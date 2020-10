Kalousek pouští jed na STAN a mluví o koalici Babiš a Starostové. Tuhle lež musím vyvrátit, brání se Rakušan

Na twitterovém účtu se objevil volební model vypracovaný agenturou Kantar CZ ve spolupráci s Českou televizí, podle kterého by volby do Poslanecké sněmovny PČR vyhrálo hnutí ANO se 24,5 % hlasů. I tak ale strana Andreje Babiše ztrácí, jelikož jde o nejhorší zisk od voleb v roce 2017. Na druhém místě by se podle agentury s 19 % objevili Piráti a třetí by skončilo ODS s výsledkem 13,5 %. Na čtvrté místo pak dosáhlo hnutí STAN, které od srpna posílilo na 9,5 %. Za ním následuje SPD (8 %), KDU-ČSL (6 %), TOP 09 (5,5 %), KSČM (4,5 %), ČSSD (4 %) a Trikolóra (3 %).

Na tento model na Twitteru okamžitě zareagoval předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, který nastínil svůj pohled na věc.

„Myslíš? Kdyby to dopadlo podle tohoto modelu, tak máme vládu Babiš + STAN. Nepodléhej falešným iluzím…“ reagoval politik na vypracovaný model.

​Jeho příspěvek však strhl vlnu reakcí. Lidé mu v komentářích vzkazovali, že by to dle nich rozhodně tak, jak Kalousek tvrdí, nevycházelo.

„Nevycházelo. On má jen pan Kalousek potřebu si kopnout do těch, s kterými hlasuje v Poslanecké sněmovně nejčastěji ve shodě,“ shodovali se uživatelé.

„Pane Kalousku, na mandáty to nevychází ani náhodou, takže proč zde tahle jedovatá slina proti případnému koaličnímu partnerovi a lidem, se kterými jste v 2019 šli společně do EP? Tohle nemáme zapotřebí. Nebo snad chcete jít s Babišem vy a hraje se o pozici hezčí nevěsty?“ ptali se další.

Rakušan: Tuhle lež musím vyvrátit

Další podotýkali, že by se vážně divili, kdy to tak nakonec opravdu vyšlo. Ani jiní Kalouskovo jednání nechápali: „Hodně jedovatý… Zřejmě jako výraz ochoty ke spolupráci opozičních demo-stran…“

Předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan však se slovy Kalouska nesouhlasil. Snažil se proto všem na sociální síti vysvětlit, jak se věci ve skutečnosti mají.

„Zařekl jsem se, že kopance a šťouchance pana Kalouska komentovat nebudu. Z úcty k většině kolegů z TOP 09 i v naději na možnou povolební spolupráci všech demokratických stran. Tuhle naprostou lež ale prostě vyvrátit musím. STAN s Babišem vládnout nebude. V jediném kraji nejsme s ANO,“ snažil se Rakušan uvést věci na pravou míru.

​Rakušan tak za svou reakci sklidil pochvalu. Lidé mu vzkazovali, že má Kalouska ignorovat, protože prý jen závidí výsledku STANu v průzkumu.

„Hlavně to ani matematicky nevychází. Ani přibližně. I kdyby cokoli jiného…“ poznamenávali další.