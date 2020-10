„Michelangelo Buonarroti se musí obracet v hrobě“. První socha Marie Terezie v Česku budí kontroverze v den odhaleni

První pomník habsburské panovnice Marie Terezie v České republice byl slavnostně odhalen v parku u Prašného mostu v Praze 6, který pražský magistrát na žádost městské části nazval parkem Marie Terezie. Navzdory omezením spojeným s pandemií koronaviru se do akce zapojilo více něž 6 lidí, to znamená zástupci městské části a autor sochy Jan Kovářík. Vytvoření sochy rakouské panovnice a české královny plánovala městská část od roku 2013. Pomník stál Prahu 6 přibližně 3,6 milionu korun.

„Socha zobrazuje jedinou korunovanou českou královnu Marii Terezii, která bývá zatracována jako uzurpátorka, ale i tak si myslím, že českým zemím dala mnoho, a to reformami v oblasti školství, soudnictví, ale třeba i ve stavebnictví,“ řekl při odhalení sochy starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP09).

„Je to významná socha ve veřejném prostoru, která bude budit debaty,“ řekl místostarosta městské části Jakub Stárek (ODS).

Socha panovnice je na podstavci z odlehčeného betonu. Pomník o výšce 5,5 metru váží šest tun, základ, na němž je socha umístěna, váží dvě tuny.

Pomník představuje abstraktní postavu ženy bez rukou a obličeje a spíš připomíná figurku ze hry Člověče, nezlob se.

„Spousta lidí naráží na to, že nemá (socha) žádnou podobu. My jsme ale chtěli symbolicky vyzdvihnout majestát Marie Terezie, nedělat realistickou podobu a vyvolávat otázky. Nyní má tato socha vlastně edukativní charakter, protože nutí lidi zajímat se o Marii Terezii. Tedy zjistit si, kdo to byl, jak vypadala a tak dále,“ řekl autor díla Jan Kovářík.

O pomníku se debatovalo ještě před jeho odhalením

Socha už od představení své podoby vyvolala u veřejnosti rozruch, protože tvarem připomíná kuželku.

„Je v pořádku, že si lidé do sochy začínají promítat vlastní symboliku třeba šachové figurky, nebo figurky z Člověče nezlob se. Marii Terezii si lze totiž skutečně představit jako jednu z šachových figurek na pomyslné politické šachovnici tehdejší Evropy,“ řekl sochař Jan Kovářík.

„Je potřeba zdůraznit, že toto místo vzniklo až vybudováním tunelu Blanka. Tady byly tenisové kurty a částečně to místo bylo zavřené,“ připomíná místostarosta Lacina.

Připomeňme, že proti umístění sochy lidé několikrát protestovali. Kritizovali hlavně umístění díla do parku, kde v roce 1942 padl člen protinacistického odboje Václav Morávek. Podobné výtky vznesli odpůrci stavby sochy i v roce 2019, tedy rok poté, co Praha 6 podepsala smlouvu se sochařem Kováříkem.

Instalaci pomníku Marie Terezie provází od počátku debaty o tom, nakolik si habsburská panovnice monument zaslouží. A není to jediné dílo, které v poslední době vyvolalo pozornost. Nejznámějšími případy jsou vybudování napodobeniny mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v červnu letošního roku a odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva, což proběhlo v době mimořádného stavu, který byl v zemi zaveden na jaře v souvislosti s první vlnou epidemie nového typu koronavirové infekce.

Zatímco sloup, který vyrostl na místě původního barokního díla svrženého v listopadu 1918 krátce po vzniku Československa, postavil proti sobě jeho domácí příznivce a odpůrce, Koněvův pomník vyvolal i mezinárodní napětí mezi Českem a Ruskem. Odstranění Koněvovy sochy vyvolalo ostrou reakci ruské diplomacie, stejně jako vybudování pomníku vlasovcům v Praze-Řeporyjích.

Doplníme, že se také uvažuje o obnově dalšího pomníku, spojeného s habsburskou érou, a to maršála Radeckého na Malostranském náměstí. O návrat pomníku usiluje Spolek Radecký Praha, letos v létě pak vedení Prahy 1 oznámilo, že bude v rámci rekonstrukce náměstí prosazovat jeho návrat.

Veřejná reakce na pomník Marie Terezie

Na internetu se názory na novou sochu rozdělily. Někomu se opravdu líbí moderní pojetí historické osobnosti a její role v dějinách.

„Je krásná! Moc jsem se na ni těšil. Čím jsem starší, tím víc mi záleží na kvalitě veřejného prostoru, ve kterém žiji. Díky ní jsem na naší @Praha6 zase o něco šťastnější,“ napsal na Twitteru viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

Je krásná! ❤

Moc jsem se na ní těšil @OndrejKolar6 @j_lacina 🙏

Čím jsem starší, tím víc mi záleží na kvalitě veřejného prostoru, ve kterém žiji.

Díky ní jsem na naší @Praha6 zase o něco šťastnější #MarieTerezie pic.twitter.com/blzTI7g7YS — Radek Špicar (@R_Spicar_SP_CR) October 20, 2020

„Mně se líbí. Na rozdíl od předražených laviček a močících na mapu. Tohle mě nijak neurazí. Jednoduchá linie. Obraz v šachách dějin. Nejsem žádný odborník, ale za mě jo,“ vyjádřil se jiný komentátor na Facebooku.

„Mně se to líbí. Ale vzhledem k tomu, že to je na P6, asi můžeme uzavírat sazky, kdy to bude polité barvou...“ napsal na Facebooku.

Další uživatel, kterému se socha líbila, však přiznal, že se to bez provokací kolem ní neobejde.

Našlo se i mnoho těch, kterým se nelíbil buď pohled na pomník, nebo samotný fakt jeho instalace.

„Proč oslavuje Praha Rakousko-Uhersko, to už nechce samostatnou Českou republiku? Máme dost svých osobností, které by si zasloužily sochu. Vzdáváme hold cizím a nevážíme si vlastních. To by TGM koukal, jak myslí část jeho národa,“ napsali v komentářích.

„To teda Koněv aspoň vypadal jako socha. Tohle je opravdu znesvěcení památky její výsosti Marie Terezie,“ zní další názor.

Připomněli také nelichotivé prohlášení císařovny o české koruně.

„Marie Terezie, která nazvala Českou korunu šaškovskou čepičkou, si sochu ve tvaru legrační kuželky docela zaslouží,“ zaznělo na Twitteru.

Marie Terezie která nazvala Českou korunu šaškovskou čepičkou, si sochu ve tvaru legrační kuželky docela zaslouží. :)) — Stanley Sound (@Stanley_Sound) October 20, 2020

Ve vášnivých debatách bylo i místo pro humor.

„Ve skutečnosti jde o sochu Járy Cimrmana v šatech, které musel donosit po své starší sestře Luise,“ uvedl jeden z komentujících.