Podvod v soutěži MasterChef? Jeden z účastníků kulinářské show naznačil, proč je Pavlína těžký soupeř

Vypadá to, že letošní ročník soutěže MasterChef je opředen mnohými záhadami. Navíc velkému množství fanoušků této kulinářské show pořádně leží v žaludku účastnice Pavlíny Lubojatzky, kterou podle jejich názoru porotci v soutěži protěžují. A zřejmě si to nemyslí jen diváci, ale také její kolegové ze soutěže…

I když by se na první pohled mohlo zdát, že účastníci letošního ročníku kulinářské soutěže MasterChef Česko jsou jedna velká veselá parta, přeci jen jsou to v první řadě také soupeři. Navíc některým z nich docela vadí skutečnost, že porota i přes řadu neúspěchů stále posílá dál „hysterickou“ a vcelku dost zákeřnou, co se po taktické stránce týče, Pavlínu.

K celé situaci se navíc nyní vyjádřil jeden z největších sympaťáků a favoritů soutěže, módní návrhář Pavel Berky. Ten se spolu s Pavlínou Lubojatzky, Romanem Stašou a Ivou Sarauerovou probojoval do nejlepší čtyřky. Zařadil se tak mezi semifinalisty, protože se soutěž již blíží ke zdárnému konci.

Berky se na adresu Pavlíny vyjádřil v jedné z diskuzí s fanoušky, a to po předminulém díle. Tehdy totiž Pavlína se svým špatně zvládnutým vývarem vyřadila Pepu Nemravu, který byl velkým favoritem soutěže a miláčkem mnohých diváků. Kromě toho Pepa mezi soutěžícími po celou dobu soutěže předváděl vůbec nejstabilnější výkony.

Tehdy se jedna z fanynek v diskuzi na sociálních sítích nechala slyšet, že pokud Pavlína soutěž vyhraje i přesto, že neumí uvařit zeleninový vývar, pak to bude hodně nefér vůči ostatním soutěžícím, včetně Pavla. Dodala také, že neobjektivnost poroty vrhá špatné světlo na celou soutěž.

„Tak jako je to trošku o nervy kvůli tomu, že můžete být sebelepší kuchař, ale jakmile se dostanete do duelu s ní, je vám to docela k ničemu. Což mě mrzí, ale já mám alespoň svědomí čisté, soutěž by měla být v první řadě o vaření a já se to tak snažím brát a nevšímám si moc toho, co se děje kolem. Ale občas to skutečně zamrzí...,“reagoval na její slova Pavel.

V podstatě tedy naznačil, že buď Pavlína, někdo z poroty či produkce zřejmě své svědomí tak čisté nemá. A pokud jde o další kritické komentáře týkající se Pavlíny, v tomto případě také moc neprotestoval. Občas k reakci využil jen všeříkající smějící se emotikony.

„Pořád je to reality show, kterou někdo režíruje a stříhá tak, aby měla sledovanost. A ačkoliv to Pavlínka v tom střihu odnesla, tak se tomuto účelu dost daří,“ podotýká módní návrhář.

V neposlední řadě však Pavel podotkl, že letos jde v MasterChefovi bohužel více o reality show, která se honí za sledovaností, než o skutečnou soutěž amatérských kuchařů.

Nechme se tedy překvapit, jak celá soutěž dopadne a zda na prvním místě opravdu skončí hojně kritizovaná Pavlína.

Pořad MasterChef Česko

Tento pořad je v podstatě českou verzí britské soutěže se stejným názvem, v níž soutěží amatérští kuchaři. Daný pořad se vysílá na TV Nova, a to každé úterý.

První epizoda MasterChefa byla v ČR odvysílána dne 7. října 2015, a to v rámci první řady. Tenkrát se porotcování pro první dvě řady zhostili Marek Raditsch, Marek Fichtner a Miroslav Kalina.

Od třetí a čtvrté řady se ale složení poroty změnilo a Nova vsadila na nové tváře. Do poroty tak usedl michelinský kuchař Radek Kašpárek, trojnásobný vítěz ankety Zlatý kuchař Jan Punčochář a Zlatý kuchař roku 2019 Přemek Forejt.