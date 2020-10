„Stejně zahájil Hitler válku.“ Poslanec STAN srovnal konání policie na demonstraci s nacisty a schytal to od TOP 09

Český politik Petr Pávek neváhal a na sociální síti vyjádřil svůj názor na to, co se v neděli 18. října odehrálo na Staroměstském náměstí v Praze. Právě tam se totiž sešli demonstranti, kteří protestovali proti zavádění plošných opatření kvůli koronaviru. Ta toiž vnímají jako potlačování svobody. Podle médií se na demonstraci sešli fotbaloví fanoušci a nacionalisté. Na akci, kterou pořádalo sdružení Hnutí občanské nespokojenosti (HON), byly přítomny i stovky policistů. Nicméně, vzhledem k tomu, že v současné chvíli je povoleno maximálně 500 lidí na akcích, magistrát se rozhodl protest ukončit. Na akci totiž bylo dle odhadů zhruba 2000 lidí a většina z nich na sobě ani neměla roušky. Avšak poté, co organizátoři akce oznámili, že původně dvouhodinovou demonstraci po hodině oficiálně končí, náměstí se změnilo na bojiště. Policie musela na místě zasáhnout a dokonce nasadila i vodní dělo či použila slzný plyn a zásahové výbušky. Část demonstrantů totiž na strážce zákona házela lahve, kameny, odpadkové koše i petardy. Někteří z nich pak skončili v nemocnici.

Vypadá to však, že Pávek má na celou událost úplně jiný pohled.

„Tohle mi připomíná 17. listopad 1989. A vlastně všechny historické momenty, kdy pořádkové síly vyšlou v převleku provokatéry jenom proto, aby měly záminku provést dopředu naplánovaný zásah. Osobně jsem to zažil v 80tých letech v Praze na Můstku. Ve škole mě učili, že stejně zahájil Hitler válku poté, co němečtí vojáci oblečení v polských uniformách údajně napadli Německo...“ stálo v jeho příspěvku.

Na jeho názor ale lidé reagovali tak, že je smutné, že už i on sdílí nesmysly. Další psali, že s jeho postojem rozhodně nesouhlasí.

„Mně připadá, že jste úplně mimo,“ podivovali se jeho názoru další.

„Styďte se! Za tuhle nehoráznost by Vás měl STAN vyloučit!“ nebáli se ostřejších slov někteří.

Czernin o slovech Pávka: Nehoráznost nejhrubšího kalibru

A ani ostatní pro jeho slova neměli pochopení: „Teda, tohle bych od poslance demokratické strany nečekala.“

A jeho post si nenechal ujít ani senátor TOP 09 Tomáš Czernin, který na něj okamžitě reagoval na svém účtu na Facebooku. A jak bylo z jeho reakce patrné, Pávek jej svým názorem vcelku rozčílil

„Hloupost a nezodpovědnost! Podsouvat našim policejním složkám vyvolání konfliktu na Staroměstském náměstí je nehoráznost nejhrubšího kalibru. A srovnávat je s agresí hitlerovského Německa je sprostota. Když to udělá poslanec za demokratické hnutí Starostové a nezávislí (STAN), je to o to otřesnější,“ napsal Czernin rozhořčeně na svém profilu.

Poté poslanec za TOP 09 dotyčnému ještě vzkázal následující: „Pokud máte, pane poslanče Petře Pávku, podezření na něco takového, okamžitě se obraťte na Generální inspekci bezpečnostních sborů.“

Závěrem jen podotkl, že osobně doufá, že to, co Pávek prezentuje, není pozice celého hnutí Starostové a nezávislí.

Na reakci Czernina v komentářích následně zareagovalo samo hnutí, které napsalo: „Dobrý den pane senátore, je to názor jedince. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan se vyjádřil takto. Rozumíme tomu, že četnost takových příspěvků bude přibývat, ale pokud Vás zajímá odpověď, nikoli veřejný lynč hnutí, které už tedy považujete za soupeře, můžete se zeptat kdykoli. Mobil na naše představitele máte z doby, kdy jste byl členem společného klubu.“

Ve vyjádření předsedy STANu pak stálo: „Má svoboda končí tam, kde se dotýká svobody druhého člověka. Toto dnes na Staroměstském nám. naplněno nebylo. Tito lidé ohrožují všechny. Své blízké, ale i záchranáře, policisty. Prosím, buďme rozumní. Jiný názor ano. Ne ohrožování druhých a prosazování jiného pohledu násilím.“