřady a posoudit, zda nedošlo k úniku chráněných osobních údajů a zda nebylo vyzrazeno státní tajemství (ÚOOÚ a NBÚ),“ bavil se Kalousek.

Na ČT se valí kritika z různých stran

Kromě jásající opozice je zde ale i jiná stránka věci. Někteří totiž dali najevo svůj nesouhlas a odlišný názor na počínání ČT. A nebylo jich málo…

Například šéf české odnože neziskovky Transparency International David Ondráčka uznal, že vyjádření Maláčové je vtipné, ale zajímala ho jedna věc.

„Ale má zapotřebí 168 hodin dávat tlachání zachycené mimo rozhovor? Nelíbí se mi ten bulvární postup. Kdo s vámi bude chtít točit, a dávat si bacha před i po? Děláte dobré věci, držte se jich, Noro Fridrichová,“ podotkl.

Je to vtipné a všichni to nadšeně přebírají.



Ale má zapotřebí 168 hodin dávat tlachání zachycené mimo rozhovor? Nelíbí se mi ten bulvární postup. Kdo s vámi bude chtít točit, a dávat si bacha před i po?



​Podobně se vyjádřil také psycholog a publicista Dalibor Špok, podle něhož toto není cesta, jak ukázat kvalitu médií veřejné služby. „Neřekl bych, že je to vtipné. Je to další smutný pokles novinářské etiky ve smyslu účel světí prostředky. Výsledkem je bulvarizace a jistě spousta nadšených SMSek dramaturgů, jaká byla sledovanost,“ je přesvědčen.

Jako další se vyslovil vládní poslanec Patrik Nacher. Podle jeho názoru by se o mikrofonech měl každý politik poučit ze seriálu Jistě, pane premiére. Podotkl také, že skutečnost, že 168 hodin loví tyto poznámky mimo záznam, je všeobecně známá. „I přes to všechno si myslím, že to bulvarizuje ČT, a tím zbytečně snižuje její důvěryhodnost,“ poznamenal.

Reakce přišla i ze strany českého režiséra Jana Hřebejka, u něhož celá tato kauza vzbuzuje pocit trapnosti. „Myslím, že škodolibé potěšení nad ulevením si paní Maláčové mimo záznam, bohužel nevyváží ten další kamínek nedůvěry, v tomto případě mezi novinářem a politikem. Osobně z toho mám trochu pocit trapnosti, protože podobně lze někdy nachytat skoro každého,“ ulevil si.

​Také šéf PR agentury Ondřej Fér má na celou věc s publikováním záběrů mimo kameru jasný názor. „Každý rozhovor s novinářem je potenciálně veřejný. To by měli vědět politici. Zveřejnění off record vyjádření politika je bod, odkud není cesty zpět. To by měli vědět zase novináři,“ podělil se o svůj pohled na věc.

„Hlavním závěrem 168 hodin není, co řekla Jana Maláčová o Andreji Babišovi. Hlavním závěrem je, že ČT je schopna točit vás mimo záběr, aniž byste o tom věděli, a pak to bez váhání pustí,“ prohlásil šéf Info.cz Michal Půr.

S ním však nesouhlasil Kalousek, podle kterého daný pořad nikdy nenatáčí tajně a dodal, že všichni politici už 10 let ví, že když jim něco ‚ujede‘ mimo oficiální odpovědi a kamera už/ještě běží, může se to objevit ve vysílání. Podle dramaturga náboženské tvorby České televize Martina Horálka byla ale slova Maláčové jasně výrokem off-record. „Nechci soudit práci kolegů, ale moje zkušenost je, že z dlouhodobého hlediska se nakonec i novinářům vždycky vyplatí hrát podle pravidel. Teď poletí ten záběr 2 dny na sociálních sítích, ale pachuť přetrvá déle,“ poznamenal.

Kontroverzní starosta Řeporyjí Pavel Novotný se také zapojil do diskuze a zastal se Kalouska, který má podle něj „recht“. „Nedávno jsem pro ně něco točil, automaticky mi to naskočilo. Ještě jsem se ujistil, že to, co jsem právě řekl o Ivo Valentovi zůstane ‚v kufru‘. Když to ví i ‚politik‘ jako já, ví to každý politik,“ řekl.

Novináři: Podpásovka na úrovni bulváru

A objevovaly se i další a další reakce ze strany novinářů. A ani u nich se Česká televize zpravidla nedočkala zastání.

„Novináři by měli mluvit o eticky sporných věcech a řešit, kde je ta hranice. Osobně si myslím, že odvysíláním off the record vyjádření Maláčové byla porušena minimálně hranice slušnosti. Nechtěl bych být teď v kůži řadového redaktora ČT, který se ptá politika mimo záznam,“ vyjádřil se Jakub Zelenka z Deníku N.

​Obdobné stanovisko přitom zastává také novinářka A2larmu Apoléna Rychlíková, podle které jde o podpásovku na úrovni bulváru.

„Až se zase budeme ptát, proč lidi irituje Česká televize a mají tendenci jí nevěřit, vzpomeňme si na off record natáčení jako v případě Jany Maláčové. Tohle není veřejnej zájem, žádná investigativa, která nám má pomoct něco odhlalit, tohle je podpásovka na úrovni bulváru,“ myslí si dotyčná.

Poměrně obsáhle se vyjádřil bývalý ředitel ČRo Vltava, Petr Fischer. Ten si stojí za tím, že Maláčová dala jasně najevo, že rozhovor končí, když vystoupila z úhlu zabíraného kamerou.

„Pouští se do důvěrného rozhovoru s redaktorem/redaktorkou, což politici dělají velmi rádi, ostatně milují to hlavně novináři, protože mají pocit, že dostávají bonus, něco navíc, okamžiky, v nichž jsou politici normální lidé bez role. I tak nějak vzniká vztah důvěry, takže věci, které jsou takto mimo záznam, nepatří na veřejnost. Střihnout takovou věc do veřejného příspěvku, znamená zrušit veškerou důvěru mezi politikem a novinářem,“ je přesvědčen.