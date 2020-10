Práva zaměstnanců v ohrožení. Ať si každý sám udělá obrázek, za čí zájmy kope, reaguje Konečná na návrh Pekarové

Pekarová Adamová se domnívá, že současná legislativa udržuje zbytečně lidi na „mrtvých pozicích“. Proto chce, aby firmy měly možnost propustit své zaměstnance bez udání důvodu, a to hned další měsíc. Jako kompenzaci by zaměstnanci dostali tříměsíční odstupné místo běžného dvouměsíčního. Dva měsíce z toho by přitom platil stát.

„Situace na pracovním trhu je taková, že mnohá pracovní místa zanikají a zaniknou. Některá místa jsou sice podpořená státními financemi skrze Antivirus B, ale ta místa jsou ve skutečnosti mrtvá. Tito lidé jsou tak udržováni na místech v naivní jistotě, že mají práci,” sdělila v úterý Novinkám.

Práva zaměstnanců v ohrožení?

Předsedkyně TOP 09 chce svůj návrh prosadit v rámci pozměňovacího zákonu k tzv. kurzarbeitu, který by měla Sněmovna projednat tento týden. Její návrh by měl mít omezenou platnost, a to na jeden rok. Postupovat by podle něj měly mít možnost všechny firmy, a nikoli pouze ty, které byly postiženy koronavirem.

S tímto návrhem kategoricky nesouhlasí poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná. Podle ní porušuje práva zaměstnanců.

„Ať si každý udělá sám obrázek o tom, za čí zájmy TOP 09 kope. Vyhodit člověka, kdy se šéfovi nebo panu majiteli zachce. Já tento návrh zcela odmítám a budu stále bojovat za práva zaměstnanců,“ napsala u sebe na Facebooku.

Pekarová však tvrdí, že návrh má pomoci i samotným zaměstnancům. Podle ní hrozí, že státem udržovaná místa zaniknou kvůli krachu celé firmy. „Potom by tito zaměstnanci nedostali žádné odstupné,” zdůvodnila.

Díky tříměsíčnímu odstupnému by však měli dostatek času najít si práci v jiném oboru nebo si doplnit vzdělání. Neobává se ani, že její návrh povede k nárůstu nezaměstnanosti.

„Nárůst nezaměstnanosti přijde tak jako tak. To, že budeme uměle chránit místa, která jsou mrtvá, nepomůže nikomu. Lidé by o tu práci přišli, jen o měsíc později,” vysvětlila.